Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Троянда перетворюється на шипшину — як повернути квітці природну красу arrow

Троянда перетворюється на шипшину — як повернути квітці природну красу

11 вересня 2024 12:14
Анастасія Мироненко - Редактор
Як врятувати троянду, яка перетворюється на шипшину — корисні поради садівникам
Людина, яка доглядає кущ троянди в саду. Фото: Pinterest
Анастасія Мироненко - Редактор

Якщо ви прищепили сортову троянду на шипшину, і помітили, що красива квітка почала потихеньку на неї перетворюватися, необхідно терміново рятувати її. Досвідчені садівники розповіли, як можна повернути красу і неймовірний аромат такій троянді.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

Читайте також:

Далеко не всі троянди стають шипшиною, це стосується лише тих квітів, які вирощувалися шляхом щеплення — коли на шипшину прищепили якийсь сорт троянди. Якщо ви зробили саме так і побачили, що троянда стає шипшиною, необхідно вживати якихось заходів. 

Ягоды шиповника на кустарнике
Ягоди шипшини на чагарнику. Фото: Pinterest

У сприятливих умовах шипшина бере верх над сортовою трояндою, яка починає слабшати. Якщо ви хочете врятувати троянду, щоб вона і надалі тішила вас неймовірною красою і ароматом у саду, вам потрібно знати методи вирішення цієї проблеми.

Головною ознакою того, що замість троянди виросла шипшина, є червоний пагін, а поруч — ще й зелені. У такому випадку квітникарі з досвідом розробили план дій, якого необхідно дотримуватися, щоб своєчасно врятувати квітку. 

Як можна врятувати троянду, яка стає шипшиною

Перш за все, розкопайте ґрунт доти, доки не побачите коріння рослини, і зріжте пагін шипшини секатором якомога ближче до основи квітки. Щойно ви це зробили, закопуйте кореневу систему назад, але обов’язково підживіть її після цього добривами, які мають у своєму складі фосфор і калій.

Корневая система куста розы
Коренева система куща троянди. Фото: Pinterest

За допомогою цієї простої, але ефективної дії троянда може зберегти особливості свого сорту і не перетворитися повністю на шипшину, а ви зможете далі насолоджуватися неймовірними квітами.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини ніколи не можна садити біля троянди в саду. 

Раніше ми розповідали про те, як доглядати троянду, яка вперше закінчила період свого цвітіння. 

Також ми повідомляли про те, навіщо досвідчені квітникарі заривають цвях у горщик з трояндою.

квіти сад троянди шипшина

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:03 Роковини терактів 11 вересня у США — що відомо про загиблих українців та рідкісні кадри трагедії

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

12:55 Пенсія по інвалідності — хто може отримати виплати без страхового стажу

12:46 У Росії школярі підпалили вертоліт Мі-8 за чималу винагороду

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:46 В Одесі намагалися відбити чоловіка від ТЦК — подробиці конфлікту

12:37 Саміт Кримської платформи — Зеленський виступив із заявою

12:31 На Львівщині через негоду сталося декілька серйозних ДТП — утворилися затори

12:26 Понад 235 тис. за місяць — чому Німеччина позбавляє українців тимчасового захисту

12:26 Держсекретар США та очільник МЗС Британії прибули до Києва

13:03 Роковини терактів 11 вересня у США — що відомо про загиблих українців та рідкісні кадри трагедії

12:55 Пенсія по інвалідності — хто може отримати виплати без страхового стажу

12:46 У Росії школярі підпалили вертоліт Мі-8 за чималу винагороду

12:46 В Одесі намагалися відбити чоловіка від ТЦК — подробиці конфлікту

12:37 Саміт Кримської платформи — Зеленський виступив із заявою

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:31 На Львівщині через негоду сталося декілька серйозних ДТП — утворилися затори

12:26 Понад 235 тис. за місяць — чому Німеччина позбавляє українців тимчасового захисту

12:26 Держсекретар США та очільник МЗС Британії прибули до Києва

12:24 Синоптик Діденко попередила про зміну погоди — до чого завтра готуватися українцям

12:19 Дебош у лікарні та прострілена нога — на Одещини повідомили про підозру учасникам стрілянини

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже