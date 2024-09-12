Як доглядати яблуню після збору врожаю — п'ять важливих порад садівників

Садівник доглядає за яблунею. Фото: freepik.com

Вересень — місяць активного плодоношення яблук. А після збору врожаю плодові дерева потребують особливого догляду. Правильний підхід забезпечить здоров'я саду та щедрий врожай наступного сезону.

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Як доглядати яблуню після збору врожаю — п'ять важливих задач

1. Уважний огляд кожного дерева

Після того, як усі яблука зібрані, починайте огляд дерев на пошкодження, навіть незначні. Адже краще попередити проблеми, ніж боротися з наслідками.

Ці ознаки можуть допомогти виявити проблему на ранніх стадіях і вжити необхідних заходів:

жовте або знебарвлене листя;

плями на листі (коричневі, чорні, сірі);

деформоване листя та плоди;

скручування листя;

крихкість і в'янення гілок;

секретування соку або смоли;

наявність павутиння або дрібних комах;

наявність грибкових утворень;

поява маленьких наростів, незвичних утворень або виразок на плодах або корі.

Дівчина оглядає яблуню. Фото: freepik.com

2. Збір падалиці

Залишати падалицю після збору під деревом — найбільша помилка, якої припускаються багато дачників. Такі плоди можуть стати джерелом різноманітних захворювань, а також причиною розмноження шкідників. Так само не можна залишати яблука на гілках, адже тут ризик зараження значно підвищується.

Опалі яблука у саду. Фото: freepik.com

3. Обрізання гілок

Найголовніший процес, який має бути щорічним, — санітарне обрізування гілок. Усе сухе, пошкоджене, уражене шкідниками або хворобами необхідно обрізати та утилізувати.

Також слід позбутися гілок, якщо вони ростуть всередину крони. Адже вони заважають повітрю циркулювати й можуть стати причиною появи шкідників та захворювань.

Важливо обробити всі зрізи та тріщини, наприклад садовим варом або розчином мідного купоросу, щоб запобігти зараженню небезпечними грибковими захворюваннями. Обрізка та обробка повинна виконуватися лише у суху погоду.

Чоловік обрізає дерево. Фото: freepik.com

4. Обробка від шкідників та хвороб

Навіть якщо ви вважаєте, що ваш сад чистий та здоровий, профілактична обробка не завадить. Для цього варто застосовувати розчин мідного купоросу або фітоспорин. Ці засоби захистять плодові дерева та забезпечать гарний урожай наступного сезону.

5. Утеплення стволів

Попереду зима, холоди та морози, тож логічно, треба подумати про утеплення яблунь, особливо, якщо вони молоді. Адже негативний вплив низьких температур може позначитися на врожайності.

Обирайте утеплювальний матеріал, який "дихає" (пропускає повітря), до прикладу, це може бути мішковина. Робити жорсткі кріплення для утеплення не слід.

Перед утепленням фахівці рекомендують виконати профілактичну обробку від шкідників.

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