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Які квіти слід посадити під зиму — не злякаються морозів і зацвітуть навесні

18 вересня 2024 06:52
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор
Які квіти посадити у саду під зиму — список морозостійких рослин та поради
Посадка цибулин квітів під зиму. Фото: istockphoto.com
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор

Посадка квітів під зиму має ряд суттєвих переваг — можливість спланувати дизайн майбутніх клумб, отримати міцну розсаду, яка не боїться перепадів температур та хвороб, і, звісно ж, можливість милуватися квітучим садом вже ранньою весною. 

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Які квіти можна сміливо садити під зиму, ділимося з вами далі в матеріалі. 

Коли сіяти квіти під зиму 

Підзимовий посів можна проводити у два періоди:

  1. Осінь — температура вдень не підіймається вище +5°C, а вночі коливається від нуля до невеликих мінусових температур. 
  2. Зима — коли верхній шар землі вже відчутно промерзає і сніг лежить уже постійно (грудень-січень). 

Особливості посадки квітів під зиму 

Ділянку треба підготувати до посадки квітів заздалегідь. Робити це краще у вересні-жовтні, коли на вулиці сухо і стабільно тримається плюсова температура.

Восени насіння варто сіяти вдвічі густіше, ніж при весняній посадці. Розсипте його по промерзлим лункам і прикрийте заготовленим заздалегідь субстратом (садовий ґрунт з торфом і піском 1:2:1). 

 

Які квіти посадити у саду під зиму
Садівник копає землю. Фото: shutterstock.com

Які квіти садять восени

Посів насіння однорічних і багаторічних квітів восени розвантажить вас від частини весняних турбот і дозволить структурувати простір у квітнику.

Кількість видів квітів, які можна посадити або посіяти восени обмежена. Проте, вибрати є з чого.  

Які однорічні квіти можна сіяти на зиму: 

  • Агростема;
  • Адоніс;
  • Айстра однорічна;
  • Волошка;
  •  Годеція;
  • Дельфініум;
  • Діморфотека;
  • Календула;
  • Космея;
  • Кохія;
  • Лаватера;
  • Нігелла дамаська;
  • Флокс Друммонда;
  • Ехиноцистіс;
  • Ешольція;
  • Ячмінь гривастий.

Які багаторічні квіти підійдуть для підзимового посіву:

  • Аквілегія;
  • Арабіс;
  • Гайлардія;
  • Тирлич;
  • Дороникум;
  • Дзвоник карпатський;
  • Лаванда;
  • Морозник;
  • Обрієта;
  • Деревій.

 

Раніше ми писали, як допомогти півоніям пережити зиму. 

Нагадаємо, ми розповідали, коли та як садити тюльпани восени.

Також радимо вам дізнатися, що можна сміливо сіяти та саджати під зиму восени 2024 року і як це правильно робити.

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