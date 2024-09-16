Як обрізати кісточкові дерева восени — поради садівників для здоров'я саду

Обрізка кісточкових дерев восени — чому це важливо та як правильно зробити
Кісточкові плодові дерева мають свої певні особливості, які відрізняють їх від інших видів. Зокрема, вони потребують більшої уваги у питанні обрізки. Правильна обрізка восени не лише покращує форму та здоров'я дерева, але й сприяє більшому врожаю в наступному сезоні.
Чому важливо провести обрізку кісточкових дерев саме восени та як правильно це зробити, ділимося далі в матеріалі.
Чому для обрізки кісточкових дерев підходить саме осінь
Обрізка кісточкових дерев восени має ряд переваг, які роблять цей сезон ідеальним для проведення цієї важливої процедури:
- менший стрес для дерева через завершення вегетаційного періоду;
- зменшення ризику зараження хворобами або шкідниками;
- оптимальні умови для загоєння (холодна і суха погода допомагає швидшому загоєнню зрізів і зменшує ризик гниття);
- можливість краще контролювати формування здорової крони;
- можливість підготувати дерева до зимових холодів (обрізка підвищує стійкість дерев до морозів);
- можливість підготувати дерева до нового сезону (формування здорової крони може забезпечити кращим та більшим врожаєм).
Як правильно обрізати кісточкові дерева восени
Обрізка кісточкових дерев восени — це важливий етап підготовки саду до зими. Як підкреслюють садівники, основна обрізка повинна бути санітарною. Її варто проводити у вересні-жовтні. Важливо, щоб у цей період була тепла та суха погода.
Дотримуйтеся наступних правил:
- Зрізайте гілки під кутом 45 градусів, щоб уникнути накопичення вологи на зрізах і мінімізувати виникнення хвороб.
- Першочергово позбавляйтеся хворих та пошкоджених гілок.
- Видаляйте гілки, які ростуть всередину крони або торкаються землі.
- На стовбурі та розгалуженнях видаляйте молоді пагони, які можуть загущувати крону та забирати силу дерева.
- При сезонному обрізанні не варто видаляти більше ніж 1/3 обсягу гілок, щоб не викликати у дерева сильний стрес. Якщо необхідна масштабна обрізка, краще розподілити її на кілька етапів протягом декількох сезонів.
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