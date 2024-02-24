Місячний посівний календар на березень 2024 року по днях — коли та що сіяти

Жінка займається квітами та розсадою. Фото: shutterstock.com

Якщо зима була підготовчим етапом до нового садового та городнього сезону. То березень — це час для посіву розсади, посадки морозостійких культур та дерев у відкритий ґрунт. Багато хто, враховує не лише погодні умови, а й фази Місяця. Адже, як відомо, супутник нашої планети здатен впливати на вологість ґрунту та ріст рослин.

Тож, Новини.LIVE пропонує скористатися детальним місячним посівним календарем на березень 2024 року, який допоможе дізнатися про найкращі дати для робіт на городі та у саду.

Фази Місяця у березні 2024 року

У березні фази Місяця будуть змінюватися наступним чином:

Спадний Місяць — з 1 по 9 березня;

— з 1 по 9 березня; Молодик — 10 березня об 11:00 за Києвом;

— 10 березня об 11:00 за Києвом; Місяць, що росте — з 11 по 24 березня;

— з 11 по 24 березня; Повня — 25 березня о 9:00 за Києвом;

— 25 березня о 9:00 за Києвом; Спадний Місяць — з 26 по 31 березня;

— з 26 по 31 березня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: istockphoto.com

Місячний посівний календар на березень 2024 — які дні сприятливі для садових та городніх робіт

Дні, коли варто зайнятися укоріненням, пересадкою, пікіровкою, розподілом кореневищ, викопуванням: 2, 30 березня.

Найвдаліші дати для підживлення рослин мінеральними добривами та органікою: 15-17 березня.

Сприятливі дні для поливу та обприскування рослин: 23-25 березня.

Дати, у які варто зайнятися обрізкою та пасинкуванням: 17, 23-24 березня.

Сприятливі дні для боротьби з хворобами та шкідниками: 19-24 березня.

Робота на городі. Фото: freepik.com

Які дні несприятливі для посіву в березні за місячним календарем

Посадку рослин і посів насіння у жодному разі не можна проводити: 9, 10, 11, 25 березня.

Пам'ятайте у жодному разі не можна сіяти та саджати у день молодика (10 березня) та повні (25 березня). У цей період рослини ослаблені.

Що садити та сіяти у березні 2024 року за місячним посівним календарем

За березневим місячним посівним календарем на розсаду можна садити овочі у такі дати:

томати: 13-14, 18-19 березня;

13-14, 18-19 березня; перець: 1-8, 13-14 березня;

1-8, 13-14 березня; баклажани: 13-14, 18-19 березня;

13-14, 18-19 березня; огірки: 13-14, 18-19 березня;

13-14, 18-19 березня; кабачки, патисони, кавуни, дині: 12-20 березня;

12-20 березня; капуста: 13-14, 18-19 березня.

У відкритий ґрунт:

горох, квасоля, боби: 1-8 березня;

1-8 березня; цибуля та цибуля на зелень: 3, 4, 8, 26 березня;

3, 4, 8, 26 березня; часник: 1-6, 28-31 березня;

1-6, 28-31 березня; кріп, салат: 13-14, 18-19 березня;

13-14, 18-19 березня; шпинат, щавель, редис, редька, дайкон: 12-20 березня;

12-20 березня; петрушка: 21, 22, 23, 24, 26-31 березня.

Садівник займається розсадою. Фото: istockphoto.com

Коли садити квіти в березні 2024 року за місячним посівним календарем

однолітні: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 березня;

1-2, 18-19, 23-24, 26-29 березня; дволітні та багаторічні: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 березня;

1-2, 18-19, 23-24, 26-29 березня; бульбові та цибулинні рослини: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 березня;

1-2, 18-19, 23-24, 26-29 березня; кімнатні рослини: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 березня.

Також на розсаду у березні можна сіяти такі квіти:

айстри, чорнобривці, гвоздики, петунії, лобелії: 1-8 березня;

1-8 березня; віоли, левкої, настурції, сальвії, тагетеси: 12-20 березня.

У березні у відкритий ґрунт можна сміливо сіяти:

фіалка триколірна (братки), волошки, календула, маргаритки: 1-8 березня;

1-8 березня; незабудки, нігтики: 12-20 березня.

Садівник вирощує квіти. Фото: istockphoto.com

Коли висаджувати ягоди та фрукти за місячним календарем на березень 2024 року

До висаджування ягід та фруктів теж слід заздалегідь підготуватися, підготувавши для них розсаду у сприятливі дні, що пропонує місячний календар на березень 2024 року.

суниця та полуниця: 1, 2, 13-19, 28, 29 березня;

1, 2, 13-19, 28, 29 березня; яблуня: 3-6, 13, 14, 30, 31 березня;

3-6, 13, 14, 30, 31 березня; груша, айва: 5, 6, 13, 14, 26, 27 березня;

5, 6, 13, 14, 26, 27 березня; абрикос, вишня, слива, персик: 3-6, 13, 14, 26, 27, 30, 31 березня;

3-6, 13, 14, 26, 27, 30, 31 березня; черешня: 13, 14, 20, 21 березня;

13, 14, 20, 21 березня; малина, ожина: 1, 2, 13-19, 28, 29 березня;

1, 2, 13-19, 28, 29 березня; виноград: 1-4, 13, 14, 17-19, 26-31 березня.

Раніше ми розповідали, як посіяти моркву за хитрими методами з Китаю.

Нагадаємо, ми писали, коли сіяти перець на розсаду та як краще це зробити.

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