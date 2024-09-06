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Когда можно копать картошку на огороде в сентябре — лунный календарь

6 сентября 2024 08:14
Валентина Осадчая - Редактор
Когда копать картошку на огороде в сентябре по лунному календарю — самые благоприятные дни
Женщина, которая выкапывает урожай картофеля на огороде. Фото: Freepik
Валентина Осадчая - Редактор

То, когда выкапывать картофель на огороде, зависит от того, какой вы посадили сорт, какая у вас погода на улице, когда вы его посадили, как ухаживали за урожаем и т.д. Если вы собираетесь копать картофель в сентябре, вам необходимо обратиться за помощью к лунному календарю.

Новости.LIVE делится советами для дачников.

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В какой период лучше копать картошку

Если вы посадили ранние сорта и хотите выкопать картофель для того, чтобы его есть, можете копать его в конце июня или начале июля, то есть, через 15-20 дней после окончания периода цветения. Чтобы хранить картофель, выкапывать его следует всередине или в конце июля.

Пожилая дачница, копающая картошку
Пожилая дачница, копающая картофель. Фото: La Patria

Если на вашем огороде посажены среднеспелые сорта картофеля, можете копать его в конце августа или начале сентября. А вот уже поздние сорта картофеля на огороде готовы к сбору урожая в конце сентября или начале октября.

По каким признакам понять, что пора копать картошку

Определить время копания картофеля можно по его ботви — если она легла, можете уже собирать урожай. Также признаком готового урожая картофеля на огороде является пожелтение и высыхание ботвы. Если вы увидели, что плоды с легкостью отделяются от ботвы, а их кожура толстая и не шелушится, можете смело начинать сбор урожая.

Выращенный урожай картофеля на огороде
Выращенный урожай картофеля на огороде. Фото: Pinterest

И, наконец, еще одним признаком готовности урожая картофеля является соответствие размера плодов характеристикам соответствующих сортов.

Когда стоит копать картошку по лунному календарю

Чтобы не навредить урожаю, следует обратиться за помощью к лунному календарю, где указаны самые благоприятные дни для выкапывания картофеля на огороде. Так, согласно этому календарю, картошку лучше копать в сентябре в следующие дни:

  • 6-11 сентября
  • 15-21 сентября
  • 23-26 сентября
  • 29-30 сентября

Напомним, мы писали о том, нужно ли срезать ботву картофеля перед сбором урожая.

Раньше мы рассказывали о том, какой сорт картофеля посадить, чтобы сварить самое вкусное пюре.

Также мы сообщали о том, как правильно поливать картофель на огороде.

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