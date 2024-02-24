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Лунный посевной календарь на март 2024 — какие дни урожайные для посевов

24 февраля 2024 09:00
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Лунный посевной календарь на март 2024 года по дням — когда и что сеять
Женщина занимается цветами и рассадой. Фото: shutterstock.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Если зима была подготовительным этапом нового садового и огородного сезона. То март — это время для посева рассады, посадки морозостойких культур и деревьев в открытый грунт. Многие учитывают не только погодные условия, но и фазы Луны. Ведь, как известно, спутник нашей планеты способен влиять на влажность почвы и рост растений.

Новини.LIVE предлагает воспользоваться подробным посевным календарем на март 2024 года, который поможет узнать о лучших датах для работ на огороде и в саду.

Фазы Луны в марте 2024 года

В марте фазы Луны будут меняться следующим образом:

  • Убывающая Луна — с 1 по 9 марта;
  • Новолуние — 10 марта в 11:00 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 11 по 24 марта;
  • Полнолуние — 25 марта в 9:00 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 26 по 31 марта;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в марте 2024 года
Фазы Луны. Фото: istockphoto.com

Лунный посевной календарь на март 2024 — какие дни благоприятны для садовых и огородных работ

Дни, когда следует заняться укоренением, пересадкой, пикировкой, распределением корневищ, выкапыванием: 2, 30 марта.

Самые удачные даты для удобрения растений минеральными удобрениями и органикой: 15-17 марта.

Благоприятные дни для полива и опрыскивания растений: 23-25 марта.

Даты, в которые следует заняться обрезкой и пасынкованием: 17, 23-24 марта.

Благоприятные дни борьбы с болезнями и вредителями: 19-24 марта.

 

Месячный посевной календарь на март 2024 — какие дни благоприятны для садовых и огородных работ садовых и огородных работ
Работа в огороде. Фото: freepik.com

Какие дни неблагоприятны для посева в марте по лунному календарю

Посадку растений и посев семян ни в коем случае нельзя производить: 9, 10, 11, 25 марта.

Помните ни в коем случае нельзя сеять и сажать в день новолуния (10 марта) и полнолуния (25 марта). В этот период растения ослаблены.

Что сажать и сеять в марте 2024 года по лунному посевному календарю

По мартовскому лунному посевному календарю на рассаду можно сажать овощи в следующие даты:

  • томаты: 13-14, 18-19 марта;
  • перец: 1-8, 13-14 марта;
  • баклажаны: 13-14, 18-19 марта;
  • огурцы: 13-14, 18-19 марта;
  • кабачки, патиссоны, арбузы, дыни: 12-20 марта;
  • капуста: 13-14, 18-19 марта.

В открытый грунт:

  • горох, фасоль, бобы: 1-8 марта;
  • лук и лук на зелень: 3, 4, 8, 26 марта;
  • чеснок: 1-6, 28-31 марта;
  • укроп, салат: 13-14, 18-19 марта;
  • шпинат, щавель, редис, редька, дайкон: 12-20 марта;
  • петрушка: 21, 22, 23, 24, 26-31 марта.

 

Что сажать и сеять в марте 2024 года по лунному посевному календарю
Садовод занимается рассадой. Фото: istockphoto.com

Когда сажать цветы в марте 2024 года по лунному посевному календарю

  • однолетние: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта;
  • двухлетние и многолетние: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта;
  • клубневые и луковичные растения: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта;
  • комнатные растения: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта.

Также на рассаду в марте можно сеять такие цветы:

  • астры, бархатцы, гвоздики, петунии, лобелии: 1-8 марта;
  • виолы, левки, настурции, сальвии, тагетесы: 12-20 марта.

В марте в открытый грунт можно смело сеять:

  • фиалка трехцветная (анютины глазки), васильки, календула, маргаритки: 1-8 марта;
  • незабудки, ноготки: 12-20 марта.

 

Когда сажать цветы в марте 2024 года по лунному посевному календарю
Садовод выращивает цветы. Фото: istockphoto.com

Когда высаживать ягоды и фрукты по лунному календарю на март 2024 года

К высадке ягод и фруктов тоже следует заранее подготовиться, подготовив для них рассаду в благоприятные дни, которую предлагает лунный календарь на март 2024 года.

  • земляника и клубника: 1, 2, 13-19, 28, 29 марта;
  • яблоня: 3-6, 13, 14, 30, 31 марта;
  • груша, айва: 5, 6, 13, 14, 26, 27 марта;
  • абрикос, вишня, слива, персик: 3-6, 13, 14, 26, 27, 30, 31 марта;
  • черешня: 13, 14, 20, 21 марта;
  • малина, ежевика: 1, 2, 13-19, 28, 29 марта;
  • виноград: 1-4, 13, 14, 17-19, 26-31 марта.

 

Раньше мы рассказывали, как посеять морковь по хитрым методам из Китая.

Напомним, мы писали, когда сеять перец на рассаду и как лучше это сделать.

Также советуем узнать, как сажать смородину весной, чтобы прижилась и обильно плодоносила.

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