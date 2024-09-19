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Насекомые и жуки больше не побеспокоят — чем стоит обработать кусты смородины осенью

19 сентября 2024 21:48
Елена Власенко - Редактор
Елена Власенко
Редактор
Чем обработать смородину осенью, чтобы защитить ее от вредителей — советы дачникам
Человек, который обрабатывает смородину на огороде. Фото: Pinterest
Елена Власенко - Редактор
Елена Власенко
Редактор

Наличие вредителей на огороде и в саду — это настоящая проблема для всех дачников, которую нужно быстро решать. Например, смородина также подвержена негативному воздействию разных жуков и насекомых, а потому ее кусты осенью нужно обрабатывать соответствующими средствами.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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В осенний сезон года смородиновые кусты нуждаются в особом уходе, в частности, обрезке и обработке от вредителей. Последняя процедура, как и все остальные, необходима для того, чтобы растение было здоровым и дало хороший урожай в следующем сезоне.

Большой урожай смородины на кусте
Большой урожай смородины на кусте. Фото: Pinterest

А чтобы не навредить кустам этой ягоды, необходимо знать, чем именно нужно обрабатывать их от вредителей. Существует три эффективных средства, которые помогут смородине стойко перезимовать без вредителей.

Процедура обработки смородиновых кустов
Процедура обработки смородиновых кустов. Фото: tomathouse.com

Как можно защитить смородину от жуков и насекомых

Клещивит

Это одно из самых эффективных средств, помогающих бороться с вредителями на смородиновых кустах. Прежде чем обрабатывать кустарники, необходимо приготовить действенный раствор, используя такие ингредиенты, как:

  • Клещивит — два миллилитра
  • Вода — один литр

Растворите это средство в воде и обрабатывайте кусты смородины, чтобы не дать нежелательным "гостям" уничтожить будущий урожай.

Неорон

Это средство также считается одним из самых действенных в борьбе с насекомыми на смородине. Из него также следует приготовить смесь, которой нужно обрабатывать кусты ягоды. Чтобы приготовить эффективный раствор, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Неорон — десять миллилитров
  • Вода — десять литров

Разведите средство в воде и обработайте смородиновые кусты от вредителей, способных уничтожать целые урожаи.

Фитоверм

Это еще одно действенное средство в борьбе с вредителями, которые способны атаковать смородиновые кусты. Чтобы обработать кустарники этим средством, приготовьте из него раствор из таких ингредиентов, как:

  • Фитоверм — два миллилитра
  • Вода — один литр

Этого объема раствора хватит для того, чтобы обработать средний куст смородины.

Напомним, мы писали о том, как правильно обрезать смородину осенью, чтобы увеличить урожай ягоды в три раза.

Раньше мы рассказывали о том, почему со смородиновых кустов падают ягоды и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, как правильно сушить листья смородины на чай.

советы огород Смородина вредители

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