Как обрезать косточковые деревья осенью — советы садоводов для здоровья сада

Осенняя обрезка косточковых деревьев. Фото: google.com

Косточковые плодовые деревья имеют свои определенные особенности, отличающие их от других видов. В частности, они нуждаются в большем внимании в вопросе обрезки. Правильная обрезка осенью не только улучшает форму и здоровье дерева, но и способствует большему урожаю в следующем сезоне.

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Почему для обрезки косточковых деревьев подходит именно осень

Обрезка косточковых деревьев осенью имеет ряд преимуществ, которые делают этот сезон идеальным для проведения этой важной процедуры:

меньший стресс для дерева из-за завершения вегетационного периода;

уменьшение риска заражения болезнями или вредителями;

оптимальные условия для заживления (холодная и сухая погода помогает более быстрому заживлению срезов и уменьшает риск гниения);

возможность лучше контролировать формирование здоровой кроны;

возможность подготовить деревья к зимним холодам (обрезка повышает устойчивость деревьев к морозам);

возможность подготовить деревья к новому сезону (формирование здоровой кроны может обеспечить лучший и больший урожай).

Садовод обрезает деревья. Фото: google.com

Как правильно обрезать косточковые деревья осенью

Обрезка косточковых деревьев осенью — это важный этап подготовки сада к зиме. Как подчеркивают садоводы, основная обрезка должна быть санитарной. Ее следует проводить в сентябре-октябре. Важно, чтобы в этот период была теплая и сухая погода.

Следуйте следующим правилам:

Срезайте ветки под углом 45 градусов, чтобы избежать накопления влаги на срезах и минимизировать возникновение болезней. Первоначально избавляйтесь от больных и поврежденных ветвей. Удаляйте ветки, растущие внутрь кроны или касающиеся земли. На стволе и ветвях удаляйте молодые побеги, которые могут загущать крону и забирать силу дерева. При сезонной обрезке не следует удалять более 1/3 объема ветвей, чтобы не вызывать у дерева сильный стресс. Если необходима масштабная обрезка, лучше распределить ее на несколько этапов в течение нескольких сезонов.

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