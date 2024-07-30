Місячний посівний календар на серпень 2024 — що і коли садити на городі та в саду

Жінка та чоловік працюють на городі. Фото: freepik.com

Серпень — час для активного збору врожаю. А ще у цей період можна посадити багато садових та городніх культур, квітів і, звісно ж, підготувати присадибну ділянку до майбутніх холодів. Щоб використати цей період максимально ефективно, важливо правильно спланувати роботи в саду та городі.

Новини.LIVE підготував детальний місячний посівний календар на серпень 2024 року. Він обов'язково допоможе вам дізнатися про найсприятливіші дні останнього місяця літа.

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Фази Місяця у серпні 2024 року

Місяць, що спадає — з 1 по 3 серпня;

Молодик у знаку Лева — 4 серпня о 14:12;

Місяць, що зростає — з 5 по 18 серпня;

Повня у знаку Водолія (супермісяць) — 19 серпня о 21:25;

Місяць, що спадає — з 20 по 31 серпня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Місячний календар на серпень 2024 року — сприятливі та несприятливі дні

За прогнозами на серпень 2024 року, найсприятливішими днями в останній літній місяць будуть такі дати: 1 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30 число.

У ці дні можна сміливо розпочинати будь-які садові та городні справи. Рослини будуть добре реагувати на різні маніпуляції та догляд.

Найнесприятливішими датами місяця будуть: 3, 4, 5, 19, 22, 23 серпня. Краще присвятити ці дні будь-яким іншим справам й не виходити працювати у сад та город.

Найкращі дати для посадки, пересадки рослин та збору врожаю

цибуля, часник — 1, 2, 21, 28 серпня;

— 1, 2, 21, 28 серпня; цибуля на зелень (перо), цибуля-сіянка — 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 29 серпня;

— 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 29 серпня; картопля, морква, буряк — 1, 2, 21, 28 серпня;

— 1, 2, 21, 28 серпня; зелень та салати — 1, 2, 21, 28 серпня;

— 1, 2, 21, 28 серпня; капуста — 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 29 серпня;

— 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 29 серпня; редис, редька, дайкон — 7, 8, 16, 17, 20, 21, 25, 29 серпня;

— 7, 8, 16, 17, 20, 21, 25, 29 серпня; огірки, кабачки, патисони, гарбуз — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 серпня;

— 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 серпня; томати, перець, баклажани — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 серпня.

Жінка та чоловік працюють на городі. Фото: freepik.com

Коли можна сіяти, садити, пересаджувати квіти у серпні за місячним календарем 2024 року

однорічні квіти — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 серпня;

дворічні та багаторічні квіти — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 серпня;

цибулинні та бульбові квіти — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 серпня;

кімнатні рослини — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 серпня.

Жінка саджає квіти. Фото: freepik.com

Коли сприятливі дати для садових та городніх робіт у серпні за місячним календарем 2024 року

У серпні 2024 року різні садові та городні роботи слід виконувати у такі дати:

Пересаджування і пікіровка рослин — 7, 8 серпня; Прополювання і проріджування рослин — 16, 17 серпня; Внесення мінеральних добрив — 11, 13, 16, 17, 20, 21 серпня; Внесення органічних добрив — 11, 13, 16, 17, 20, 21 серпня; Обрізка гілок і пагонів — 14, 15, 29 серпня; Боротьба з хворобами та шкідниками — 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29 серпня; Заготівля та укорінення живців — 7, 8 серпня; Заготівля насіннєвого матеріалу — 7, 8 серпня; Розпушування, підгортання, перекопування, культивація та інші роботи біля кореневої системи рослин — 16, 17 серпня; Посадка декоративних дерев і чагарників — 1, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29 серпня; Посадка плодових дерев — 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 29 серпня; Посадка плодово-ягідних чагарників — 1, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29 серпня; Збирання врожаю, збір насіння — 1 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30 серпня.

Раніше ми розповідали, які корисні роботи на городні та у саду варто зробити у серпні. Цей список допоможе вам спланувати останній місяць літа.

Нагадаємо, ми писали, які садові та городні культури необхідно підживити у серпні.

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