Как спасти розу, которая превращается в шиповник — полезные советы садоводам

Человек, ухаживающий за кустом розы в саду. Фото: Pinterest

Если вы привили сортовую розу на шиповник, и заметили, что красивый цветок начал потихоньку в него превращаться, необходимо срочно спасать его. Опытные садоводы рассказали, как можно вернуть красоту и невероятный аромат такой розе.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Далеко не все розы становятся шиповником, это касается только тех цветов, которые выращивались путем прививки — когда на шиповник привили какой-то сорт розы. Если вы поступили именно так и увидели, что роза становится шиповником, необходимо принимать какие-то меры.

Ягоды шиповника на кустарнике. Фото: Pinterest

В благоприятных условиях шиповник берет верх над сортовой розой, которая начинает ослабевать. Если вы хотите спасти розу, чтобы она и дальше радовала вас невероятной красотой и ароматом в саду, вам нужно знать методы решения этой проблемы.

Главным признаком того, что вместо розы вырос шиповник, является красный побег, а рядом — еще и зеленые. В таком случае цветоводы с опытом разработали план действий, которого необходимо придерживаться, чтобы вовремя спасти цветок.

Как можно спасти розу, которая становится шиповником

Прежде всего, раскопайте почву до тех пор, пока не увидите корни растения, и срежьте побег шиповника секатором как можно ближе к основанию цветка. Как только вы это сделайте, закапывайте корневую систему обратно, но обязательно подживите ее после этого удобрениями, которые имеют в своем составе фосфор и калий.

Корневая система куста розы. Фото: Pinterest

С помощью этого простого, но эффективного действия роза может сохранить особенности своего сорта и не превратиться полностью в шиповник, а вы сможете дальше наслаждаться невероятными цветами.

Напомним, мы писали о том, какие растения никогда нельзя сажать возле розы в саду.

Раньше мы рассказывали о том, как ухаживать за розой, которая впервые закончила период своего цветения.

Также мы сообщали о том, зачем опытные цветоводы зарывают гвоздь в горшок с розой.