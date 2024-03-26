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Какие цветы посадить на кладбище — список неприхотливых и красивых растений

26 марта 2024 19:59
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что можно сажать на кладбище — список цветов, которые выживут при любых условиях
Красивые цветы растут на могиле. Фото: shutterstock.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Цветы, которые высаживают на могиле, являются символом любви и заботы о человеке, которого уже с нами нет. Так мы стараемся почтить память умершего. Но чтобы иметь действительно зеленый и ухоженный участок, необходимо выбирать неприхотливые растения, которые способны переносить даже экстремальные условия.

Какие цветы можно посадить на кладбище и на что следует обратить внимание во время озеленения могилы, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Выбираем растения на кладбище — на что обязательно обратить внимание

При выборе цветов для озеленения могилы следует обращать внимание не только на их внешний вид, но и особенности ухода за ними.

Лучше отдавать предпочтение растениям, которые:

  • хорошо переносят засуху;
  • не боятся заморозков;
  • являются многолетними растениями.

Также обращайте внимание на то:

  • в какой почве нуждается растение;
  • требует ли оно много солнца или тени;
  • склонно ли к болезням.

 

Выбираем растения на кладбище — на что обязательно обратить внимание
Цветы на могиле. Фото: google.com

Какие цветы следует сажать на могиле

Для украшения могилы хорошо подходят цветы, плетущиеся поверхностью почвы. Так, через некоторое время они разрастутся и образуют красивый зеленый цветущий ковер.

К примеру, такими растениями являются:

  • ипомея — есть разные цвета, нетребовательна, не требует особого ухода или полива, быстро разрастается;
  • барвинок — маленькие голубые цветочки распускаются весной, а в июле могила будет покрыта ярко-зеленой травой. Кроме того, барвинок способен остановить рост сорняков. Поэтому могила будет ухоженной и чистой.
  • ивняк — очень красивые желтые цветы, неприхотливое растение к почвенным условиям, может расти в полутени или на солнце.
  • седум — очень легко разрастается, неприхотлив к условиям выращивания, предпочитает солнечные участки, влаголюбив. Высокая морозостойкость.

Также стоит учесть, что кладбище может быть солнечным или находиться в тени, поэтому обязательно обратите на это внимание при выборе цветов.

На кладбище, где много солнца, стоит посадить:

  • флокс;
  • лилейник стелла де оро;
  • пенисетум;
  • ирис;
  • нарцисс;
  • очиток;
  • молодило;
  • маргаритки;
  • герань;
  • подсолнечник;
  • обриета;
  • иберис.

А в тени будут хорошо расти:

  • сон-трава;
  • мшанка;
  • незабудка;
  • фиалка;
  • хоста;
  • астильба;
  • примула.

Также цветы можно выбрать в зависимости от типа почвы. Для глинистого грунта рекомендуется выбирать растения, которые переносят влажность и обладают хорошей дренажной способностью:

  • ландыши;
  • ирисы;
  • астильбы.

Для песчаного грунта подходят:

  • гортензия;
  • лаванда;
  • розмарин.

Для супесчаного грунта, сочетающего глинистый и песчаный, подойдут:

  • георгины;
  • анютины глазки;
  • пионы.

Если почва плодородная, можно посадить:

  • розы;
  • лилии;
  • гладиолусы.

 

Раньше мы писали, как правильно сеять неприхотливую и красивую ипомею, чтобы любоваться цветами до октября.

Напомним, мы рассказывали, когда и как сажать тюльпаны весной.

Также рекомендуем узнать, как правильно выращивать астры в домашних условиях.

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