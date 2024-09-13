Чим підкислити ґрунт під лохиною і врятувати врожай — народні методи для дачників

Лохина втрачає листя і стає жовтою — в чому причина і як врятувати врожай ягоди
Багато хто влітку любить насолоджуватися смачними і солодкими ягодами, і лохина — цьому не виключення. Однак, щоб кущі ягоди завжди давали рясний врожай, ваш ґрунт повинен відповідати певним вимогам, зокрема, бути достатньо кислим, а якщо цього немає, варто виправити ситуацію.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Досвідчені дачники знають, що кущі лохини дають гарний врожай, коли ростуть на кислому ґрунті, а якщо він нейтральний, то з них нічого путнього не вийде. Якщо ваші умови не підходять ягоді, спробуйте зробити свій ґрунт кислим за допомогою дієвих методів.
Підкислення ґрунту для лохини — чим це зробити
Лимонна кислота
Цей засіб є вдома у кожної справжньої господині, і цей варіант окиснення ґрунту є найпростішим. Щоб приготувати ефективну суміш, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Лимонна кислота — одна чайна ложка
- Вода — три літри
Змішайте ці інгредієнти і полийте один квадратний метр або маленький молодий кущ лохини.
Столовий оцет
Підкислити ґрунт також допоможе звичайний столовий оцет 9%, який також є вдома у кожного. Щоб зробити потрібний розчин, візьміть такі інгредієнти, як:
- Столовий оцет 9% — 100-150 мілілітрів
- Вода — десять літрів
Розчиніть оцет у воді та полийте ним ґрунт під кущами лохини, щоб вона себе краще почувала.
Яблучний оцет
Цей спосіб окиснення також є абсолютно доступним і може допомогти вам виростити найкращі кущі лохини. Для приготування дієвої суміші, вам потрібно змішати такі інгредієнти, як:
- Яблучний оцет — 0,5 склянки
- Вода — десять літрів
Розчиніть яблучний оцет у воді та налийте приготовлену суміш під ягідний чагарник.
Щавлева кислота
Цей засіб також вважається одним з найефективнішим для підкислення ґрунту на городі. Щоб приготувати дієвий розчин для внесення у ґрунт, вам потрібно мати під рукою такі інгредієнти, як:
- Щавлева кислота — одна чайна ложка
- Вода — три літри
Розведіть щавлеву кислоту у воді та внесіть приготовлену суміш під кущі з лохиною.
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