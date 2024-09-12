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Что следует сделать с яблоней после сбора урожая — пять задач для здоровья сада

12 сентября 2024 19:32
Анастасия Мироненко - Редактор
Как ухаживать за яблоней после сбора урожая — пять важных советов садоводов
Садовод ухаживает за яблоней. Фото: freepik.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Сентябрь — месяц активного плодоношения яблок. А после сбора урожая плодовые деревья нуждаются в особом уходе. Правильный подход обеспечит здоровье сада и щедрый урожай в следующем сезоне.

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Какие ключевые задачи необходимо выполнить после сбора урожая яблок, рассказываем далее в нашем полезном материале.

Как ухаживать за яблоней после сбора урожая — пять важных задач

1. Внимательный осмотр каждого дерева

После того как все яблоки собраны, начинайте осмотр деревьев на повреждения, даже незначительные. Ведь лучше предотвратить проблемы, чем бороться с последствиями.

Эти признаки могут помочь выявить проблему на ранних стадиях и принять необходимые меры:

  • желтые или обесцвеченные листья;
  • пятна на листьях (коричневые, черные, серые);
  • деформированные листья и плоды;
  • скручивание листьев;
  • хрупкость и увядание ветвей;
  • секретирование сока или смолы;
  • наличие паутины или мелких насекомых;
  • наличие грибковых образований;
  • появление маленьких наростов, необычных образований или язв на плодах или коре.

 

Как ухаживать за яблоней после сбора урожая — пять важных задач
Девушка осматривает яблоню. Фото: freepik.com

2. Сбор падалицы

Оставлять падалицу после сбора под деревом — самая большая ошибка, которую допускают многие дачники. Такие плоды могут стать источником всевозможных заболеваний, а также причиной размножения вредителей. Так же нельзя оставлять яблоки на ветках, ведь риск заражения значительно повышается.

 

Что следует сделать с яблоней после сбора урожая
Опавшие яблоки в саду. Фото: freepik.com

3. Обрезка ветвей

Самый главный процесс, который должен быть ежегодным, — санитарная обрезка ветвей. Все сухое, поврежденное, пораженное вредителями или болезнями необходимо обрезать и утилизировать.

Также следует избавиться от ветвей, если они растут внутрь кроны. Они мешают воздуху циркулировать и могут стать причиной появления вредителей и заболеваний.

Важно обработать все срезы и трещины, например садовым варом или раствором медного купороса, чтобы предотвратить заражение опасными грибковыми заболеваниями. Обрезка и обработка должна производиться только в сухую погоду.

 

Какие ключевые задачи необходимо выполнить после сбора урожая яблок
Человек обрезает дерево. Фото: freepik.com

4. Обработка от вредителей и болезней

Даже если вы считаете, что ваш сад чист и здоров, профилактическая обработка не помешает. Для этого следует применять раствор медного купороса или фитоспорина. Эти средства защитят плодовые деревья и обеспечат хороший урожай в следующем сезоне.

5. Утепление стволов

Впереди зима, холода и морозы, так что логично, нужно подумать об утеплении яблонь, особенно, если они молодые. Ведь негативное влияние низких температур может сказаться на урожайности.

Выбирайте утепляющий материал, который "дышит" (пропускает воздух), к примеру, это может быть мешковина. Делать жесткие крепления для утепления не следует.

Перед утеплением специалисты рекомендуют выполнить профилактическую обработку от вредителей.

 

Ранее мы рассказывали, можно ли добавлять гнилые яблоки в компост.

Напомним, мы писали, как правильно обрезать грушу осенью.

Также делимся полезным советом, как правильно обрезать персиковое дерево осенью.

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