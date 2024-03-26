Что можно сажать на кладбище — список цветов, которые выживут при любых условиях

Какие цветы посадить на кладбище — список неприхотливых и красивых растений
Цветы, которые высаживают на могиле, являются символом любви и заботы о человеке, которого уже с нами нет. Так мы стараемся почтить память умершего. Но чтобы иметь действительно зеленый и ухоженный участок, необходимо выбирать неприхотливые растения, которые способны переносить даже экстремальные условия.
Какие цветы можно посадить на кладбище и на что следует обратить внимание во время озеленения могилы, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.
Выбираем растения на кладбище — на что обязательно обратить внимание
При выборе цветов для озеленения могилы следует обращать внимание не только на их внешний вид, но и особенности ухода за ними.
Лучше отдавать предпочтение растениям, которые:
- хорошо переносят засуху;
- не боятся заморозков;
- являются многолетними растениями.
Также обращайте внимание на то:
- в какой почве нуждается растение;
- требует ли оно много солнца или тени;
- склонно ли к болезням.
Какие цветы следует сажать на могиле
Для украшения могилы хорошо подходят цветы, плетущиеся поверхностью почвы. Так, через некоторое время они разрастутся и образуют красивый зеленый цветущий ковер.
К примеру, такими растениями являются:
- ипомея — есть разные цвета, нетребовательна, не требует особого ухода или полива, быстро разрастается;
- барвинок — маленькие голубые цветочки распускаются весной, а в июле могила будет покрыта ярко-зеленой травой. Кроме того, барвинок способен остановить рост сорняков. Поэтому могила будет ухоженной и чистой.
- ивняк — очень красивые желтые цветы, неприхотливое растение к почвенным условиям, может расти в полутени или на солнце.
- седум — очень легко разрастается, неприхотлив к условиям выращивания, предпочитает солнечные участки, влаголюбив. Высокая морозостойкость.
Также стоит учесть, что кладбище может быть солнечным или находиться в тени, поэтому обязательно обратите на это внимание при выборе цветов.
На кладбище, где много солнца, стоит посадить:
- флокс;
- лилейник стелла де оро;
- пенисетум;
- ирис;
- нарцисс;
- очиток;
- молодило;
- маргаритки;
- герань;
- подсолнечник;
- обриета;
- иберис.
А в тени будут хорошо расти:
- сон-трава;
- мшанка;
- незабудка;
- фиалка;
- хоста;
- астильба;
- примула.
Также цветы можно выбрать в зависимости от типа почвы. Для глинистого грунта рекомендуется выбирать растения, которые переносят влажность и обладают хорошей дренажной способностью:
- ландыши;
- ирисы;
- астильбы.
Для песчаного грунта подходят:
- гортензия;
- лаванда;
- розмарин.
Для супесчаного грунта, сочетающего глинистый и песчаный, подойдут:
- георгины;
- анютины глазки;
- пионы.
Если почва плодородная, можно посадить:
- розы;
- лилии;
- гладиолусы.
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