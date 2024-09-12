Когда нужно выкапывать тюльпаны осенью — советы садоводов

Человек, держащий выкопанные тюльпаны. Фото: Fermer.blog

Многие садоводы не хотят выкапывать тюльпаны, но иногда бывает так, что цветение этих растений становится совсем бедным, и с этим нужно что-то делать. Опытные дачники объяснили, когда лучше выкапывать эти цветы и как их следует хранить, чтобы они остались красивыми, как раньше.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

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Обычно выкапывать тюльпаны следует в течение июля, но здесь необходимо смотреть на внешний вид этих растений — если листья стали желтыми и начали высыхать, это значит, что пора копать. Это можно сделать и позже, но важно запомнить место, где лежат луковицы, ведь потом будет трудно их найти.

Луковицы тюльпанов в емкости. Фото: Jack Wallington

Можно ли копать тюльпаны после цветения

Опытные садоводы не рекомендуют выкапывать эти цветы, как только они завершили период своего цветения. Дело в том, что выкопав тюльпаны раньше, чем нужно, их луковицы не успеют сформироваться и не смогут сохранить свой вид до посадки.

Как правильно копать тюльпаны

Прежде всего, извлеките из-под земли луковицы с детьми, а если еще есть цветоносы и листья, их надо обрезать. Уберите старую, больную и поврежденную чешую с луковиц и помойте их водой, а по возможности — фунгицидом или марганцовкой.

Процесс выкапывания тюльпанов в саду. Фото: Alamy

Положите одним слоем в деревянные ящики или коробки, накройте луковицы сеткой или тонкой тканью и оставьте в таком виде сушиться на несколько часов на улице. Затем поместите эту емкость в помещение и оставьте в условиях температуры 20-25 градусов тепла на три-пять дней.

Затем уберите остатки чешуи, корней и детки, положите в ящики тонким слоем и оставьте в доме. Но важно, чтобы температура воздуха в помещении составляла 17-20 градусов тепла, а влажность — 60-70%. Сажать в грунт тюльпаны можно смело за три недели до того, как наступят морозы — где-то в октябре или ноябре.

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