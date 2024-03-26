Що можна садити на кладовищі — список квітів, які виживуть за будь-яких умов

Красиві квіти ростуть на могилі. Фото: shutterstock.com

Квіти, які висаджують на могилі, є символом любові та турботи про людину, якої вже з нами немає. Так ми намагаємося вшанувати пам'ять померлого. Але, щоб мати дійсно зелену та доглянуту ділянку, необхідно обирати невибагливі рослини, які здатні переносити навіть екстремальні умови.

Які квіти можна посадити на кладовищі та на що слід звернути увагу під час озеленення могили, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.

Читайте також:

Обираємо рослини на кладовище — на що обов'язково звернути увагу

Під час вибору квітів для озеленення могили слід звертати увагу не тільки на їх зовнішній вигляд, а й на особливості догляду за ними.

Краще надавати перевагу рослинам, які:

добре переносять посуху;

не бояться заморозків;

є багаторічними рослинами.

Також звертайте увагу на те:

який ґрунт потребує рослина;

чи потребує вона багато сонця або затінку;

чи схильна вона до хвороб.

Квіти на могилі. Фото: googФото: google.comle.com

Які квіти варто саджати на могилі

Для прикраси могили добре підходять квіти, які плетуться поверхнею ґрунту. Так, через певний час вони розростуться й утворять гарний зелений квітучий килим.

До прикладу, такими рослинами є:

іпомея — є різні кольори, не вибаглива, не потребує особливого догляду чи поливу, швидко розростається;

— є різні кольори, не вибаглива, не потребує особливого догляду чи поливу, швидко розростається; барвінок — маленькі блакитні квіточки розпускаються навесні, а в липні могила буде вкрита яскраво-зеленою травою. Крім того, барвінок здатний зупинити ріст бур’янів. Тому могила буде доглянутою та охайною.

— маленькі блакитні квіточки розпускаються навесні, а в липні могила буде вкрита яскраво-зеленою травою. Крім того, барвінок здатний зупинити ріст бур’янів. Тому могила буде доглянутою та охайною. вербозілля — дуже гарні жовті квіти, невибаглива рослина до ґрунтових умов, може рости у півтіні або на сонці.

— дуже гарні жовті квіти, невибаглива рослина до ґрунтових умов, може рости у півтіні або на сонці. седум — дуже легко розростається, невибагливий до умов вирощування, воліє сонячні ділянки, вологолюбний. Висока морозостійкість.

Також варто врахувати, що кладовище може бути сонячним або ж перебувати в тіні, тому обовʼязково зверніть на це увагу під час вибору квітів.

На цвинтарі, де багато сонця, варто посадити:

флокс;

лілійник стелла де оро;

пінісетум;

ірис;

нарцис;

очиток;

молодило;

маргаритки;

герань;

соняшник;

обрієту;

іберіс.

А в тіні добре зростатимуть:

сон-трава;

моховинка;

незабудка;

фіалка;

хоста;

астильба;

примула.

Також квіти можна обрати залежно від типу ґрунту. Для глинистого ґрунту рекомендується вибирати рослини, які переносять вологість і мають хорошу дренажну здатність:

конвалії;

іриси;

астильби.

Для піщаного ґрунту підходять:

гортензія;

лаванда;

розмарин.

Для супіщаного ґрунту, який поєднує глинистий та піщаний, підійдуть:

жоржини;

братки;

півонії.

Якщо ґрунт родючий, можна посадити:

троянди;

лілії;

гладіолуси.

Раніше ми писали, як правильно сіяти невибагливу та красиву іпомею, щоб милуватися квітами аж до жовтня.

Нагадаємо, ми розповідали, коли і як садити тюльпани навесні.

Також радимо дізнатися, як правильно вирощувати айстри у домашніх умовах.