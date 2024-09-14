Когда и как сажать тюльпаны осенью — действенные секреты и советы садоводов.

Посадка тюльпанов в саду осенью. Коллаж: Новости.

Тюльпаны – символ весны и возрождения природы после долгих холодов. Их яркие цвета и нежные лепестки цветов представляют новое начало, радости и энергии, появляющейся с приходом тепла. Тем не менее, высаживать луковицы в почву нужно осенью. И чтобы в будущем сезоне наслаждаться цветением, сделать это нужно своевременно и правильно.

Когда и как сажать тюльпаны осенью, рассказываем дальше в материале.

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Опытные садоводы советуют в первую очередь обращать внимание на погоду, а также на температуру почвы. Идеальное время посадки, когда температура земли опустилась до 7-10°C. Важно учитывать, что ночная температура в период посадки тюльпанов не должна опускаться ниже нуля.

Таким образом, луковицы успеют укорениться еще до того, как наступит зима. А вот как только появится весеннее тепло, начнется активное развитие растения и соответственно появится роскошное цветение.

Садовница высаживает луковицы тюльпана. Фото: istockphoto.com

Как правильно сажать тюльпаны осенью

Перед тем как сажать луковицы тюльпанов, необходимо выбрать правильное место для клумбы. Оно должно быть защищено от сквозняков и хорошо освещено. Ни тень, ни полутень для тюльпанов не подходят.

Глубина посадки тюльпанов равна трем диаметрам луковицы. Так, мелкие луковицы погружают на глубину примерно 7-8 см, а большие – на 12-15 см. При посадке следует учитывать и состав почвы: на легких почвах луковицы высаживают на 2-3 см глубже нормы, а на тяжелых – на 2- 3 см мелкее. При слишком глубокой посадке луковички почти не образуют детей, а при слишком мелкой они могут пострадать от морозов.

Высаживать тюльпаны в землю можно в небольшие бороздки строчками или отдельно каждую луковицу в лунку. Расстояние между тюльпанами произвольное – зависит от пожеланий садовода, но желательно не менее 10 см: тогда им точно хватит места, а выкапывать после цветения луковицы будет гораздо легче. Если осень сухая, пролейте ямки или борозду перед посадкой водой.

Добавим, если вы потеряете время и холода начнутся, но тюльпаны все еще нужно будет взорвать, важно покрыть землю мульчей или ветвями хвойных растений.

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