Когда нужно выкапывать тюльпаны осенью — советы садоводов

Как понять, что уже пора выкапывать тюльпаны — признаки, которые помогут понять это
Многие садоводы не хотят выкапывать тюльпаны, но иногда бывает так, что цветение этих растений становится совсем бедным, и с этим нужно что-то делать. Опытные дачники объяснили, когда лучше выкапывать эти цветы и как их следует хранить, чтобы они остались красивыми, как раньше.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.
Когда лучше выкапывать тюльпаны в саду
Обычно выкапывать тюльпаны следует в течение июля, но здесь необходимо смотреть на внешний вид этих растений — если листья стали желтыми и начали высыхать, это значит, что пора копать. Это можно сделать и позже, но важно запомнить место, где лежат луковицы, ведь потом будет трудно их найти.
Можно ли копать тюльпаны после цветения
Опытные садоводы не рекомендуют выкапывать эти цветы, как только они завершили период своего цветения. Дело в том, что выкопав тюльпаны раньше, чем нужно, их луковицы не успеют сформироваться и не смогут сохранить свой вид до посадки.
Как правильно копать тюльпаны
Прежде всего, извлеките из-под земли луковицы с детьми, а если еще есть цветоносы и листья, их надо обрезать. Уберите старую, больную и поврежденную чешую с луковиц и помойте их водой, а по возможности — фунгицидом или марганцовкой.
Положите одним слоем в деревянные ящики или коробки, накройте луковицы сеткой или тонкой тканью и оставьте в таком виде сушиться на несколько часов на улице. Затем поместите эту емкость в помещение и оставьте в условиях температуры 20-25 градусов тепла на три-пять дней.
Затем уберите остатки чешуи, корней и детки, положите в ящики тонким слоем и оставьте в доме. Но важно, чтобы температура воздуха в помещении составляла 17-20 градусов тепла, а влажность — 60-70%. Сажать в грунт тюльпаны можно смело за три недели до того, как наступят морозы — где-то в октябре или ноябре.
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