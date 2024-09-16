Як обрізати кісточкові дерева восени — поради садівників для здоров'я саду

Осіння обрізка кісточкових дерев. Фото: google.com

Кісточкові плодові дерева мають свої певні особливості, які відрізняють їх від інших видів. Зокрема, вони потребують більшої уваги у питанні обрізки. Правильна обрізка восени не лише покращує форму та здоров'я дерева, але й сприяє більшому врожаю в наступному сезоні.

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Чому для обрізки кісточкових дерев підходить саме осінь

Обрізка кісточкових дерев восени має ряд переваг, які роблять цей сезон ідеальним для проведення цієї важливої процедури:

менший стрес для дерева через завершення вегетаційного періоду;

зменшення ризику зараження хворобами або шкідниками;

оптимальні умови для загоєння (холодна і суха погода допомагає швидшому загоєнню зрізів і зменшує ризик гниття);

можливість краще контролювати формування здорової крони;

можливість підготувати дерева до зимових холодів (обрізка підвищує стійкість дерев до морозів);

можливість підготувати дерева до нового сезону (формування здорової крони може забезпечити кращим та більшим врожаєм).

Садівник обрізає дерева. Фото: google.com

Як правильно обрізати кісточкові дерева восени

Обрізка кісточкових дерев восени — це важливий етап підготовки саду до зими. Як підкреслюють садівники, основна обрізка повинна бути санітарною. Її варто проводити у вересні-жовтні. Важливо, щоб у цей період була тепла та суха погода.

Дотримуйтеся наступних правил:

Зрізайте гілки під кутом 45 градусів, щоб уникнути накопичення вологи на зрізах і мінімізувати виникнення хвороб. Першочергово позбавляйтеся хворих та пошкоджених гілок. Видаляйте гілки, які ростуть всередину крони або торкаються землі. На стовбурі та розгалуженнях видаляйте молоді пагони, які можуть загущувати крону та забирати силу дерева. При сезонному обрізанні не варто видаляти більше ніж 1/3 обсягу гілок, щоб не викликати у дерева сильний стрес. Якщо необхідна масштабна обрізка, краще розподілити її на кілька етапів протягом декількох сезонів.

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