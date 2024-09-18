Какие цветы посадить в саду под зиму — список морозостойких растений и советы

Какие цветы следует посадить под зиму — не испугаются морозов и зацветут весной
Посадка цветов под зиму имеет ряд существенных преимуществ — возможность спланировать дизайн будущих клумб, получить прочную рассаду, которая не боится перепадов температур и болезней, и, конечно же, возможность любоваться цветущим садом уже ранней весной.
Какие цветы можно смело сажать под зиму, делимся с вами в материале.
Когда сеять цветы под зиму
Подзимний посев можно проводить в два периода:
- Осень — температура днем не поднимается выше +5°C, а ночью колеблется от нуля до небольших минусовых температур.
- Зима — когда верхний слой земли уже ощутимо промерзает и снег лежит уже постоянно (декабрь-январь).
Особенности посадки цветов под зиму
Участок нужно подготовить к посадке цветов заранее. Делать это лучше в сентябре-октябре, когда на улице сухо и стабильно держится плюсовая температура.
Осенью семена следует сеять вдвое гуще, чем при весенней посадке. Рассыпьте их по промерзшим лункам и прикройте заготовленным заранее субстратом (садовая почва с торфом и песком 1:2:1).
Какие цветы сажают осенью
Посев семян однолетних и многолетних цветов осенью разгрузит вас от части весенних забот и позволит структурировать пространство в цветнике.
Количество видов цветов, которые можно посадить или посеять осенью, ограничено. Однако выбрать есть из чего.
Какие однолетние цветы можно сеять на зиму:
- Агростема;
- Адонис;
- Астра однолетняя;
- Васильки;
- Годеция;
- Дельфиниум;
- Диморфотека;
- Календула;
- Космея;
- Кохия;
- Лаватера;
- Нигелла дамасская;
- Флокс Друммонд;
- Эхиноцистис;
- Эшольция;
- Ячмень гривастый.
Какие многолетние цветы подойдут для подзимнего посева:
- Аквилегия;
- Арабис;
- Гайлардия;
- Горечавка;
- Дороникум;
- Колокольчик карпатский;
- Лаванда;
- Морозник;
- Обриета;
- Тысячелистник.
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