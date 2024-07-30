Лунный посевной календарь на август 2024 — что и когда сажать на огороде и в саду

Лунный посевной календарь на август 2024 — когда собирать урожай, что можно сеять
Август — время для активного сбора урожая. А еще в этот период можно посадить много садовых и огородных культур, цветов и, конечно, подготовить приусадебный участок к будущим холодам. Чтобы использовать этот период максимально эффективно, важно правильно спланировать работы в саду и огороде.
Новини.LIVE подготовил подробный посевной календарь на август 2024 года. Он обязательно поможет вам узнать о самых благоприятных днях последнего месяца лета.
Фазы Луны в августе 2024 года
- Убывающая Луна — с 1 по 3 августа;
- Новолуние в знаке Льва — 4 августа в 14:12;
- Растущая Луна — с 5 по 18 августа;
- Полнолуние в знаке Водолея (суперлуна) — 19 августа в 21:25;
- Убывающая Луна — с 20 по 31 августа;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь на август 2024 года — благоприятные и неблагоприятные дни
По прогнозам на август 2024 года, самыми благоприятными днями в последний летний месяц будут следующие даты: 1 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30 число.
В эти дни можно смело начинать любые садовые и огородные дела. Растения будут хорошо реагировать на разные манипуляции и уход.
Самыми неблагоприятными датами месяца будут: 3, 4, 5, 19, 22, 23 августа. Лучше посвятить эти дни каким-либо другим делам и не выходить работать в сад и огород.
Лучшие даты для посадки, пересадки растений и сбора урожая
- лук, чеснок — 1, 2, 21, 28 августа;
- лук на зелень (перо), лук-севок — 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 29 августа;
- картофель, морковь, свекла — 1, 2, 21, 28 августа;
- зелень и салаты — 1, 2, 21, 28 августа;
- капуста — 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 29 августа;
- редис, редька, дайкон — 7, 8, 16, 17, 20, 21, 25, 29 августа;
- огурцы, кабачки, патиссоны, тыква — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 августа;
- томаты, перец, баклажаны — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 августа.
Когда можно сеять, сажать, пересаживать цветы в августе по лунному календарю 2024 года
- однолетние цветы — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 августа;
- двухлетние и многолетние цветы — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 августа;
- луковичные и клубневые цветы — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 августа;
- комнатные растения — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 августа.
Когда благоприятные даты для садовых и огородных работ в августе по лунному календарю 2024 года
В августе 2024 года разные садовые и огородные работы следует выполнять в следующие даты:
- Пересадка и пикировка растений — 7, 8 августа;
- Пропалка и прореживание растений — 16, 17 августа;
- Внесение минеральных удобрений — 11, 13, 16, 17, 20, 21 августа;
- Внесение органических удобрений — 11, 13, 16, 17, 20, 21 августа;
- Обрезка веток и побегов — 14, 15, 29 августа;
- Борьба с болезнями и вредителями — 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29 августа;
- Заготовка и укоренение черенков — 7, 8 августа;
- Заготовка семенного материала — 7, 8 августа;
- Рыхление, окучивание, перекапывание, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 16, 17 августа;
- Посадка декоративных деревьев и кустарников — 1, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29 августа;
- Посадка плодовых деревьев — 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 29 августа;
- Посадка плодово-ягодных кустарников — 1, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29 августа;
- Сбор урожая, сбор семян — 1 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30 августа.
Ранее мы рассказывали, какие полезные работы на огороде и саду стоит сделать в августе. Этот список поможет вам спланировать последний месяц лета.
Напомним, мы писали, какие садовые и огородные культуры необходимо подкормить в августе.
Также советуем узнать, какие садовые и огородные растения можно сажать в открытый грунт в августе.
Читайте Новини.LIVE!