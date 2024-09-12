Які дерева не можна садити на подвір'ї — перелік небезпечних рослин

Сім'я саджає дерево на ділянці. Фото: freepik.com

Вибір дерев для посадки на подвір'ї може суттєво вплинути не лише на красу вашого саду, але й на ваше здоров'я та безпеку дому. Адже неправильно підібрані дерева можуть викликати алергічні реакції, загрожувати структурній цілісності будівлі через агресивне коріння, привертати шкідників або бути вразливими до хвороб, які можуть поширюватися на інші рослини.

Новини.LIVE підготував список дерев, які у жодному разі не можна саджати на ділянці, щоб не нашкодити собі та своєму будинку.

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Ці дерева несуть найбільшу потенційну шкідливість або небезпеку:

Тополя — найнебезпечніше дерево на подвір'ї, оскільки має агресивну кореневу систему, швидко росте до величезних розмірів, маючи порожнистий та тендітний стовбур, який легко може переламатися під час сильних поривів вітру. На додаток, пух, що найчастіше з'являється в липні, може викликати сильну алергічну реакцію. Клен — деякі види клена мають дуже широкі та густі крони, що може вимагати частого обрізання, а також призводити до затінення будинку та погіршення доступу світла. Велика верба — має агресивну кореневу систему, що може пошкоджувати фундамент будинку та проникнути в каналізаційні труби. Бук — коріння бука може бути досить глибоким та агресивним. Великі листя та густа крона можуть блокувати сонячне світло, вплинувши на освітлення у приміщеннях, а також сприяти збільшенню вологого розпушення ґрунту навколо будинку, що створить умови для розвитку плісняви та інших проблем з вологістю в будинку. Високорослі сосни або кипариси — ці дерева мають довгі голки або листя, які опадаючи накопичуються на даху або водостічних жолобах, що призводить до проблем з водовідведенням. Щобільше, це може призвести до пожежі. Ялина — має потужну та активну кореневу систему, що може пошкодити фундамент будівлі. Варто обирати виключно декоративні різновиди рослини. Береза — це дерево поглинає занадто багато води й може осушити усю ділянку. Тому висаджувати варто, якщо вам постійно потрібно відкачувати воду.

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