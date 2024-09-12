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Квітка декабрист — чим її підживити, щоб виростити пишну рослину

12 вересня 2024 23:57
Анастасія Мироненко - Редактор
Чим підживити квітку декабрист, щоб виростити пишну рослину — допоможе аптечний засіб
Людина, яка поливає декабриста. Фото: Pinterest
Анастасія Мироненко - Редактор

Декабрист (або шлумбергера) — це квітка з роду кактусів, яка здатна квітнути, коли інші рослини у стані спокою, але інколи буває так, що вона починає втрачати свою красу. Щоб повернути рослині її здоровий вигляд, необхідно підживити її одним простим, але дуже дієвим засобом.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Досвідчені садівники рекомендують скористатися одним простим аптечним засобом, який є вдома у кожного. Йдеться про перекис водню, після якого декабрист виросте красивим і пишним. Річ у тому, що квітка має ніжне маленьке коріння, а перекисом дуже важко його пошкодити.

Пышный декабрист на подоконнике
Пишний декабрист на підвіконні. Фото: Pinterest

Тим не менш, важливо розводити цей препарат, адже коренева система квітки може отримати серйозний опік.

Як приготувати суміш для підживлення декабриста

Щоб приготувати ефективний розчин для "годування" декабриста, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Перекис водню — одна чайна ложка
  • Вода — 0,5 літрів

Змішайте аптечний препарат з водою і приготовленим розчином рясно полийте рослину. Але врахуйте, що цю суміш не можна довго тримати, адже з часом перекис водню починає розпадатися і втрачати всі свої корисні властивості. 

Коли краще підживлювати квітку

Експерти рекомендують "годувати" різновид кактусу перекисом водню один раз на тиждень. Щойно ви побачили початок бутонізації у квітки, ви можете сміливо починати її підживлювати цим засобом. 

Процесс полива цветка декабрист на подоконнике
Процес поливу квітки декабрист на підвіконні. Фото: Epic Gardening

Чим корисний перекис водню для декабриста

Підживлення цим аптечним препаратом покращує структуру ґрунту, наділяючи його киснем, і допомагає квітці краще засвоювати всі поживні елементи з ґрунту. До того ж, перекис водню вважається свого роду антисептиком, який не дозволяє бактеріальній гнилі розвиватися.

Нагадаємо, ми писали про те, яку невибагливу квітку можна посадити у своєму саду. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно пересаджувати квіти, щоб не пошкодити їх. 

Також ми повідомляли про те, яка екзотична квітка здатна знищити всі бур’яни в саду.

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