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Які овочі посадити в другій половині червня за місячним календарем — сприятливі дні

20 червня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що треба посадити на городі в другій половині червня 2024 за місячним календарем
Жінка, яка порається на городі. Фото: BauernZeitung
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Червень — це найактивніший період для всіх дачників, адже саме в перший літній місяць з'являється багато роботи на городі. Та щоб мати найбільший та найкращий урожай, варто звернутися за допомогою до місячного календаря, який підкаже, що садити в ті чи інші дати.

Новини.LIVE розповідає про місячний календар посадки на городі.

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У червні дачники садять пізні овочі та дерева, які люблять тепло, а також підгортають грядки, прополюють, поливають, обробляють і підживлюють рослини. Наприклад, до кінця першого літнього місяця можна зібрати перший урожай полуниці та деяких видів овочів.

Дачник, перекапывающий огород
Дачник, який перекопує город. Фото: efem.es

А щоб робота на городі була ефективною у другій половині червня, варто враховувати місячний посівний календар. Тобто, слід знати, в який день цього місяця краще сіяти ту чи іншу культуру, щоб вона пізніше дала щедрий урожай.  

Отже, обирайте овоч і дивіться у місячний календар, щоб дізнатися, які дні вважаються найбільш вдалими для його посіву.

Рослини для посадки у другій половині червня — місячний календар

Щоб рослини на городі вдало прижилися, необхідно знати, які дні є найбільш сприятливим для них. Так, у другій половині червня краще посадити такі культури, як:

  • Огірки, помідори, баклажани і солодкий перець — 21, 22, 24 і 27 червня
  • Часник і цибуля — 21, 22, 24, 27 і 29 червня
  • Капуста — 23-26 червня
  • Кабачки і гарбуз — 25 червня
  • Картопля — 21, 22 і 24 червня
  • Кукурудза — 21 і 22 червня
Дачница, копающая на огороде
Дачниця, яка копає на городі. Фото: Alamy

Отже, починайте сіяти ці рослини на городі, щоб встигнути отримати щедрий урожай на своїй ділянці, якому потім позаздрять всі сусіди навколо. 

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще посадити кавуни на городі згідно з місячним календарем. 

Раніше ми розповідали про те, коли варто садити баклажани на городі за місячним календарем. 

Також ми повідомляли про те, коли садити помідори на городі відповідно до місячного календаря.

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