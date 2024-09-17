Что сделать с туями осенью обязательно — список важнейших работ и советы

Уход за туями в саду. Фото: pexels.com

Осень, особенно первый ее месяц, важный период по уходу за хвойными культурами, в частности за туями. Если в вашем дворе растут туи, необходимо провести ряд мероприятий, которые подготовят эти вечнозеленые растения к предстоящей зиме.

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Что сделать с туями осенью — список работ

Если вы хотите иметь здоровые и красивые хвойные кусты или деревья, необходимо:

1. Провести обрезку

Прежде всего, следует избавиться от поврежденных, больных и желтых ветвей. Также вашему растению следует придать аккуратную форму. Кроме этого, прореживание поможет предотвратить повреждение веток под тяжестью снега зимой. Эту процедуру важно успеть выполнить до того, как начнутся заморозки, чтобы растение успело "зарубцевать" срезы.

Обрезка туи в саду. Фото: istockphoto.com

2. Подкормить полезными веществами

Осенняя подкормка туй поможет растениям накопить необходимые питательные вещества перед зимовкой. Лучше всего использовать комплексные медленно высвобождаемые удобрения, чтобы обеспечить доступность к полезным элементам на протяжении всего зимнего периода. Их вносят вокруг основания туй, слегка зарыв в грунт.

Мужчина копает землю возле туи. Фото: freepik.com

3. Замульчировать растение, чтобы защитить от морозов

Важно защитить корневую систему от низких температур и удержать достаточное количество влаги. Для этого необходимо замульчировать приствольные круги. Слой мульчи должен быть 5-10 см.

Для мульчи подходит:

древесная щепа;

опилки;

кора.

4. Укрыть деревья или кусты от морозов

Если в вашем регионе зимы очень суровые, следует дополнительно укрыть туи специальными материалами, например, агроволокном или пленкой. Также можно обвязать растения мешковиной. Такое укрытие защитит от ветра, солнечных ожогов и обледенения.

Полив кустов туи. Фото: istockphoto.com

5. Провести осенний полив

Перед наступлением холодов важно провести последний осенний полив туй. Это нужно, чтобы растения вошли в зиму с достаточным запасом влаги в почве.

Когда температура воздуха днем ближе к нулю, а ночью держится минусовая, туи поливать нельзя. То есть последний полив будет приходиться на октябрь.

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