Як повернути сливі врожай — чим підживити плодове дерево, поради садівникам

Чоловік, який збирає сливи в саду. Фото: Actuality

На жаль, не завжди гілки фруктових дерев гнуться від великого врожаю, який тішить господарів саду. Наприклад, інколи буває так, що на сливі мало плодів, і це стає великою проблемою для дачників, але є одне підживлення, яке допоможе повернути втрачений врожай.

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Час від часу буває так, що на сливовому дереві геть нічого немає або є, але дуже мало, а ви точно знаєте, що воно не хворіло. Досвідчені садівники стверджують, що причиною може бути неправильний догляд, зокрема, не така, як треба, обрізка або внесення надмірної кількості добрив.

Сливове дерево з великим врожаєм у саду. Фото: Agropress

Однак, існує один дієвий метод, який допоможе вам повернути врожай на сливовому дереві. Ефективне підживлення поверне вам райську насолоду, яку ви відчуваєте щоразу, коли їсте ці смачні фрукти з власного саду.

Чим підживити сливове дерево в саду

Експерти рекомендують підживлювати дерево органічними добривами, зокрема, кістковим борошном. Це добриво має у своєму складі велику кількість фосфору і небагато азоту, який також є дуже цінним для росту і розвитку рослин.

Кісткове борошно для підживлення рослин. Фото: GardenTrails

Фосфор, який таким чином потрапляє до плодового дерева, підтримує всі необхідні фізіологічні процеси і активує виникнення квітів і фруктів. Це, в свою чергу, стимулює виникнення плодів на рослині.

Коли варто підживлювати сливу

Садівники із досвідом рекомендують підживлювати сливове дерево цим добривом навесні та влітку. Таким чином фруктове дерево зможе отримати всі потрібні поживні компоненти з ґрунту і, водночас, буде поступово ставати міцнішим.

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