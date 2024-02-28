Когда и как собирать березовый сок в марте 2024 года — советы от специалистов

Девушка пьет березовый сок в лесу. Фото: shutterstock.com

Наверное, почти каждый украинец хоть раз в своей жизни пробовал березовый сок. Этот напиток с уникальным вкусом считается источником хорошего самочувствия и здоровья. Его добывают из стволов и веток дерева в определенный сезон.

Когда и как правильно собирать березовый сок, чтобы получить целебный нектар и не навредить природе, рассказали специалисты филиала Черниговского лесного хозяйства.

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Когда можно собирать березовый сок

Лучший период для сбора березового сока — с начала марта и до конца апреля. Точное время зависит от погодных условий в конкретном регионе.

Специалисты советуют ориентироваться на деревья, а именно, когда на них начинают образовываться почки. Для того чтобы проверить, пульсирует ли в дереве сок, набухшую почку березы нужно проколоть тонким шилом — в месте прокола должна появиться капля. Сбор можно продолжать до распускания первых почек.

Добывание березового сока. Фото: google.com

Где можно собирать березовый сок

Конечно, это нельзя делать в парковых зонах, скверах или территориях заповедников. Березовый сок следует собирать как можно дальше от крупных городов, производств и засоренных территорий.

Это следует делать в лесу среди берез, которым более 30 лет. По мере прогревания леса следует перемещаться вглубь чащи — туда, где деревья "просыпаются" позже.

Диаметр ствола берез должен превышать 30 см. Как отмечают опытные сборщики березового нектара, чем старше дерево — тем лучше и для сбора сока, и для самой березы. Молодые березы, диаметром до 20 см, после таких мер могут погибнуть и сока много не дадут.

Сбор березового сока. Фото: google.com

Как правильно собирать березовый сок, чтобы не навредить дереву

Чтобы собрать березовый сок, следует соблюдать следующие правила:

Отверстие лучше делать с северной стороны на высоте 1,5 метра от земли. Это обеспечит лучшую фильтрацию и более равномерную утечку сока. Ни в коем случае не используйте топор. Обычно используют дрель, с помощью которой можно высверлить небольшое тонкое отверстие. Также отверстие можно вырезать аккуратно ножом. Глубина отверстия должна быть около 2-3 см, направление — снизу вверх. В это же отверстие вставляем пластиковый наконечник системы для капельницы (сверло должно иметь тот же диаметр, чтобы наконечник входил в отверстие плотно), другой конец системы опускаем в емкость. Собирать сок лучше в стеклянную банку с широким горлом. Пластик может добавить нежному березовому соку лишнего привкуса. 3-литровая банка под 30-летней березой заполняется примерно через 6 часов. Однако за один день с одной березы можно собрать не более 3 л березового сока. Если не соблюдать эту норму, это может истощить дерево или привести к его гибели. После сбора сока отверстие необходимо обязательно закрыть мхом, березовой смолой, пластилином или забить короткой сухой веточкой, которую предварительно необходимо смазать садовым варом для предотвращения заражения и гибели дерева. После окончания сезона сбора отверстия смазывают садовым варом, оконной замазкой, живичной пастой или глиной с известью, чтобы у дерева "зажили раны". Не стоит ежегодно собирать сок из одного и того же дерева, нужно давать ему передышку.

Сбор березового сока. Фото: google.com

Как правильно пить березовый сок

Вкус у березового сока специфичен, а в составе есть вода, сахар, минеральные вещества и витамины группы B. Пьют березовый сок часто натощак или перед едой. Медики рекомендуют, не пить больше трех стаканов сока в день.

Следует также добавить, что свежесобранный березовый сок можно хранить в холодильнике или погребе не более 2-х суток. Его можно замораживать сразу после сбора, консервировать или готовить из него квас, вино, лимонад.

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