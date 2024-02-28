Коли і як збирати березовий сік у березні 2024 року — поради від фахівців

Дівчина п'є березовий сік у лісі. Фото: shutterstock.com

Напевно, майже кожен українець хоч раз у своєму житті куштував березовий сік. Цей прозорий напій з унікальним смаком вважається джерелом хорошого самопочуття та здоров'я. Його добувають зі стовбурів та гілок дерева у певний сезон.

Коли та як правильно збирати березовий сік, щоб отримати цілющий нектар та не нашкодити природі, розповіли фахівці філії Чернігівського лісового господарства.

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Коли можна збирати березовий сік

Найкращий період для збору березового соку — від початку березня та до кінця квітня. Точний час залежить від погодних умов конкретного регіону.

Спеціалісти радять орієнтуватися на дерева, а саме коли на них починають утворюватися бруньки. Для того, щоб перевірити, чи пульсує в дереві сік, набряклу бруньку берези потрібно проколоти тонким шилом — у місці проколу має з’явитися крапля. Збір можна продовжувати до розпускання перших бруньок.

Добування березового соку. Фото: google.com

Де можна збирати березовий сік

Звичайно, це не можна робити у паркових зонах, скверах або на територіях заповідників. Березовий сік варто збирати якомога далі від великих міст, виробництв та засмічених територій.

Це слід робити у лісі серед беріз, яким понад 30 років. У міру прогрівання лісу слід переміщатися вглиб хащі — туди, де дерева "прокидаються" пізніше.

Діаметр стовбура берез повинен перевищувати 30 см. Як зазначають досвідчені збирачі березового нектару, чим старіше дерево — тим краще і для збирання соку, і для самої берези. Молоді берези, діаметром до 20 см, після таких заходів можуть загинути та й соку багато не дадуть.

Збір березового соку. Фото: google.com

Як правильно збирати березовий сік, щоб не нашкодити дереву

Щоб зібрати березовий сік, слід дотримуватися наступних правил:

Отвір краще робити з північної сторони на висоті 1,5 метра від землі. Це забезпечить ліпшу фільтрацію та більш рівномірний витік соку. У жодному разі не використовуйте сокиру. Зазвичай використовують дриль, за допомогою якої можна висвердлити невеликий тонкий отвір. Також отвір можна вирізати акуратно ножем. Глибина отвору має бути близько 2-3 см, напрямок — знизу вгору. У цей же отвір вставляємо пластиковий наконечник системи для крапельниці (свердло повинно мати той же діаметр, щоб наконечник входив в отвір щільно), інший кінець системи опускаємо в ємність. Збирати сік найкраще у скляну банку з широким горлом. Пластик може додати ніжному березовому соку зайвого присмаку. 3-літрова банка під 30-річною березою заповнюється приблизно за 6 годин. Проте, за один день з однієї берези можна зібрати не більше 3 л березового соку. Якщо не дотримуватися цієї норми це може виснажити дерево або призвести до його загибелі. Після збору соку отвір необхідно обов'язково закрити мохом, смолою берези, пластиліном або забити короткою сухою гілочкою, яку попередньо необхідно змастити садовим варом для запобігання зараженню та загибелі дерева. Після закінчення сезону збору отвори змазують садовим варом, віконною замазкою, живичною пастою або глиною з вапном, аби в дерева "зажили рани". Не варто щороку збирати сік з одного і того ж дерева, потрібно давати йому перепочинок.

Збір березового соку. Фото: google.com

Як правильно пити березовий сік

Смак у березового соку специфічний, а у складі є вода, цукор, мінеральні речовини та вітаміни групи B. П’ють березовий сік часто натщесерце або перед вживанням їжі. Медики рекомендують, не пити більше трьохх склянок соку на день.

Варто також додати, що свіжозібраний березовий сік можна зберігати в холодильнику або льоху не більше 2-х діб. Його також можна заморожувати одразу після збору, консервувати або приготувати з нього квас, вино, лимонад.

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