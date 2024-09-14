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Коли та як садити тюльпани восени — пишно зацвітуть ще ранньою весною

14 вересня 2024 01:54
Анастасія Мироненко - Редактор
Коли і як садити тюльпани восени — дієві секрети та корисні поради садівників
Посадка тюльпанів у саду восени. Колаж: Новини.LIVE
Анастасія Мироненко - Редактор

Тюльпани — символ весни та відродження природи після довгих холодів. Їх яскраві кольори та ніжні пелюстки цих квітів представляють новий початок, радості та енергії, що з'являється з приходом тепла. Проте, висаджувати цибулини в ґрунт потрібно восени. І щоб у майбутньому сезоні насолоджуватися цвітінням, зробити це потрібно вчасно та правильно. 

Коли та як садити тюльпани восени, розповідаємо далі в матеріалі.  

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Досвідчені садівники радять у першу чергу звертати увагу на погоду, а також температуру ґрунту. Ідеальний час посадки, коли температура землі опустилася до 7-10°C. Важливо враховувати, що нічна температура в період посадки тюльпанів не має опускатися нижче за нуль.

Таким чином цибулини встигнуть вкоренитися ще до того, як настане зима. А ось щойно з'явиться весняне тепло, почнеться активний розвиток рослини й відповідно з'явиться розкішне цвітіння. 

 

Як правильно садити тюльпани восени
Садівниця висаджує цибулини тюльпана. Фото: istockphoto.com

Як правильно садити тюльпани восени

Перед тим, як садити цибулини тюльпанів, необхідно вибрати правильне місце для клумби. Воно має бути захищене від протягів і гарно освітлене. Ні тінь, ні напівтінь для тюльпанів не підходить. 

Перед посадкою весь посадковий матеріал бажано обробити протигрибковим препаратом або слабким розчином перманганату калію.

Етапи посадки тюльпанів восени: 

  • перекопати землю на глибину, як мінімум, 35 см;
  • у закислений ґрунт необхідно внести вапно, глинистий або піщаний — торф. 
  • підготувати лунки глибиною до 15 см на відстані близько 10 см одна від одної. Дітки тюльпанів або дрібні цибулини можна висаджувати на меншій відстані. Також дрібні цибулини занурюють на глибину 7-8 см.
  • висаджувати тюльпани в землю можна в невеликі борозенки рядочками або окремо кожну цибулину в лунку;
  • якщо осінь суха, пролити ямки або борозну перед посадкою водою;
  • при посадці посипати цибулину деревною золою;
  • помістити у ямку або борозну й переконатися, що під денцем цибулини не утворилася повітряна кишеня — злегка втиснути цибулину в ґрунт, після чого присипати зусібіч піском, а потім сумішшю торфу й перегною;
  • після посадки утрамбувати поверхню ділянки й полити її.

Бажано садити цибулини таким чином, щоб великі знаходилися в центрі клумби, а дрібні — ближче до країв. Таким чином усім квіткам вистачатиме сонячного світла. 

Додамо, якщо ви втратите час і холоди почнуться, але тюльпани все ще потрібно буде висадити, важливо вкрити землю мульчею чи гілками хвойних рослин. 

 

Раніше ми писали про п'ять квітучих рослин, які варто посадити у вересні, щоб милуватися ними аж до самої зими. 

Нагадаємо, ми розповідали, що робити, якщо троянда перетворюється на шипшину

Також ділимося корисною порадою, яку невибагливу, але дуже красиву квітку можна посадити в саду  — квітне з травня до жовтня.

квіти поради сад садівництво тюльпани

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