Лунный посевной календарь на март 2024 года по дням — когда и что сеять

Лунный посевной календарь на март 2024 — какие дни урожайные для посевов
Если зима была подготовительным этапом нового садового и огородного сезона. То март — это время для посева рассады, посадки морозостойких культур и деревьев в открытый грунт. Многие учитывают не только погодные условия, но и фазы Луны. Ведь, как известно, спутник нашей планеты способен влиять на влажность почвы и рост растений.
Новини.LIVE предлагает воспользоваться подробным посевным календарем на март 2024 года, который поможет узнать о лучших датах для работ на огороде и в саду.
Фазы Луны в марте 2024 года
В марте фазы Луны будут меняться следующим образом:
- Убывающая Луна — с 1 по 9 марта;
- Новолуние — 10 марта в 11:00 по Киеву;
- Растущая Луна — с 11 по 24 марта;
- Полнолуние — 25 марта в 9:00 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 26 по 31 марта;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный посевной календарь на март 2024 — какие дни благоприятны для садовых и огородных работ
Дни, когда следует заняться укоренением, пересадкой, пикировкой, распределением корневищ, выкапыванием: 2, 30 марта.
Самые удачные даты для удобрения растений минеральными удобрениями и органикой: 15-17 марта.
Благоприятные дни для полива и опрыскивания растений: 23-25 марта.
Даты, в которые следует заняться обрезкой и пасынкованием: 17, 23-24 марта.
Благоприятные дни борьбы с болезнями и вредителями: 19-24 марта.
Какие дни неблагоприятны для посева в марте по лунному календарю
Посадку растений и посев семян ни в коем случае нельзя производить: 9, 10, 11, 25 марта.
Помните ни в коем случае нельзя сеять и сажать в день новолуния (10 марта) и полнолуния (25 марта). В этот период растения ослаблены.
Что сажать и сеять в марте 2024 года по лунному посевному календарю
По мартовскому лунному посевному календарю на рассаду можно сажать овощи в следующие даты:
- томаты: 13-14, 18-19 марта;
- перец: 1-8, 13-14 марта;
- баклажаны: 13-14, 18-19 марта;
- огурцы: 13-14, 18-19 марта;
- кабачки, патиссоны, арбузы, дыни: 12-20 марта;
- капуста: 13-14, 18-19 марта.
В открытый грунт:
- горох, фасоль, бобы: 1-8 марта;
- лук и лук на зелень: 3, 4, 8, 26 марта;
- чеснок: 1-6, 28-31 марта;
- укроп, салат: 13-14, 18-19 марта;
- шпинат, щавель, редис, редька, дайкон: 12-20 марта;
- петрушка: 21, 22, 23, 24, 26-31 марта.
Когда сажать цветы в марте 2024 года по лунному посевному календарю
- однолетние: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта;
- двухлетние и многолетние: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта;
- клубневые и луковичные растения: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта;
- комнатные растения: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта.
Также на рассаду в марте можно сеять такие цветы:
- астры, бархатцы, гвоздики, петунии, лобелии: 1-8 марта;
- виолы, левки, настурции, сальвии, тагетесы: 12-20 марта.
В марте в открытый грунт можно смело сеять:
- фиалка трехцветная (анютины глазки), васильки, календула, маргаритки: 1-8 марта;
- незабудки, ноготки: 12-20 марта.
Когда высаживать ягоды и фрукты по лунному календарю на март 2024 года
К высадке ягод и фруктов тоже следует заранее подготовиться, подготовив для них рассаду в благоприятные дни, которую предлагает лунный календарь на март 2024 года.
- земляника и клубника: 1, 2, 13-19, 28, 29 марта;
- яблоня: 3-6, 13, 14, 30, 31 марта;
- груша, айва: 5, 6, 13, 14, 26, 27 марта;
- абрикос, вишня, слива, персик: 3-6, 13, 14, 26, 27, 30, 31 марта;
- черешня: 13, 14, 20, 21 марта;
- малина, ежевика: 1, 2, 13-19, 28, 29 марта;
- виноград: 1-4, 13, 14, 17-19, 26-31 марта.
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