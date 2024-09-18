Какие цветы посадить в саду под зиму — список морозостойких растений и советы

Посадка луковиц цветов под зиму. Фото: istockphoto.com

Посадка цветов под зиму имеет ряд существенных преимуществ — возможность спланировать дизайн будущих клумб, получить прочную рассаду, которая не боится перепадов температур и болезней, и, конечно же, возможность любоваться цветущим садом уже ранней весной.

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Когда сеять цветы под зиму

Подзимний посев можно проводить в два периода:

Осень — температура днем не поднимается выше +5°C, а ночью колеблется от нуля до небольших минусовых температур. Зима — когда верхний слой земли уже ощутимо промерзает и снег лежит уже постоянно (декабрь-январь).

Особенности посадки цветов под зиму

Участок нужно подготовить к посадке цветов заранее. Делать это лучше в сентябре-октябре, когда на улице сухо и стабильно держится плюсовая температура.

Осенью семена следует сеять вдвое гуще, чем при весенней посадке. Рассыпьте их по промерзшим лункам и прикройте заготовленным заранее субстратом (садовая почва с торфом и песком 1:2:1).

Садовод копает землю. Фото: shutterstock.com

Какие цветы сажают осенью

Посев семян однолетних и многолетних цветов осенью разгрузит вас от части весенних забот и позволит структурировать пространство в цветнике.

Количество видов цветов, которые можно посадить или посеять осенью, ограничено. Однако выбрать есть из чего.

Какие однолетние цветы можно сеять на зиму:

Агростема;

Адонис;

Астра однолетняя;

Васильки;

Годеция;

Дельфиниум;

Диморфотека;

Календула;

Космея;

Кохия;

Лаватера;

Нигелла дамасская;

Флокс Друммонд;

Эхиноцистис;

Эшольция;

Ячмень гривастый.

Какие многолетние цветы подойдут для подзимнего посева:

Аквилегия;

Арабис;

Гайлардия;

Горечавка;

Дороникум;

Колокольчик карпатский;

Лаванда;

Морозник;

Обриета;

Тысячелистник.

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