Как обрезать косточковые деревья осенью — советы садоводов для здоровья сада

Обрезка косточковых деревьев осенью — почему это важно и как правильно сделать
Косточковые плодовые деревья имеют свои определенные особенности, отличающие их от других видов. В частности, они нуждаются в большем внимании в вопросе обрезки. Правильная обрезка осенью не только улучшает форму и здоровье дерева, но и способствует большему урожаю в следующем сезоне.
Почему важно провести обрезку косточковых деревьев именно осенью и как правильно это сделать, делимся далее в материале.
Почему для обрезки косточковых деревьев подходит именно осень
Обрезка косточковых деревьев осенью имеет ряд преимуществ, которые делают этот сезон идеальным для проведения этой важной процедуры:
- меньший стресс для дерева из-за завершения вегетационного периода;
- уменьшение риска заражения болезнями или вредителями;
- оптимальные условия для заживления (холодная и сухая погода помогает более быстрому заживлению срезов и уменьшает риск гниения);
- возможность лучше контролировать формирование здоровой кроны;
- возможность подготовить деревья к зимним холодам (обрезка повышает устойчивость деревьев к морозам);
- возможность подготовить деревья к новому сезону (формирование здоровой кроны может обеспечить лучший и больший урожай).
Как правильно обрезать косточковые деревья осенью
Обрезка косточковых деревьев осенью — это важный этап подготовки сада к зиме. Как подчеркивают садоводы, основная обрезка должна быть санитарной. Ее следует проводить в сентябре-октябре. Важно, чтобы в этот период была теплая и сухая погода.
Следуйте следующим правилам:
- Срезайте ветки под углом 45 градусов, чтобы избежать накопления влаги на срезах и минимизировать возникновение болезней.
- Первоначально избавляйтесь от больных и поврежденных ветвей.
- Удаляйте ветки, растущие внутрь кроны или касающиеся земли.
- На стволе и ветвях удаляйте молодые побеги, которые могут загущать крону и забирать силу дерева.
- При сезонной обрезке не следует удалять более 1/3 объема ветвей, чтобы не вызывать у дерева сильный стресс. Если необходима масштабная обрезка, лучше распределить ее на несколько этапов в течение нескольких сезонов.
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