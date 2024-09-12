Как ухаживать за яблоней после сбора урожая — пять важных советов садоводов

Что следует сделать с яблоней после сбора урожая — пять задач для здоровья сада
Сентябрь — месяц активного плодоношения яблок. А после сбора урожая плодовые деревья нуждаются в особом уходе. Правильный подход обеспечит здоровье сада и щедрый урожай в следующем сезоне.
Какие ключевые задачи необходимо выполнить после сбора урожая яблок, рассказываем далее в нашем полезном материале.
Как ухаживать за яблоней после сбора урожая — пять важных задач
1. Внимательный осмотр каждого дерева
После того как все яблоки собраны, начинайте осмотр деревьев на повреждения, даже незначительные. Ведь лучше предотвратить проблемы, чем бороться с последствиями.
Эти признаки могут помочь выявить проблему на ранних стадиях и принять необходимые меры:
- желтые или обесцвеченные листья;
- пятна на листьях (коричневые, черные, серые);
- деформированные листья и плоды;
- скручивание листьев;
- хрупкость и увядание ветвей;
- секретирование сока или смолы;
- наличие паутины или мелких насекомых;
- наличие грибковых образований;
- появление маленьких наростов, необычных образований или язв на плодах или коре.
2. Сбор падалицы
Оставлять падалицу после сбора под деревом — самая большая ошибка, которую допускают многие дачники. Такие плоды могут стать источником всевозможных заболеваний, а также причиной размножения вредителей. Так же нельзя оставлять яблоки на ветках, ведь риск заражения значительно повышается.
3. Обрезка ветвей
Самый главный процесс, который должен быть ежегодным, — санитарная обрезка ветвей. Все сухое, поврежденное, пораженное вредителями или болезнями необходимо обрезать и утилизировать.
Также следует избавиться от ветвей, если они растут внутрь кроны. Они мешают воздуху циркулировать и могут стать причиной появления вредителей и заболеваний.
Важно обработать все срезы и трещины, например садовым варом или раствором медного купороса, чтобы предотвратить заражение опасными грибковыми заболеваниями. Обрезка и обработка должна производиться только в сухую погоду.
4. Обработка от вредителей и болезней
Даже если вы считаете, что ваш сад чист и здоров, профилактическая обработка не помешает. Для этого следует применять раствор медного купороса или фитоспорина. Эти средства защитят плодовые деревья и обеспечат хороший урожай в следующем сезоне.
5. Утепление стволов
Впереди зима, холода и морозы, так что логично, нужно подумать об утеплении яблонь, особенно, если они молодые. Ведь негативное влияние низких температур может сказаться на урожайности.
Выбирайте утепляющий материал, который "дышит" (пропускает воздух), к примеру, это может быть мешковина. Делать жесткие крепления для утепления не следует.
Перед утеплением специалисты рекомендуют выполнить профилактическую обработку от вредителей.
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