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Як зрозуміти, що вже час викопувати тюльпани — ознаки, які допоможуть зрозуміти це

12 вересня 2024 05:34
Анастасія Мироненко - Редактор
Коли треба викопувати тюльпани восени — поради садівників
Людина, яка тримає викопані тюльпани. Фото: Fermer.blog
Анастасія Мироненко - Редактор

Багато садівників не хочуть викопувати тюльпани, але інколи буває так, що цвітіння цих рослин стає геть бідним, і з цим треба щось робити. Досвідчені дачники пояснили, коли краще викопувати ці квіти і як їх варто зберігати, щоб вони залишилися красивими, як раніше.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.

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Коли краще викопувати тюльпани в саду

Зазвичай викопувати тюльпани варто впродовж липня, але тут необхідно дивитися на зовнішній вигляд цих рослин — якщо листя стало жовтим і почало висихати, це означає, що вже час копати. Це можна зробити і пізніше, але важливо запам’ятати місце, де лежать цибулини, адже потім буде важко їх відшукати.

Луковицы тюльпанов в емкости
Цибулини тюльпанів у ємності. Фото: Jack Wallington

Чи можна копати тюльпани після цвітіння

Досвідчені садівники не рекомендують викопувати ці квіти, щойно вони завершили період свого цвітіння. Річ у тому, що викопавши тюльпани раніше, ніж треба, їхні цибулини не встигнуть сформуватися і не зможуть зберегти свій вигляд до посадки.

Як правильно копати тюльпани

Перш за все, дістаньте з-під землі цибулини з дітками, а якщо ще є квітконоси і листя, їх треба обрізати. Приберіть стару, хвору і пошкоджену луску з цибулин і помийте їх водою, а за можливості — фунгіцидом або марганцівкою.

Процесс выкапывания тюльпанов в саду
Процес викопування тюльпанів у саду. Фото: Alamy

Покладіть одним шаром до дерев’яних ящиків або коробок, накрийте цибулини сіткою або тонкою тканиною і залиште в такому вигляді сушитися на декілька годин надворі. Після цього помістіть цю ємність у приміщення і залиште в умовах температури 20-25 градусів тепла на три-п'ять днів.

Потім приберіть залишки луски, коріння і дітки, покладіть до ящиків тонким шаром і залиште в будинку. Але важливо, щоб температура повітря в приміщенні становила 17-20 градусів тепла, а вологість — 60-70%. Садити у ґрунт тюльпани можна сміливо за три тижні до того, як настануть морози — десь у жовтні або листопаді.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно пересаджувати квіти в саду. 

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