Чем подкислить почву под голубикой и спасти урожай — народные методы для дачников

Человек, который собирает урожай голубики на огороде. Фото: Pinterest

Многие летом любят наслаждаться вкусными и сладкими ягодами, и голубика — этому не исключение. Однако, чтобы кусты ягоды всегда давали обильный урожай, ваша почва должна отвечать определенным требованиям, в частности, быть достаточно кислой, а если этого нет, следует исправить ситуацию.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Опытные дачники знают, что кусты голубики дают хороший урожай, когда растут на кислой почве, а если она нейтральная, то из них ничего толкового не получится. Если ваши условия не подходят ягоде, попробуйте сделать свою почву кислой с помощью действенных методов.

Голубика на ветке куста. Фото: Pixabay

Подкисление почвы для голубики — чем это сделать

Лимонная кислота

Это средство есть дома у каждой настоящей хозяйки, и этот вариант окисления почвы самый простой. Чтобы приготовить эффективную смесь, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Лимонная кислота — одна чайная ложка

Вода — три литра

Смешайте эти ингредиенты и полейте один квадратный метр или маленький молодой куст голубики.

Столовый уксус

Подкислить почву поможет обычный столовый уксус 9%, который также есть дома у каждого. Чтобы сделать нужный раствор, возьмите такие ингредиенты, как:

Столовый уксус 9% — 100-150 миллилитров

Вода — десять литров

Растворите уксус в воде и полейте им почву под кустами голубики, чтобы она себя лучше чувствовала.

Яблочный уксус

Этот способ окисления также абсолютно доступен и может помочь вам вырастить самые лучшие кусты голубики. Для приготовления действенной смеси вам нужно смешать такие ингредиенты, как:

Яблочный уксус — 0,5 стакана

Вода — десять литров

Растворите яблочный уксус в воде и налейте приготовленную смесь под ягодный кустарник.

Щавелевая кислота

Это средство также считается одним из самых эффективных для подкисления почвы на огороде. Чтобы приготовить действенный раствор для внесения в почву, нужно иметь под рукой такие ингредиенты, как:

Щавелевая кислота — одна чайная ложка

Вода — три литра

Разведите щавелевую кислоту в воде и внесите приготовленную смесь под кусты с голубиной.

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