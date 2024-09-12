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Какие деревья нельзя сажать во дворе — угрожают здоровью и дому

12 сентября 2024 03:14
Валентина Осадчая - Редактор
Какие деревья нельзя сажать во дворе — список опасных растений
Семья сажает дерево на участке. Фото: freepik.com
Валентина Осадчая - Редактор

Выбор деревьев для посадки во дворе может повлиять не только на красоту вашего сада, но и на ваше здоровье и безопасность дома. Ведь неправильно подобранные деревья могут вызывать аллергические реакции, угрожать структурной целостности здания из-за агрессивных корней, привлекать вредителей или быть уязвимыми к болезням, которые могут распространяться на другие растения.

Новини.LIVE подготовил список деревьев, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке, чтобы не навредить себе и своему дому.

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Эти деревья несут наибольшую потенциальную вредность или опасность:

  1. Тополь — самое опасное дерево во дворе, поскольку имеет агрессивную корневую систему, быстро растет до огромных размеров, имея полый и хрупкий ствол, который легко может переломиться во время сильных порывов ветра. Вдобавок, пух, наиболее часто появляющийся в июле, может вызвать сильную аллергическую реакцию.
  2. Клен — некоторые виды клена имеют очень широкие и густые кроны, что может потребовать частой обрезки, а также приводить к затенению дома и ухудшению доступа света.
  3. Большая ива — имеет агрессивную корневую систему, которая может повреждать фундамент дома и проникнуть в канализационные трубы.
  4. Бук — корни бука могут быть достаточно глубокими и агрессивными. Большие листья и густая крона могут блокировать солнечный свет, повлияв на освещение в помещениях, а также способствовать увеличению влажного разрыхления грунта вокруг дома, что создаст условия для развития плесени и других проблем с влажностью дома.
  5. Высокорослые сосны или кипарисы — эти деревья имеют длинные иглы или листья, которые опадают накапливаясь на крыше или водосточных желобах, что приводит к проблемам с водоотведением. Более того, это может привести к пожару.
  6. Ель — имеет мощную и активную корневую систему, что может повредить фундамент здания. Следует выбирать исключительно декоративные разновидности растения.
  7. Береза — это дерево поглощает слишком много воды и может осушить весь участок. Поэтому высаживать следует, если вам постоянно нужно откачивать воду.

 

Ранее мы рассказывали, какие фруктовые деревья нельзя сажать осенью.

Напомним, мы писали, как следует обрезать абрикосовое дерево осенью.

Также делимся полезным советом, почему груши начинают гнить прямо на дереве и как спасти растение.

деревья растения советы сад опасность дом

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