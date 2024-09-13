Чим підкислити ґрунт під лохиною і врятувати врожай — народні методи для дачників

Людина, яка збирає врожай лохини на городі. Фото: Pinterest

Багато хто влітку любить насолоджуватися смачними і солодкими ягодами, і лохина — цьому не виключення. Однак, щоб кущі ягоди завжди давали рясний врожай, ваш ґрунт повинен відповідати певним вимогам, зокрема, бути достатньо кислим, а якщо цього немає, варто виправити ситуацію.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Досвідчені дачники знають, що кущі лохини дають гарний врожай, коли ростуть на кислому ґрунті, а якщо він нейтральний, то з них нічого путнього не вийде. Якщо ваші умови не підходять ягоді, спробуйте зробити свій ґрунт кислим за допомогою дієвих методів.

Лохина на гілці куща. Фото: Pixabay

Підкислення ґрунту для лохини — чим це зробити

Лимонна кислота

Цей засіб є вдома у кожної справжньої господині, і цей варіант окиснення ґрунту є найпростішим. Щоб приготувати ефективну суміш, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Лимонна кислота — одна чайна ложка

Вода — три літри

Змішайте ці інгредієнти і полийте один квадратний метр або маленький молодий кущ лохини.

Столовий оцет

Підкислити ґрунт також допоможе звичайний столовий оцет 9%, який також є вдома у кожного. Щоб зробити потрібний розчин, візьміть такі інгредієнти, як:

Столовий оцет 9% — 100-150 мілілітрів

Вода — десять літрів

Розчиніть оцет у воді та полийте ним ґрунт під кущами лохини, щоб вона себе краще почувала.

Яблучний оцет

Цей спосіб окиснення також є абсолютно доступним і може допомогти вам виростити найкращі кущі лохини. Для приготування дієвої суміші, вам потрібно змішати такі інгредієнти, як:

Яблучний оцет — 0,5 склянки

Вода — десять літрів

Розчиніть яблучний оцет у воді та налийте приготовлену суміш під ягідний чагарник.

Щавлева кислота

Цей засіб також вважається одним з найефективнішим для підкислення ґрунту на городі. Щоб приготувати дієвий розчин для внесення у ґрунт, вам потрібно мати під рукою такі інгредієнти, як:

Щавлева кислота — одна чайна ложка

Вода — три літри

Розведіть щавлеву кислоту у воді та внесіть приготовлену суміш під кущі з лохиною.

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