Как ухаживать за яблоней после сбора урожая — пять важных советов садоводов

Садовод ухаживает за яблоней. Фото: freepik.com

Сентябрь — месяц активного плодоношения яблок. А после сбора урожая плодовые деревья нуждаются в особом уходе. Правильный подход обеспечит здоровье сада и щедрый урожай в следующем сезоне.

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Как ухаживать за яблоней после сбора урожая — пять важных задач

1. Внимательный осмотр каждого дерева

После того как все яблоки собраны, начинайте осмотр деревьев на повреждения, даже незначительные. Ведь лучше предотвратить проблемы, чем бороться с последствиями.

Эти признаки могут помочь выявить проблему на ранних стадиях и принять необходимые меры:

желтые или обесцвеченные листья;

пятна на листьях (коричневые, черные, серые);

деформированные листья и плоды;

скручивание листьев;

хрупкость и увядание ветвей;

секретирование сока или смолы;

наличие паутины или мелких насекомых;

наличие грибковых образований;

появление маленьких наростов, необычных образований или язв на плодах или коре.

Девушка осматривает яблоню. Фото: freepik.com

2. Сбор падалицы

Оставлять падалицу после сбора под деревом — самая большая ошибка, которую допускают многие дачники. Такие плоды могут стать источником всевозможных заболеваний, а также причиной размножения вредителей. Так же нельзя оставлять яблоки на ветках, ведь риск заражения значительно повышается.

Опавшие яблоки в саду. Фото: freepik.com

3. Обрезка ветвей

Самый главный процесс, который должен быть ежегодным, — санитарная обрезка ветвей. Все сухое, поврежденное, пораженное вредителями или болезнями необходимо обрезать и утилизировать.

Также следует избавиться от ветвей, если они растут внутрь кроны. Они мешают воздуху циркулировать и могут стать причиной появления вредителей и заболеваний.

Важно обработать все срезы и трещины, например садовым варом или раствором медного купороса, чтобы предотвратить заражение опасными грибковыми заболеваниями. Обрезка и обработка должна производиться только в сухую погоду.

Человек обрезает дерево. Фото: freepik.com

4. Обработка от вредителей и болезней

Даже если вы считаете, что ваш сад чист и здоров, профилактическая обработка не помешает. Для этого следует применять раствор медного купороса или фитоспорина. Эти средства защитят плодовые деревья и обеспечат хороший урожай в следующем сезоне.

5. Утепление стволов

Впереди зима, холода и морозы, так что логично, нужно подумать об утеплении яблонь, особенно, если они молодые. Ведь негативное влияние низких температур может сказаться на урожайности.

Выбирайте утепляющий материал, который "дышит" (пропускает воздух), к примеру, это может быть мешковина. Делать жесткие крепления для утепления не следует.

Перед утеплением специалисты рекомендуют выполнить профилактическую обработку от вредителей.

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