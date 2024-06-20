Что нужно посадить на огороде во второй половине июня 2024 по лунному календарю

Женщина, работающая на огороде. Фото: BauernZeitung

Июнь — это самый активный период для всех дачников, ведь именно в первый летний месяц появляется много работы на огороде. Но чтобы иметь самый большой и самый лучший урожай, следует обратиться за помощью к лунному календарю, который подскажет, что сажать в те или иные даты.

Новини.LIVE рассказывает о лунном календаре посадки на огороде.

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В июне дачники сажают поздние овощи и деревья, которые любят тепло, а также окучивают грядки, пропалывают, поливают, обрабатывают и подкармливают растения. К примеру, к концу первого летнего месяца можно собрать первый урожай клубники и некоторых видов овощей.

Дачник, перекапывающий огород. Фото: efem.es

Чтобы работа на огороде была эффективной во второй половине июня, стоит учитывать лунный посевной календарь. То есть, следует знать, в какой день этого месяца лучше сеять ту или иную культуру, чтобы она позже дала щедрый урожай.

Итак, выбирайте овощ и смотрите в лунный календарь, чтобы узнать, какие дни считаются наиболее удачными для его посева.

Растения для посадки во второй половине июня — лунный календарь

Чтобы растения на огороде удачно прижились, необходимо знать, какие дни наиболее благоприятны для них. Так, во второй половине июня лучше посадить такие культуры, как:

Огурцы, помидоры, баклажаны и сладкий перец — 21, 22, 24 и 27 июня

Чеснок и лук — 21, 22, 24, 27 и 29 июня

Капуста — 23-26 июня

Кабачки и тыква — 25 июня

Картофель — 21, 22 и 24 июня

Кукуруза — 21 и 22 июня

Дачница, копающая на огороде. Фото: Alamy

Итак, начинайте сеять эти растения на огороде, чтобы успеть получить обильный урожай на своем участке, которому потом позавидуют все соседи вокруг.

Напомним, мы писали о том, когда лучше посадить арбузы на огороде согласно лунному календарю.

Раньше мы рассказывали о том, когда следует сажать баклажаны на огороде по лунному календарю.

Также мы сообщали о том, когда сажать помидоры на огороде в соответствии с лунным календарем.