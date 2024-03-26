Что можно сажать на кладбище — список цветов, которые выживут при любых условиях

Красивые цветы растут на могиле. Фото: shutterstock.com

Цветы, которые высаживают на могиле, являются символом любви и заботы о человеке, которого уже с нами нет. Так мы стараемся почтить память умершего. Но чтобы иметь действительно зеленый и ухоженный участок, необходимо выбирать неприхотливые растения, которые способны переносить даже экстремальные условия.

Какие цветы можно посадить на кладбище и на что следует обратить внимание во время озеленения могилы, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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При выборе цветов для озеленения могилы следует обращать внимание не только на их внешний вид, но и особенности ухода за ними.

Лучше отдавать предпочтение растениям, которые:

хорошо переносят засуху;

не боятся заморозков;

являются многолетними растениями.

Также обращайте внимание на то:

в какой почве нуждается растение;

требует ли оно много солнца или тени;

склонно ли к болезням.

Цветы на могиле. Фото: google.com

Какие цветы следует сажать на могиле

Для украшения могилы хорошо подходят цветы, плетущиеся поверхностью почвы. Так, через некоторое время они разрастутся и образуют красивый зеленый цветущий ковер.

К примеру, такими растениями являются:

ипомея — есть разные цвета, нетребовательна, не требует особого ухода или полива, быстро разрастается;

— есть разные цвета, нетребовательна, не требует особого ухода или полива, быстро разрастается; барвинок — маленькие голубые цветочки распускаются весной, а в июле могила будет покрыта ярко-зеленой травой. Кроме того, барвинок способен остановить рост сорняков. Поэтому могила будет ухоженной и чистой.

— маленькие голубые цветочки распускаются весной, а в июле могила будет покрыта ярко-зеленой травой. Кроме того, барвинок способен остановить рост сорняков. Поэтому могила будет ухоженной и чистой. ивняк — очень красивые желтые цветы, неприхотливое растение к почвенным условиям, может расти в полутени или на солнце.

— очень красивые желтые цветы, неприхотливое растение к почвенным условиям, может расти в полутени или на солнце. седум — очень легко разрастается, неприхотлив к условиям выращивания, предпочитает солнечные участки, влаголюбив. Высокая морозостойкость.

Также стоит учесть, что кладбище может быть солнечным или находиться в тени, поэтому обязательно обратите на это внимание при выборе цветов.

На кладбище, где много солнца, стоит посадить:

флокс;

лилейник стелла де оро;

пенисетум;

ирис;

нарцисс;

очиток;

молодило;

маргаритки;

герань;

подсолнечник;

обриета;

иберис.

А в тени будут хорошо расти:

сон-трава;

мшанка;

незабудка;

фиалка;

хоста;

астильба;

примула.

Также цветы можно выбрать в зависимости от типа почвы. Для глинистого грунта рекомендуется выбирать растения, которые переносят влажность и обладают хорошей дренажной способностью:

ландыши;

ирисы;

астильбы.

Для песчаного грунта подходят:

гортензия;

лаванда;

розмарин.

Для супесчаного грунта, сочетающего глинистый и песчаный, подойдут:

георгины;

анютины глазки;

пионы.

Если почва плодородная, можно посадить:

розы;

лилии;

гладиолусы.

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