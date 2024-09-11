Як врятувати троянду, яка перетворюється на шипшину — корисні поради садівникам

Людина, яка доглядає кущ троянди в саду. Фото: Pinterest

Якщо ви прищепили сортову троянду на шипшину, і помітили, що красива квітка почала потихеньку на неї перетворюватися, необхідно терміново рятувати її. Досвідчені садівники розповіли, як можна повернути красу і неймовірний аромат такій троянді.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

Читайте також:

Далеко не всі троянди стають шипшиною, це стосується лише тих квітів, які вирощувалися шляхом щеплення — коли на шипшину прищепили якийсь сорт троянди. Якщо ви зробили саме так і побачили, що троянда стає шипшиною, необхідно вживати якихось заходів.

Ягоди шипшини на чагарнику. Фото: Pinterest

У сприятливих умовах шипшина бере верх над сортовою трояндою, яка починає слабшати. Якщо ви хочете врятувати троянду, щоб вона і надалі тішила вас неймовірною красою і ароматом у саду, вам потрібно знати методи вирішення цієї проблеми.

Головною ознакою того, що замість троянди виросла шипшина, є червоний пагін, а поруч — ще й зелені. У такому випадку квітникарі з досвідом розробили план дій, якого необхідно дотримуватися, щоб своєчасно врятувати квітку.

Як можна врятувати троянду, яка стає шипшиною

Перш за все, розкопайте ґрунт доти, доки не побачите коріння рослини, і зріжте пагін шипшини секатором якомога ближче до основи квітки. Щойно ви це зробили, закопуйте кореневу систему назад, але обов’язково підживіть її після цього добривами, які мають у своєму складі фосфор і калій.

Коренева система куща троянди. Фото: Pinterest

За допомогою цієї простої, але ефективної дії троянда може зберегти особливості свого сорту і не перетворитися повністю на шипшину, а ви зможете далі насолоджуватися неймовірними квітами.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини ніколи не можна садити біля троянди в саду.

Раніше ми розповідали про те, як доглядати троянду, яка вперше закінчила період свого цвітіння.

Також ми повідомляли про те, навіщо досвідчені квітникарі заривають цвях у горщик з трояндою.