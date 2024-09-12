Чем подкормить цветок декабрист, чтобы вырастить пышное растение — поможет аптечное средство

Человек, поливающий декабриста. Фото: Pinterest

Декабрист (или шлумбергера) — это цветок из рода кактусов, который способен цвести, когда другие растения в состоянии покоя, но иногда бывает так, что он начинает терять свою красоту. Чтобы вернуть растению его здоровый вид, необходимо подпитать его одним простым, но очень действенным средством.

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Опытные садоводы рекомендуют воспользоваться одним простым аптечным средством, которое есть дома у каждого. Речь идет о перекиси водорода, после которого декабрист вырастет красивым и пышным. Дело в том, что цветок имеет нежные маленькие корни, а перекисью очень трудно его повредить.

Пышный декабрист на подоконнике. Фото: Pinterest

Тем не менее, важно разводить этот препарат, ведь корневая система цветка может получить серьезный ожог.

Как приготовить смесь для подкормки декабриста

Чтобы приготовить эффективный раствор для "кормления" декабриста, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Перекись водорода — одна чайная ложка

Вода — 0,5 литров

Смешайте аптечный препарат с водой и приготовленным раствором обильно полейте растение. Но учтите, что эту смесь нельзя долго держать, ведь со временем перекись водорода начинает распадаться и терять все свои полезные свойства.

Когда лучше подкармливать цветок

Эксперты рекомендуют "кормить" разновидность кактуса перекисью водорода один раз в неделю. Как только вы увидели начало бутонизации у цветка, вы можете смело начинать его подкармливать этим средством.

Процесс полива цветка декабрист на подоконнике. Фото: Epic Gardening

Чем полезна перекись водорода для декабриста

Подкормка этим аптечным препаратом улучшает структуру почвы, наделяя ее кислородом, и помогает цветку лучше усваивать все питательные элементы из почвы. К тому же, перекись водорода считается своего рода антисептиком, который не позволяет бактериальной гнили развиваться.

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