Лунный посевной календарь на август 2024 — что и когда сажать на огороде и в саду

Женщина и мужчина, работающие на огороде. Фото: freepik.com

Август — время для активного сбора урожая. А еще в этот период можно посадить много садовых и огородных культур, цветов и, конечно, подготовить приусадебный участок к будущим холодам. Чтобы использовать этот период максимально эффективно, важно правильно спланировать работы в саду и огороде.

Новини.LIVE подготовил подробный посевной календарь на август 2024 года. Он обязательно поможет вам узнать о самых благоприятных днях последнего месяца лета.

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Фазы Луны в августе 2024 года



Убывающая Луна — с 1 по 3 августа;

Новолуние в знаке Льва — 4 августа в 14:12;

Растущая Луна — с 5 по 18 августа;

Полнолуние в знаке Водолея (суперлуна) — 19 августа в 21:25;

Убывающая Луна — с 20 по 31 августа;

Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь на август 2024 года — благоприятные и неблагоприятные дни

По прогнозам на август 2024 года, самыми благоприятными днями в последний летний месяц будут следующие даты: 1 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30 число.

В эти дни можно смело начинать любые садовые и огородные дела. Растения будут хорошо реагировать на разные манипуляции и уход.

Самыми неблагоприятными датами месяца будут: 3, 4, 5, 19, 22, 23 августа. Лучше посвятить эти дни каким-либо другим делам и не выходить работать в сад и огород.

Лучшие даты для посадки, пересадки растений и сбора урожая

лук, чеснок — 1, 2, 21, 28 августа;

— 1, 2, 21, 28 августа; лук на зелень (перо), лук-севок — 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 29 августа;

— 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 29 августа; картофель, морковь, свекла — 1, 2, 21, 28 августа;

— 1, 2, 21, 28 августа; зелень и салаты — 1, 2, 21, 28 августа;

— 1, 2, 21, 28 августа; капуста — 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 29 августа;

— 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 29 августа; редис, редька, дайкон — 7, 8, 16, 17, 20, 21, 25, 29 августа;

— 7, 8, 16, 17, 20, 21, 25, 29 августа; огурцы, кабачки, патиссоны, тыква — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 августа;

— 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 августа; томаты, перец, баклажаны — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 августа.

Женщина и мужчина, работающие на огороде. Фото: freepik.com

Когда можно сеять, сажать, пересаживать цветы в августе по лунному календарю 2024 года

однолетние цветы — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 августа;

двухлетние и многолетние цветы — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 августа;

луковичные и клубневые цветы — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 августа;

комнатные растения — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 августа.

Женщина сажает цветы. Фото: freepik.com

Когда благоприятные даты для садовых и огородных работ в августе по лунному календарю 2024 года

В августе 2024 года разные садовые и огородные работы следует выполнять в следующие даты:

Пересадка и пикировка растений — 7, 8 августа; Пропалка и прореживание растений — 16, 17 августа; Внесение минеральных удобрений — 11, 13, 16, 17, 20, 21 августа; Внесение органических удобрений — 11, 13, 16, 17, 20, 21 августа; Обрезка веток и побегов — 14, 15, 29 августа; Борьба с болезнями и вредителями — 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29 августа; Заготовка и укоренение черенков — 7, 8 августа; Заготовка семенного материала — 7, 8 августа; Рыхление, окучивание, перекапывание, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 16, 17 августа; Посадка декоративных деревьев и кустарников — 1, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29 августа; Посадка плодовых деревьев — 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 29 августа; Посадка плодово-ягодных кустарников — 1, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29 августа; Сбор урожая, сбор семян — 1 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30 августа.

Ранее мы рассказывали, какие полезные работы на огороде и саду стоит сделать в августе. Этот список поможет вам спланировать последний месяц лета.

Напомним, мы писали, какие садовые и огородные культуры необходимо подкормить в августе.

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