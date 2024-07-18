Чим удобрювати аґрус влітку, щоб був великий урожай — секрети для дачників

Найкращі добрива для аґрусу влітку — що потрібно знати дачникам
Аґрус починає давати урожай в липні, тому в цей момент необхідно додавати відповідні добрива до куща. Досвідчені дачники розповіли, чим варто підживлювати плодовий чагарник влітку, щоб покращити якість урожаю і не дати небажаним шкідникам з’їсти ягоди.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Найкраще підживлення аґрусу у другій половині літа
У період плодоношення і після його закінчення садівники рекомендують підгодовувати аґрус органічними і мінеральними добривами. Наприклад, можна скористатися сульфатом калію, калійною сіллю і суперфосфатом. Для приготування дієвої суміші з цих добрив вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Сам засіб — 30 грамів
- Вода на десять літрів — одне відро
Спочатку полийте кущ теплою водою, а потім підживіть його пристовбурні кола. Так можна поповнити кількість калію і фосфору, а також закласти ґрунт для врожаю на наступний рік.
Підживлення аґрусу золою
Щоб підживити ягідний чагарник золою, потрібно приготувати розчин з таких інгредієнтів, як:
- Біогумус — 300 грамів
- Деревна зола — один кілограм
- Вода — десять літрів
- Будь-яка мульча
Розчиніть біогумус у воді, розмішайте розчин і починайте поливати аґрус, потім посипте його деревною золою, а зверху під кущ покладіть тирсу або солому. Підживлюйте аґрус цим засобом один раз на два роки, але не частіше, адже так можна зробити чагарник більш сприйнятливим до захворювань.
Підживлення трав’яним настоєм
Якщо ви хочете підгодувати чагарник народним методом, ідеальним варіантом буде трав’яний настій. Для цього покладіть бур’яни в бочку на половину, залийте водою, накрийте кришкою і залиште настоюватися, час від часу помішуючи настій. Готовим настоєм підживіть аґрус.
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