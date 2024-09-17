Как убрать пни с участка — эффективные народные методы, советы дачникам

Вырывание пня на участке. Фото: Mappy

Кто-то оставляет пеньки как украшение к саду, но многие не хотят, чтобы остаток срезанного дерева занимал пространство возле дома. Если вы из числа последних, тогда вам следует знать, как можно самостоятельно убрать пенек со своей территории без лишних усилий.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Использование азотных удобрений

Чтобы убрать остаток срезанного дерева со своей территории, проделайте несколько отверстий в пеньке, насыпав туда мочевину, аммическую или калийную селитру. Можно также воспользоваться таким натуральным удобрением, как навоз крапивы. Все эти элементы, попадая всередину древесины, ускоряют ее гниение и, тем самым, позволяют избавиться от нежелательных остатков деревьев.

Пенек с топором в лесу. Фото: Hindustan

Использование мицелия

Опытные дачники называют этот метод безопасным для экологии. Чтобы избавиться от пенька, положите на него мицелий, предназначенный для гниения дерева, а затем накройте мульчей или пленкой, чтобы это вещество подействовало.

Использование сульфата магния

Чтобы воспользоваться этим методом, проделайте отверстия в древесине, насыпьте туда сульфат магния и залейте водой, накрыв все это брезентом. Чтобы сделать процесс разложения древесины более быстрым, проводите эту процедуру каждые три недели.

Уничтожение пенька химическим средством. Фото: Archzine

Использование чеснока

Этот метод, хоть и долговременный, но очень эффективен и экологически чист. Чтобы убрать пенек, сделайте несколько отверстий в нем глубиной не менее 20 сантиметров, затем возьмите две головки чеснока, разделите их на зубчики, уберите шелуху и мелко порежьте. Положите чеснок в отверстия, залейте водой, накройте фольгой и зафиксируйте нитью.

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