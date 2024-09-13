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Никогда не вырубайте грецкий орех возле дома — почему это опасно

13 сентября 2024 05:44
Анастасия Мироненко - Редактор
Почему нельзя вырубать грецкий орех возле дома — чем это опасно, народные приметы
Человек, собирающий грецкий орех с дерева. Фото: Freepik
Анастасия Мироненко - Редактор

Мало кто знает, но дерево грецкого ореха — это не просто растение, это самый настоящий талисман, который может "отблагодарить" за хорошее отношение. Чтобы не навредить ни себе, ни своей семье, ни в коем случае не вырубайте это дерево, ведь существуют определенные народные приметы, связанные с орехом.

Новини.LIVE рассказывает об этих народных приметах.

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Предки в древности были уверены в том, что дерево грецкого ореха способно как улучшить жизнь, так и испортить ее, и все зависит от того, как вы к нему относитесь. Несмотря на то, что это дерево не входит в число опасных, не нужно быть легкомысленным с ним.

Пышное дерево грецкого ореха в саду.
Пышное дерево грецкого ореха в саду. Фото: Native Plant Trust

Издавна существуют даже народные приметы, которых следует придерживаться, чтобы ореховое дерево не наделало вам бед. К примеру, категорически нельзя вырубать это растение, если оно уже растет на вашем участке, ведь можно сильно пострадать.

Народные приметы, связанные с орехом

Предки верили, что нельзя ломать ветки ореха, ведь он может "отомстить" и наделать беды вашему имуществу или даже испортить здоровье. Поэтому если вы хотите убрать это дерево из сада, обрезайте его очень аккуратно и только тогда, когда это действительно необходимо.

При этом, сломанные ветки дерева грецкого ореха нужно либо сжечь, либо закопать.

Грецкие орехи на ветках дерева
Грецкие орехи на ветках дерева. Фото: Pinterest

Категорически нельзя также и срезать ореховое дерево, растущее в вашем дворе. Считается, что злые духи могут рассердиться и даже вызвать пожар в доме за то, что их жилье разрушили. Более того, эти духи даже могут лишить хозяина жизни, поэтому лучше не шутить с этой вещью.

Напомним, мы писали о том, чем обычная ореховая скорлупа полезна на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, можно ли сажать дерево грецкого ореха возле своего дома.

Также мы сообщали о том, почему дерево грецкого ореха не дает много плодов.

деревья народные приметы грецкие орехи запреты

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