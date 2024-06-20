Что нужно посадить на огороде во второй половине июня 2024 по лунному календарю

Какие овощи посадить во второй половине июня по лунному календарю — благоприятные дни
Июнь — это самый активный период для всех дачников, ведь именно в первый летний месяц появляется много работы на огороде. Но чтобы иметь самый большой и самый лучший урожай, следует обратиться за помощью к лунному календарю, который подскажет, что сажать в те или иные даты.
Новини.LIVE рассказывает о лунном календаре посадки на огороде.
В июне дачники сажают поздние овощи и деревья, которые любят тепло, а также окучивают грядки, пропалывают, поливают, обрабатывают и подкармливают растения. К примеру, к концу первого летнего месяца можно собрать первый урожай клубники и некоторых видов овощей.
Чтобы работа на огороде была эффективной во второй половине июня, стоит учитывать лунный посевной календарь. То есть, следует знать, в какой день этого месяца лучше сеять ту или иную культуру, чтобы она позже дала щедрый урожай.
Итак, выбирайте овощ и смотрите в лунный календарь, чтобы узнать, какие дни считаются наиболее удачными для его посева.
Растения для посадки во второй половине июня — лунный календарь
Чтобы растения на огороде удачно прижились, необходимо знать, какие дни наиболее благоприятны для них. Так, во второй половине июня лучше посадить такие культуры, как:
- Огурцы, помидоры, баклажаны и сладкий перец — 21, 22, 24 и 27 июня
- Чеснок и лук — 21, 22, 24, 27 и 29 июня
- Капуста — 23-26 июня
- Кабачки и тыква — 25 июня
- Картофель — 21, 22 и 24 июня
- Кукуруза — 21 и 22 июня
Итак, начинайте сеять эти растения на огороде, чтобы успеть получить обильный урожай на своем участке, которому потом позавидуют все соседи вокруг.
Напомним, мы писали о том, когда лучше посадить арбузы на огороде согласно лунному календарю.
Раньше мы рассказывали о том, когда следует сажать баклажаны на огороде по лунному календарю.
Также мы сообщали о том, когда сажать помидоры на огороде в соответствии с лунным календарем.
Читайте Новини.LIVE!