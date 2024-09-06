Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Коли можна копати картоплю на городі у вересні — місячний календар arrow

Коли можна копати картоплю на городі у вересні — місячний календар

6 вересня 2024 08:14
Валентина Осадча - Редактор
Коли копати картоплю на городі у вересні за місячним календарем — найсприятливіші дні
Жінка, яка викопує врожай картоплі на городі. Фото: Freepik
Валентина Осадча - Редактор

Те, коли викопувати картоплю на городі, залежить від того, який ви посадили сорт, яка у вас погода надворі, коли ви її посадили, як доглядали врожай тощо. Якщо ви збираєтеся копати картоплю у вересні, вам необхідно звернутися за допомогою до місячного календаря.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

В який період краще копати картоплю

Якщо ви посадили ранні сорти і хочете викопати картоплю для того, щоб її їсти, можете копати її наприкінці червня або на початку липня, тобто, за 15-20 днів після закінчення періоду цвітіння. Щоб зберігати картоплю, викопувати її варто всередині або наприкінці липня.

Пожилая дачница, копающая картошку
Літня дачниця, яка копає картоплю. Фото: La Patria

Якщо на вашому городі посаджені середньостиглі сорти картоплі, можете копати її наприкінці серпня або на початку вересня. А ось вже пізні сорти картоплі на городі готові до збору врожаю наприкінці вересня або на початку жовтня. 

За якими ознаками зрозуміти, що час копати картоплю

Визначити час копання картоплі можна за її бадиллям — якщо воно лягло, можете вже збирати врожай. Також ознакою готового врожаю картоплі на городі є пожовтіння і висихання бадилля. Якщо ви побачили, що плоди з легкістю відділяються від бадилля, а їхня шкірка товста і не лущиться, можете сміливо починати збір врожаю.

Выращенный урожай картофеля на огороде
Вирощений врожай картоплі на городі. Фото: Pinterest

І, нарешті, ще однією ознакою готовності врожаю картоплі є відповідність розміру плодів характеристикам відповідних сортів. 

Коли варто копати картоплю за місячним календарем

Щоб не нашкодити врожаю, варто звернутися за допомогою до місячного календаря, де вказані найсприятливіші дні для викопування картоплі на городі. Так, згідно з цим календарем, картоплю краще копати у вересні в такі дні:

  • 6-11 вересня
  • 15-21 вересня
  • 23-26 вересня
  • 29-30 вересня

Нагадаємо, ми писали про те, чи потрібно зрізати бадилля картоплі перед зборою врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, який сорт картоплі посадити, щоб зварити найсмачніше пюре. 

Також ми повідомляли про те, як правильно поливати картоплю на городі. 

поради город картопля місячний календар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:33 На 16% за тиждень — в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

10:32 Забарний назвав найталановитішого гравця Динамо і пророкує йому топові чемпіонати

10:29 Окупанти підійшли майже впритул — який вигляд має Мирноград на Донеччині

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

10:22 В Одесі чоловік вистрілив у перехожого та втік — поліція почала розслідування

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

10:08 Шукала працівників в окупаційну адміністрацію — на Харківщині судитимуть колаборантку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

10:00 У Дніпропетровській області пролунали вибухи

09:55 НБУ випустив нові гроші з особливим дизайном

09:51 Британія надасть Україні ракети ППО на понад 200 мільйонів доларів

10:33 На 16% за тиждень — в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

10:32 Забарний назвав найталановитішого гравця Динамо і пророкує йому топові чемпіонати

10:29 Окупанти підійшли майже впритул — який вигляд має Мирноград на Донеччині

10:22 В Одесі чоловік вистрілив у перехожого та втік — поліція почала розслідування

10:08 Шукала працівників в окупаційну адміністрацію — на Харківщині судитимуть колаборантку

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

10:00 У Дніпропетровській області пролунали вибухи

09:55 НБУ випустив нові гроші з особливим дизайном

09:51 Британія надасть Україні ракети ППО на понад 200 мільйонів доларів

09:48 Одесити будуть сьогодні без світла не тільки за графіками, але й через ремонти — адреси

09:48 Демченко відповів, чи є небезпека після перекидання білоруських військ до кордону України

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги