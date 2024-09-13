Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Лохина втрачає листя і стає жовтою — в чому причина і як врятувати врожай ягоди arrow

Лохина втрачає листя і стає жовтою — в чому причина і як врятувати врожай ягоди

13 вересня 2024 02:07
Анастасія Мироненко - Редактор
Чим підкислити ґрунт під лохиною і врятувати врожай — народні методи для дачників
Людина, яка збирає врожай лохини на городі. Фото: Pinterest
Анастасія Мироненко - Редактор

Багато хто влітку любить насолоджуватися смачними і солодкими ягодами, і лохина — цьому не виключення. Однак, щоб кущі ягоди завжди давали рясний врожай, ваш ґрунт повинен відповідати певним вимогам, зокрема, бути достатньо кислим, а якщо цього немає, варто виправити ситуацію. 

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Досвідчені дачники знають, що кущі лохини дають гарний врожай, коли ростуть на кислому ґрунті, а якщо він нейтральний, то з них нічого путнього не вийде. Якщо ваші умови не підходять ягоді, спробуйте зробити свій ґрунт кислим за допомогою дієвих методів.

Голубика на ветке куста
Лохина на гілці куща. Фото: Pixabay

Підкислення ґрунту для лохини — чим це зробити

Лимонна кислота

Цей засіб є вдома у кожної справжньої господині, і цей варіант окиснення ґрунту є найпростішим. Щоб приготувати ефективну суміш, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Лимонна кислота — одна чайна ложка
  • Вода — три літри

Змішайте ці інгредієнти і полийте один квадратний метр або маленький молодий кущ лохини. 

Столовий оцет

Підкислити ґрунт також допоможе звичайний столовий оцет 9%, який також є вдома у кожного. Щоб зробити потрібний розчин, візьміть такі інгредієнти, як:

  • Столовий оцет 9% — 100-150 мілілітрів
  • Вода — десять літрів

Розчиніть оцет у воді та полийте ним ґрунт під кущами лохини, щоб вона себе краще почувала. 

Яблучний оцет

Цей спосіб окиснення також є абсолютно доступним і може допомогти вам виростити найкращі кущі лохини. Для приготування дієвої суміші, вам потрібно змішати такі інгредієнти, як:

  • Яблучний оцет — 0,5 склянки
  • Вода — десять літрів

Розчиніть яблучний оцет у воді та налийте приготовлену суміш під ягідний чагарник. 

Щавлева кислота

Цей засіб також вважається одним з найефективнішим для підкислення ґрунту на городі. Щоб приготувати дієвий розчин для внесення у ґрунт, вам потрібно мати під рукою такі інгредієнти, як:

  • Щавлева кислота — одна чайна ложка
  • Вода — три літри

Розведіть щавлеву кислоту у воді та внесіть приготовлену суміш під кущі з лохиною.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно доглядати кущі з аґрусом на городі восени. 

Раніше ми розповідали про те, для чого, коли і як правильно обрізати кущі з ожиною восени. 

Також ми повідомляли про те, як правильно доглядати малинові кущі після збору врожаю.

ягоди поради город лохина

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:04 На Дніпропетровщині чиновників підозрюють у корупції — могли завдати збитків на 286 млн грн

01:32 Мешканець Чернігова був водієм, а став дезертиром — яке покарання йому призначив суд

01:30 Мешканець Хмельниччини хотів служити в ЗСУ, а опинився на суді — в чому причина

00:44 У ГУР показали, як дрон "Бобер" знищує цілі у РФ — серед них і "гордість Путіна"

00:30 Виключеного з військового обліку не випустять за кордон — юристи назвали одну причину

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

00:12 В ТЦК дали пояснення щодо нападу чоловіка на військового в Мукачевому

00:11 ГУР продемонструвало збиття чергового ворожого Су-30СМ над Чорним морем

12 вересня 2024

23:54 Голова МЗС Польщі Сікорський відвідав Львів та звернувся до світових лідерів

23:53 Перевищення влади при затриманні ухилянта — на Прикарпатті судили військових

23:49 Костін повідомив, скільки росіян отримали вироки за злочини проти українських дітей

02:04 На Дніпропетровщині чиновників підозрюють у корупції — могли завдати збитків на 286 млн грн

01:32 Мешканець Чернігова був водієм, а став дезертиром — яке покарання йому призначив суд

01:30 Мешканець Хмельниччини хотів служити в ЗСУ, а опинився на суді — в чому причина

00:44 У ГУР показали, як дрон "Бобер" знищує цілі у РФ — серед них і "гордість Путіна"

00:30 Виключеного з військового обліку не випустять за кордон — юристи назвали одну причину

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

00:12 В ТЦК дали пояснення щодо нападу чоловіка на військового в Мукачевому

00:11 ГУР продемонструвало збиття чергового ворожого Су-30СМ над Чорним морем

12 вересня 2024

23:54 Голова МЗС Польщі Сікорський відвідав Львів та звернувся до світових лідерів

23:53 Перевищення влади при затриманні ухилянта — на Прикарпатті судили військових

23:49 Костін повідомив, скільки росіян отримали вироки за злочини проти українських дітей

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

Text

20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Text

12:25 Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

Text

11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра