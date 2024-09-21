Когда и как сеять петрушку на зиму — советы опытных огородников для пышной зелени.

Огородник собирает урожай петрушки. Фото: freepik.com

Посадка петрушки под зиму — это идеальный способ получить вкусную и полезную зелень уже ранней весной. Как правило, это позволяет собрать обильный и пышный урожай на 3-4 недели раньше. А чтобы все действительно получилось, следует знать время и правила посева петрушки осенью.

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Когда и как именно следует сеять петрушку под зиму, чтобы она успешно перезимовала и дала обильный урожай, узнайте далее в материале.

Почему стоит посадить петрушку под зиму

Опытные огородники, которые уже не один год высевают петрушку осенью, выделяют следующие преимущества:

ранней весной доступ к свежей витаминной зелени;

не нужно бороться с вредителями;

не нужно уделять время на уход и прополку от сорняков.

Огородник сеет петрушку. Фото: google.com

Когда можно сажать петрушку под зиму

Специалисты всегда рекомендуют ориентироваться не на календарь, а на погодные условия. Если начались ночные заморозки и температура падает до -3°С, а земля покрылась коркой, можно начинать сеять петрушку. Как правило, этот период приходится на середину октября или начало ноября.

Как правильно сеять петрушку на зиму

Лучше выбирать участок, на котором до этого росли:

лук;

картофель;

помидоры;

капуста.

Также место для петрушки должно соответствовать следующим критериям:

быть хорошо освещенным;

находиться на возвышенности;

почва должна быть удобренной и хорошо дренированной.

Замачивать семена перед посевом и поливать грядки не нужно, так как петрушка взойдет еще до наступления зимы и погибнет от холодов. Накрывать грядки тоже не рекомендуют по этой же причине.

Правила посева петрушки под зиму:

Выбирать только тот посадочный материал, который предназначен для подзимнего посева (обычно это указывают на упаковке); Сделать бороздки глубиной примерно 3 см; Выбрать крупные семена; Сеять в два раза больше нормы, поскольку сойдет не все; Засыпать грядки с семенами землей с песком и торфом.

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Напомним, мы рассказывали, что можно смело сеять и сажать под зиму осенью 2024 года и как это правильно делать.

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