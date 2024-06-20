Що треба посадити на городі в другій половині червня 2024 за місячним календарем

Жінка, яка порається на городі. Фото: BauernZeitung

Червень — це найактивніший період для всіх дачників, адже саме в перший літній місяць з'являється багато роботи на городі. Та щоб мати найбільший та найкращий урожай, варто звернутися за допомогою до місячного календаря, який підкаже, що садити в ті чи інші дати.

Новини.LIVE розповідає про місячний календар посадки на городі.

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У червні дачники садять пізні овочі та дерева, які люблять тепло, а також підгортають грядки, прополюють, поливають, обробляють і підживлюють рослини. Наприклад, до кінця першого літнього місяця можна зібрати перший урожай полуниці та деяких видів овочів.

Дачник, який перекопує город. Фото: efem.es

А щоб робота на городі була ефективною у другій половині червня, варто враховувати місячний посівний календар. Тобто, слід знати, в який день цього місяця краще сіяти ту чи іншу культуру, щоб вона пізніше дала щедрий урожай.

Отже, обирайте овоч і дивіться у місячний календар, щоб дізнатися, які дні вважаються найбільш вдалими для його посіву.

Рослини для посадки у другій половині червня — місячний календар

Щоб рослини на городі вдало прижилися, необхідно знати, які дні є найбільш сприятливим для них. Так, у другій половині червня краще посадити такі культури, як:

Огірки, помідори, баклажани і солодкий перець — 21, 22, 24 і 27 червня

Часник і цибуля — 21, 22, 24, 27 і 29 червня

Капуста — 23-26 червня

Кабачки і гарбуз — 25 червня

Картопля — 21, 22 і 24 червня

Кукурудза — 21 і 22 червня

Дачниця, яка копає на городі. Фото: Alamy

Отже, починайте сіяти ці рослини на городі, щоб встигнути отримати щедрий урожай на своїй ділянці, якому потім позаздрять всі сусіди навколо.

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