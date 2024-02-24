Місячний посівний календар на березень 2024 року по днях — коли та що сіяти

Місячний посівний календар на березень 2024 — які дні найврожайніші для посівів
Якщо зима була підготовчим етапом до нового садового та городнього сезону. То березень — це час для посіву розсади, посадки морозостійких культур та дерев у відкритий ґрунт. Багато хто, враховує не лише погодні умови, а й фази Місяця. Адже, як відомо, супутник нашої планети здатен впливати на вологість ґрунту та ріст рослин.
Тож, Новини.LIVE пропонує скористатися детальним місячним посівним календарем на березень 2024 року, який допоможе дізнатися про найкращі дати для робіт на городі та у саду.
Фази Місяця у березні 2024 року
У березні фази Місяця будуть змінюватися наступним чином:
- Спадний Місяць — з 1 по 9 березня;
- Молодик — 10 березня об 11:00 за Києвом;
- Місяць, що росте — з 11 по 24 березня;
- Повня — 25 березня о 9:00 за Києвом;
- Спадний Місяць — з 26 по 31 березня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Місячний посівний календар на березень 2024 — які дні сприятливі для садових та городніх робіт
Дні, коли варто зайнятися укоріненням, пересадкою, пікіровкою, розподілом кореневищ, викопуванням: 2, 30 березня.
Найвдаліші дати для підживлення рослин мінеральними добривами та органікою: 15-17 березня.
Сприятливі дні для поливу та обприскування рослин: 23-25 березня.
Дати, у які варто зайнятися обрізкою та пасинкуванням: 17, 23-24 березня.
Сприятливі дні для боротьби з хворобами та шкідниками: 19-24 березня.
Які дні несприятливі для посіву в березні за місячним календарем
Посадку рослин і посів насіння у жодному разі не можна проводити: 9, 10, 11, 25 березня.
Пам'ятайте у жодному разі не можна сіяти та саджати у день молодика (10 березня) та повні (25 березня). У цей період рослини ослаблені.
Що садити та сіяти у березні 2024 року за місячним посівним календарем
За березневим місячним посівним календарем на розсаду можна садити овочі у такі дати:
- томати: 13-14, 18-19 березня;
- перець: 1-8, 13-14 березня;
- баклажани: 13-14, 18-19 березня;
- огірки: 13-14, 18-19 березня;
- кабачки, патисони, кавуни, дині: 12-20 березня;
- капуста: 13-14, 18-19 березня.
У відкритий ґрунт:
- горох, квасоля, боби: 1-8 березня;
- цибуля та цибуля на зелень: 3, 4, 8, 26 березня;
- часник: 1-6, 28-31 березня;
- кріп, салат: 13-14, 18-19 березня;
- шпинат, щавель, редис, редька, дайкон: 12-20 березня;
- петрушка: 21, 22, 23, 24, 26-31 березня.
Коли садити квіти в березні 2024 року за місячним посівним календарем
- однолітні: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 березня;
- дволітні та багаторічні: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 березня;
- бульбові та цибулинні рослини: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 березня;
- кімнатні рослини: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 березня.
Також на розсаду у березні можна сіяти такі квіти:
- айстри, чорнобривці, гвоздики, петунії, лобелії: 1-8 березня;
- віоли, левкої, настурції, сальвії, тагетеси: 12-20 березня.
У березні у відкритий ґрунт можна сміливо сіяти:
- фіалка триколірна (братки), волошки, календула, маргаритки: 1-8 березня;
- незабудки, нігтики: 12-20 березня.
Коли висаджувати ягоди та фрукти за місячним календарем на березень 2024 року
До висаджування ягід та фруктів теж слід заздалегідь підготуватися, підготувавши для них розсаду у сприятливі дні, що пропонує місячний календар на березень 2024 року.
- суниця та полуниця: 1, 2, 13-19, 28, 29 березня;
- яблуня: 3-6, 13, 14, 30, 31 березня;
- груша, айва: 5, 6, 13, 14, 26, 27 березня;
- абрикос, вишня, слива, персик: 3-6, 13, 14, 26, 27, 30, 31 березня;
- черешня: 13, 14, 20, 21 березня;
- малина, ожина: 1, 2, 13-19, 28, 29 березня;
- виноград: 1-4, 13, 14, 17-19, 26-31 березня.
Раніше ми розповідали, як посіяти моркву за хитрими методами з Китаю.
Нагадаємо, ми писали, коли сіяти перець на розсаду та як краще це зробити.
Також радимо дізнатися, як садити смородину навесні, щоб прижилася та рясно родила.
Читайте Новини.LIVE!