Які квіти посадити у саду під зиму — список морозостійких рослин та поради

Посадка цибулин квітів під зиму. Фото: istockphoto.com

Посадка квітів під зиму має ряд суттєвих переваг — можливість спланувати дизайн майбутніх клумб, отримати міцну розсаду, яка не боїться перепадів температур та хвороб, і, звісно ж, можливість милуватися квітучим садом вже ранньою весною.

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Коли сіяти квіти під зиму

Підзимовий посів можна проводити у два періоди:

Осінь — температура вдень не підіймається вище +5°C, а вночі коливається від нуля до невеликих мінусових температур. Зима — коли верхній шар землі вже відчутно промерзає і сніг лежить уже постійно (грудень-січень).

Особливості посадки квітів під зиму

Ділянку треба підготувати до посадки квітів заздалегідь. Робити це краще у вересні-жовтні, коли на вулиці сухо і стабільно тримається плюсова температура.

Восени насіння варто сіяти вдвічі густіше, ніж при весняній посадці. Розсипте його по промерзлим лункам і прикрийте заготовленим заздалегідь субстратом (садовий ґрунт з торфом і піском 1:2:1).

Садівник копає землю. Фото: shutterstock.com

Які квіти садять восени

Посів насіння однорічних і багаторічних квітів восени розвантажить вас від частини весняних турбот і дозволить структурувати простір у квітнику.

Кількість видів квітів, які можна посадити або посіяти восени обмежена. Проте, вибрати є з чого.

Які однорічні квіти можна сіяти на зиму:

Агростема;

Адоніс;

Айстра однорічна;

Волошка;

Годеція;

Дельфініум;

Діморфотека;

Календула;

Космея;

Кохія;

Лаватера;

Нігелла дамаська;

Флокс Друммонда;

Ехиноцистіс;

Ешольція;

Ячмінь гривастий.

Які багаторічні квіти підійдуть для підзимового посіву:

Аквілегія;

Арабіс;

Гайлардія;

Тирлич;

Дороникум;

Дзвоник карпатський;

Лаванда;

Морозник;

Обрієта;

Деревій.

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