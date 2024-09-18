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Какие цветы следует посадить под зиму — не испугаются морозов и зацветут весной

18 сентября 2024 06:52
Софія Филь - Редактор
Софія Филь
Редактор
Какие цветы посадить в саду под зиму — список морозостойких растений и советы
Посадка луковиц цветов под зиму. Фото: istockphoto.com
Софія Филь - Редактор
Софія Филь
Редактор

Посадка цветов под зиму имеет ряд существенных преимуществ — возможность спланировать дизайн будущих клумб, получить прочную рассаду, которая не боится перепадов температур и болезней, и, конечно же, возможность любоваться цветущим садом уже ранней весной.

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Какие цветы можно смело сажать под зиму, делимся с вами в материале.

Когда сеять цветы под зиму

Подзимний посев можно проводить в два периода:

  1. Осень — температура днем не поднимается выше +5°C, а ночью колеблется от нуля до небольших минусовых температур.
  2. Зима — когда верхний слой земли уже ощутимо промерзает и снег лежит уже постоянно (декабрь-январь).

Особенности посадки цветов под зиму

Участок нужно подготовить к посадке цветов заранее. Делать это лучше в сентябре-октябре, когда на улице сухо и стабильно держится плюсовая температура.

Осенью семена следует сеять вдвое гуще, чем при весенней посадке. Рассыпьте их по промерзшим лункам и прикройте заготовленным заранее субстратом (садовая почва с торфом и песком 1:2:1).

 

Какие цветы посадить в саду под зиму
Садовод копает землю. Фото: shutterstock.com

Какие цветы сажают осенью

Посев семян однолетних и многолетних цветов осенью разгрузит вас от части весенних забот и позволит структурировать пространство в цветнике.

Количество видов цветов, которые можно посадить или посеять осенью, ограничено. Однако выбрать есть из чего.

Какие однолетние цветы можно сеять на зиму:

  • Агростема;
  • Адонис;
  • Астра однолетняя;
  • Васильки;
  • Годеция;
  • Дельфиниум;
  • Диморфотека;
  • Календула;
  • Космея;
  • Кохия;
  • Лаватера;
  • Нигелла дамасская;
  • Флокс Друммонд;
  • Эхиноцистис;
  • Эшольция;
  • Ячмень гривастый.

Какие многолетние цветы подойдут для подзимнего посева:

  • Аквилегия;
  • Арабис;
  • Гайлардия;
  • Горечавка;
  • Дороникум;
  • Колокольчик карпатский;
  • Лаванда;
  • Морозник;
  • Обриета;
  • Тысячелистник.

 

Ранее мы писали, как помочь пионам пережить зиму.

Напомним, мы рассказывали, когда и как сажать тюльпаны осенью.

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растения цветы советы сад садоводство

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