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Коли посіяти петрушку під зиму — отримаєте пишну зелень вже ранньою весною

21 вересня 2024 06:52
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор
Коли та як сіяти петрушку на зиму — поради досвідчених городників для пишної зелені
Городник збирає врожай петрушки. Фото: freepik.com
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор

Посадка петрушки під зиму — це ідеальний спосіб отримати смачну та корисну зелень вже ранньою весною. Як правило, це дає змогу зібрати щедрий та пишний врожай на 3-4 тижні раніше. А щоб усе дійсно вийшло, варто знати час та правила посіву петрушки восени. 

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Коли та як саме варто сіяти петрушку під зиму, щоб вона успішно перезимувала і дала рясний врожай, дізнавайтесь далі у матеріалі. 

Чому варто посадити петрушку під зиму 

Досвідчені городники, які вже не один рік висівають петрушку восени, виділяють такі переваги:

  • ранньою весною є доступ до свіжої вітамінної зелені;
  • не треба боротися зі шкідниками; 
  • не треба приділяти час на догляд та прополювання від бур'янів. 

 

Чому варто посадити петрушку під зиму
Городник сіє петрушку. Фото: google.com

Коли можна садити петрушку під зиму

Фахівці завжди радять орієнтуватися не на календар, а на погодні умови. Якщо почалися нічні заморозки й температура падає до -3°С, а земля покрилася кіркою, то можна починати сіяти петрушку. Як правило цей період припадає на середину жовтня або початок листопада. 

Як правильно сіяти петрушку на зиму

Найкраще обирати ділянку, на якій до цього росли: 

  • цибуля;
  • картопля;
  • помідори;
  • капуста. 

Також місце для петрушки має відповідати таким критеріям:

  • бути гарно освітленим;
  • знаходитися на височині;
  • ґрунт має бути удобреним та гарно дренованим. 

Замочувати насіння перед посівом і поливати грядки не потрібно, оскільки так петрушка зійде ще до настання зими та загине від холодів. Накривати грядки також не рекомендують із цієї ж причини.

Правила посіву петрушки під зиму: 

  1. Обирати тільки той посадковий матеріал, який призначений для підзимового посіву (зазвичай це зазначають на упаковці);
  2. Зробити борозенки глибиною приблизно 3 см;
  3. Вибрати велике насіння;
  4. Сіяти у два рази більше за норму, оскільки зійде не все;
  5. Засипати грядки з насінням землею з піском і торфом.

 

Раніше ми писали, як посіяти кріп у вересні, щоб врожай ароматної та пишної зелені зібрати ще до заморозків.

Нагадаємо, ми розповідали, що можна сміливо сіяти та саджати під зиму восени 2024 року і як це правильно робити.

Також ділимося з вами корисною порадою, яку корисну зелень можна виростити на балконі або підвіконні. 

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