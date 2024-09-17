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Как уничтожить пни во дворе без химикатов и тяжелой техники — эффективные средства

17 сентября 2024 16:23
Валентина Осадчая - Редактор
Как убрать пни с участка — эффективные народные методы, советы дачникам
Вырывание пня на участке. Фото: Mappy
Валентина Осадчая - Редактор

Кто-то оставляет пеньки как украшение к саду, но многие не хотят, чтобы остаток срезанного дерева занимал пространство возле дома. Если вы из числа последних, тогда вам следует знать, как можно самостоятельно убрать пенек со своей территории без лишних усилий.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Как убрать пеньки с территории

Использование азотных удобрений

Чтобы убрать остаток срезанного дерева со своей территории, проделайте несколько отверстий в пеньке, насыпав туда мочевину, аммическую или калийную селитру. Можно также воспользоваться таким натуральным удобрением, как навоз крапивы. Все эти элементы, попадая всередину древесины, ускоряют ее гниение и, тем самым, позволяют избавиться от нежелательных остатков деревьев.

Пенек с топором в лесу
Пенек с топором в лесу. Фото: Hindustan

Использование мицелия

Опытные дачники называют этот метод безопасным для экологии. Чтобы избавиться от пенька, положите на него мицелий, предназначенный для гниения дерева, а затем накройте мульчей или пленкой, чтобы это вещество подействовало.

Использование сульфата магния

Чтобы воспользоваться этим методом, проделайте отверстия в древесине, насыпьте туда сульфат магния и залейте водой, накрыв все это брезентом. Чтобы сделать процесс разложения древесины более быстрым, проводите эту процедуру каждые три недели.

Уничтожение пенька химическим средством
Уничтожение пенька химическим средством. Фото: Archzine

Использование чеснока

Этот метод, хоть и долговременный, но очень эффективен и экологически чист. Чтобы убрать пенек, сделайте несколько отверстий в нем глубиной не менее 20 сантиметров, затем возьмите две головки чеснока, разделите их на зубчики, уберите шелуху и мелко порежьте. Положите чеснок в отверстия, залейте водой, накройте фольгой и зафиксируйте нитью.

Напомним, мы писали о том, какие деревья категорически нельзя высаживать во дворе.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно нужно белить стволы деревьев.

Также мы сообщали о том, какие растения ни в коем случае нельзя сажать возле туи.

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