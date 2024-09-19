Чим обробити смородину восени, щоб захистити її від шкідників — поради дачникам

Людина, яка обробляє смородину на городі. Фото: Pinterest

Наявність шкідників на городі та в саду — це справжня проблема для всіх дачників, яку необхідно швидко вирішувати. Наприклад, смородина також схильна до негативного впливу різних жуків і комах, а тому її кущі восени потрібно обробляти відповідними засобами.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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В осінній сезон року смородинові кущі потребують особливого догляду, зокрема, обрізки і обробки від шкідників. Остання процедура, як і всі інші, необхідна для того, щоб рослина була здоровою і дала гарний врожай у наступному сезоні.

Великий врожай смородини на кущі. Фото: Pinterest

А щоб не нашкодити кущам цієї ягоди, необхідно знати, чим саме потрібно обробляти їх від шкідників. Існує три ефективні засоби, які допоможуть смородині стійко перезимувати без шкідників.

Процедура обробки смородинових кущів. Фото: tomathouse.com

Як можна захистити смородину від жуків і комах

Кліщівит

Це один з найефективніших засобів, які допомагають боротися зі шкідниками на смородинових кущах. Та перш, ніж обробляти чагарники, необхідно приготувати дієвий розчин, використовуючи такі інгредієнти, як:

Кліщівит — два мілілітри

Вода — один літр

Розчиніть цей засіб у воді та обробляйте смородинові кущі, щоб не дати небажаним "гостям" знищити майбутній врожай.

Неорон

Цей засіб також вважається одним з найдієвіших у боротьбі з комахами на смородині. З нього також варто приготувати суміш, якою треба обробляти кущі ягоди. Щоб приготувати ефективний розчин, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Неорон — десять мілілітрів

Вода — десять літрів

Розведіть засіб у воді та обробіть смородинові кущі від шкідників, які здатні знищувати цілі врожаї.

Фітоверм

Це ще один дієвий засіб у боротьбі зі шкідниками, які здатні атакувати смородинові кущі. Щоб обробити чагарники цим засобом, приготуйте з нього розчин з таких інгредієнтів, як:

Фітоверм — два мілілітри

Вода — один літр

Цього об’єму розчину вистачить на те, щоб обробити середній кущ смородини.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно обрізати смородину восени, щоб збільшити врожай ягоди втричі.

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