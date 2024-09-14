Коли і як садити тюльпани восени — дієві секрети та корисні поради садівників

Посадка тюльпанів у саду восени. Колаж: Новини.LIVE

Тюльпани — символ весни та відродження природи після довгих холодів. Їх яскраві кольори та ніжні пелюстки цих квітів представляють новий початок, радості та енергії, що з'являється з приходом тепла. Проте, висаджувати цибулини в ґрунт потрібно восени. І щоб у майбутньому сезоні насолоджуватися цвітінням, зробити це потрібно вчасно та правильно.

Коли та як садити тюльпани восени, розповідаємо далі в матеріалі.

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Досвідчені садівники радять у першу чергу звертати увагу на погоду, а також температуру ґрунту. Ідеальний час посадки, коли температура землі опустилася до 7-10°C. Важливо враховувати, що нічна температура в період посадки тюльпанів не має опускатися нижче за нуль.

Таким чином цибулини встигнуть вкоренитися ще до того, як настане зима. А ось щойно з'явиться весняне тепло, почнеться активний розвиток рослини й відповідно з'явиться розкішне цвітіння.

Садівниця висаджує цибулини тюльпана. Фото: istockphoto.com

Як правильно садити тюльпани восени

Перед тим, як садити цибулини тюльпанів, необхідно вибрати правильне місце для клумби. Воно має бути захищене від протягів і гарно освітлене. Ні тінь, ні напівтінь для тюльпанів не підходить.

Перед посадкою весь посадковий матеріал бажано обробити протигрибковим препаратом або слабким розчином перманганату калію.

Етапи посадки тюльпанів восени:

перекопати землю на глибину, як мінімум, 35 см;

у закислений ґрунт необхідно внести вапно, глинистий або піщаний — торф.

підготувати лунки глибиною до 15 см на відстані близько 10 см одна від одної. Дітки тюльпанів або дрібні цибулини можна висаджувати на меншій відстані. Також дрібні цибулини занурюють на глибину 7-8 см.

дрібні цибулини занурюють на глибину 7-8 см. висаджувати тюльпани в землю можна в невеликі борозенки рядочками або окремо кожну цибулину в лунку;

якщо осінь суха, пролити ямки або борозну перед посадкою водою;

при посадці посипати цибулину деревною золою;

помістити у ямку або борозну й переконатися, що під денцем цибулини не утворилася повітряна кишеня — злегка втиснути цибулину в ґрунт, після чого присипати зусібіч піском, а потім сумішшю торфу й перегною;

після посадки утрамбувати поверхню ділянки й полити її.

Бажано садити цибулини таким чином, щоб великі знаходилися в центрі клумби, а дрібні — ближче до країв. Таким чином усім квіткам вистачатиме сонячного світла.

Додамо, якщо ви втратите час і холоди почнуться, але тюльпани все ще потрібно буде висадити, важливо вкрити землю мульчею чи гілками хвойних рослин.

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