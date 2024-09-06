Коли копати картоплю на городі у вересні за місячним календарем — найсприятливіші дні

Жінка, яка викопує врожай картоплі на городі. Фото: Freepik

Те, коли викопувати картоплю на городі, залежить від того, який ви посадили сорт, яка у вас погода надворі, коли ви її посадили, як доглядали врожай тощо. Якщо ви збираєтеся копати картоплю у вересні, вам необхідно звернутися за допомогою до місячного календаря.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

В який період краще копати картоплю

Якщо ви посадили ранні сорти і хочете викопати картоплю для того, щоб її їсти, можете копати її наприкінці червня або на початку липня, тобто, за 15-20 днів після закінчення періоду цвітіння. Щоб зберігати картоплю, викопувати її варто всередині або наприкінці липня.

Літня дачниця, яка копає картоплю. Фото: La Patria

Якщо на вашому городі посаджені середньостиглі сорти картоплі, можете копати її наприкінці серпня або на початку вересня. А ось вже пізні сорти картоплі на городі готові до збору врожаю наприкінці вересня або на початку жовтня.

За якими ознаками зрозуміти, що час копати картоплю

Визначити час копання картоплі можна за її бадиллям — якщо воно лягло, можете вже збирати врожай. Також ознакою готового врожаю картоплі на городі є пожовтіння і висихання бадилля. Якщо ви побачили, що плоди з легкістю відділяються від бадилля, а їхня шкірка товста і не лущиться, можете сміливо починати збір врожаю.

Вирощений врожай картоплі на городі. Фото: Pinterest

І, нарешті, ще однією ознакою готовності врожаю картоплі є відповідність розміру плодів характеристикам відповідних сортів.

Коли варто копати картоплю за місячним календарем

Щоб не нашкодити врожаю, варто звернутися за допомогою до місячного календаря, де вказані найсприятливіші дні для викопування картоплі на городі. Так, згідно з цим календарем, картоплю краще копати у вересні в такі дні:

6-11 вересня

15-21 вересня

23-26 вересня

29-30 вересня

Нагадаємо, ми писали про те, чи потрібно зрізати бадилля картоплі перед зборою врожаю.

Раніше ми розповідали про те, який сорт картоплі посадити, щоб зварити найсмачніше пюре.

Також ми повідомляли про те, як правильно поливати картоплю на городі.