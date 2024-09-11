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На сливе нет плодов — чем подкормить дерево, чтобы вернуть урожай

11 сентября 2024 02:14
Анастасия Мироненко - Редактор
Как вернуть сливе урожай — чем подкормить плодовое дерево, советы садоводам
Мужчина, собирающий сливы в саду. Фото: Actuality
Анастасия Мироненко - Редактор

К сожалению, не всегда ветви фруктовых деревьев гнутся от большого урожая, который радует хозяев сада. Например, иногда бывает так, что на сливе мало плодов, и это становится большой проблемой для дачников, но есть одна подкормка, которая поможет вернуть потерянный урожай.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Время от времени бывает так, что на сливовом дереве ничего нет или есть, но очень мало, а вы точно знаете, что оно не болело. Опытные садоводы утверждают, что причиной может быть неправильный уход, в частности, не такая, как следует, обрезка или внесение чрезмерного количества удобрений.

Сливовое дерево с большим урожаем.
Сливовое дерево с большим урожаем в саду. Фото: Agropress

Однако, существует один действенный метод, который поможет вам вернуть урожай на сливовом дереве. Эффективная подкормка вернет вам райское наслаждение, которое вы испытываете каждый раз, когда едите эти вкусные фрукты из собственного сада.

Чем подкормить сливовое дерево в саду

Эксперты рекомендуют подпитывать дерево органическими удобрениями, в частности, костной мукой. Это удобрение имеет в своем составе большое количество фосфора и немного азота, который также очень ценен для роста и развития растений.

Костная мука для подкормки растений
Костная мука для подкормки растений. Фото: GardenTrails

Фосфор, попадающий таким образом в плодовое дерево, поддерживает все необходимые физиологические процессы и активирует возникновение цветов и фруктов. Это, в свою очередь, провоцирует появление плодов на растении.

Когда следует подкармливать сливу

Садоводы с опытом рекомендуют подкармливать сливовое дерево этим удобрением весной и летом. Таким образом, фруктовое дерево сможет получить все нужные питательные компоненты из почвы и, в то же время, будет постепенно крепче.

Напомним, мы писали о том, почему внутри сливы появляются черви и как спасти урожай.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно нужно обрезать грушевое дерево в саду осенью.

Также мы сообщали, почему на абрикосе нет плодов и как вернуть урожай на дереве.

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