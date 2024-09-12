Коли треба викопувати тюльпани восени — поради садівників

Як зрозуміти, що вже час викопувати тюльпани — ознаки, які допоможуть зрозуміти це
Багато садівників не хочуть викопувати тюльпани, але інколи буває так, що цвітіння цих рослин стає геть бідним, і з цим треба щось робити. Досвідчені дачники пояснили, коли краще викопувати ці квіти і як їх варто зберігати, щоб вони залишилися красивими, як раніше.
Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.
Коли краще викопувати тюльпани в саду
Зазвичай викопувати тюльпани варто впродовж липня, але тут необхідно дивитися на зовнішній вигляд цих рослин — якщо листя стало жовтим і почало висихати, це означає, що вже час копати. Це можна зробити і пізніше, але важливо запам’ятати місце, де лежать цибулини, адже потім буде важко їх відшукати.
Чи можна копати тюльпани після цвітіння
Досвідчені садівники не рекомендують викопувати ці квіти, щойно вони завершили період свого цвітіння. Річ у тому, що викопавши тюльпани раніше, ніж треба, їхні цибулини не встигнуть сформуватися і не зможуть зберегти свій вигляд до посадки.
Як правильно копати тюльпани
Перш за все, дістаньте з-під землі цибулини з дітками, а якщо ще є квітконоси і листя, їх треба обрізати. Приберіть стару, хвору і пошкоджену луску з цибулин і помийте їх водою, а за можливості — фунгіцидом або марганцівкою.
Покладіть одним шаром до дерев’яних ящиків або коробок, накрийте цибулини сіткою або тонкою тканиною і залиште в такому вигляді сушитися на декілька годин надворі. Після цього помістіть цю ємність у приміщення і залиште в умовах температури 20-25 градусів тепла на три-п'ять днів.
Потім приберіть залишки луски, коріння і дітки, покладіть до ящиків тонким шаром і залиште в будинку. Але важливо, щоб температура повітря в приміщенні становила 17-20 градусів тепла, а вологість — 60-70%. Садити у ґрунт тюльпани можна сміливо за три тижні до того, як настануть морози — десь у жовтні або листопаді.
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