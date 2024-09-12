Какие деревья нельзя сажать во дворе — список опасных растений

Семья сажает дерево на участке. Фото: freepik.com

Выбор деревьев для посадки во дворе может повлиять не только на красоту вашего сада, но и на ваше здоровье и безопасность дома. Ведь неправильно подобранные деревья могут вызывать аллергические реакции, угрожать структурной целостности здания из-за агрессивных корней, привлекать вредителей или быть уязвимыми к болезням, которые могут распространяться на другие растения.

Новини.LIVE подготовил список деревьев, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке, чтобы не навредить себе и своему дому.

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Эти деревья несут наибольшую потенциальную вредность или опасность:

Тополь — самое опасное дерево во дворе, поскольку имеет агрессивную корневую систему, быстро растет до огромных размеров, имея полый и хрупкий ствол, который легко может переломиться во время сильных порывов ветра. Вдобавок, пух, наиболее часто появляющийся в июле, может вызвать сильную аллергическую реакцию. Клен — некоторые виды клена имеют очень широкие и густые кроны, что может потребовать частой обрезки, а также приводить к затенению дома и ухудшению доступа света. Большая ива — имеет агрессивную корневую систему, которая может повреждать фундамент дома и проникнуть в канализационные трубы. Бук — корни бука могут быть достаточно глубокими и агрессивными. Большие листья и густая крона могут блокировать солнечный свет, повлияв на освещение в помещениях, а также способствовать увеличению влажного разрыхления грунта вокруг дома, что создаст условия для развития плесени и других проблем с влажностью дома. Высокорослые сосны или кипарисы — эти деревья имеют длинные иглы или листья, которые опадают накапливаясь на крыше или водосточных желобах, что приводит к проблемам с водоотведением. Более того, это может привести к пожару. Ель — имеет мощную и активную корневую систему, что может повредить фундамент здания. Следует выбирать исключительно декоративные разновидности растения. Береза — это дерево поглощает слишком много воды и может осушить весь участок. Поэтому высаживать следует, если вам постоянно нужно откачивать воду.

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