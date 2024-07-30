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Лунный посевной календарь на август 2024 — когда собирать урожай, что можно сеять

30 июля 2024 19:40
Анастасия Мироненко - Редактор
Лунный посевной календарь на август 2024 — что и когда сажать на огороде и в саду
Женщина и мужчина, работающие на огороде. Фото: freepik.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Август — время для активного сбора урожая. А еще в этот период можно посадить много садовых и огородных культур, цветов и, конечно, подготовить приусадебный участок к будущим холодам. Чтобы использовать этот период максимально эффективно, важно правильно спланировать работы в саду и огороде.

Новини.LIVE подготовил подробный посевной календарь на август 2024 года. Он обязательно поможет вам узнать о самых благоприятных днях последнего месяца лета.

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Фазы Луны в августе 2024 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 3 августа;
  • Новолуние в знаке Льва — 4 августа в 14:12;
  • Растущая Луна — с 5 по 18 августа;
  • Полнолуние в знаке Водолея (суперлуна) — 19 августа в 21:25;
  • Убывающая Луна — с 20 по 31 августа;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в августе 2024 года
Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь на август 2024 года — благоприятные и неблагоприятные дни

По прогнозам на август 2024 года, самыми благоприятными днями в последний летний месяц будут следующие даты: 1 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30 число.

В эти дни можно смело начинать любые садовые и огородные дела. Растения будут хорошо реагировать на разные манипуляции и уход.

Самыми неблагоприятными датами месяца будут: 3, 4, 5, 19, 22, 23 августа. Лучше посвятить эти дни каким-либо другим делам и не выходить работать в сад и огород.

Лучшие даты для посадки, пересадки растений и сбора урожая

  • лук, чеснок — 1, 2, 21, 28 августа;
  • лук на зелень (перо), лук-севок — 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 29 августа;
  • картофель, морковь, свекла — 1, 2, 21, 28 августа;
  • зелень и салаты — 1, 2, 21, 28 августа;
  • капуста — 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 29 августа;
  • редис, редька, дайкон — 7, 8, 16, 17, 20, 21, 25, 29 августа;
  • огурцы, кабачки, патиссоны, тыква —  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 августа;
  • томаты, перец, баклажаны — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 августа.

 

Лунный календарь на август 2024 года — благоприятные и неблагоприятные дни
Женщина и мужчина, работающие на огороде. Фото: freepik.com

Когда можно сеять, сажать, пересаживать цветы в августе по лунному календарю 2024 года

  • однолетние цветы — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 августа;
  • двухлетние и многолетние цветы — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 августа;
  • луковичные и клубневые цветы — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 августа;
  • комнатные растения — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 августа.

 

Когда можно сеять, сажать, пересаживать цветы в августе по лунному календарю 2024 года
Женщина сажает цветы. Фото: freepik.com

Когда благоприятные даты для садовых и огородных работ в августе по лунному календарю 2024 года

В августе 2024 года разные садовые и огородные работы следует выполнять в следующие даты:

  1. Пересадка и пикировка растений — 7, 8 августа;
  2. Пропалка и прореживание растений — 16, 17 августа;
  3. Внесение минеральных удобрений — 11, 13, 16, 17, 20, 21 августа;
  4. Внесение органических удобрений — 11, 13, 16, 17, 20, 21 августа;
  5. Обрезка веток и побегов — 14, 15, 29 августа;
  6. Борьба с болезнями и вредителями — 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29 августа;
  7. Заготовка и укоренение черенков — 7, 8 августа;
  8. Заготовка семенного материала — 7, 8 августа;
  9. Рыхление, окучивание, перекапывание, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 16, 17 августа;
  10. Посадка декоративных деревьев и кустарников — 1, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29 августа;
  11. Посадка плодовых деревьев — 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 29 августа;
  12. Посадка плодово-ягодных кустарников — 1, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29 августа;
  13. Сбор урожая, сбор семян — 1 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30 августа.

 

Ранее мы рассказывали, какие полезные работы на огороде и саду стоит сделать в августе. Этот список поможет вам спланировать последний месяц лета.

Напомним, мы писали, какие садовые и огородные культуры необходимо подкормить в августе.

Также советуем узнать, какие садовые и огородные растения можно сажать в открытый грунт в августе.

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