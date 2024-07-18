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Найкращі добрива для аґрусу влітку — що потрібно знати дачникам

18 липня 2024 07:01
Катерина Волченко - Редактор
Чим удобрювати аґрус влітку, щоб був великий урожай — секрети для дачників
Людина, яка збирає аґрус. Фото: Techinfus.com
Катерина Волченко - Редактор

Аґрус починає давати урожай в липні, тому в цей момент необхідно додавати відповідні добрива до куща. Досвідчені дачники розповіли, чим варто підживлювати плодовий чагарник влітку, щоб покращити якість урожаю і не дати небажаним шкідникам з’їсти ягоди.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Найкраще підживлення аґрусу у другій половині літа

У період плодоношення і після його закінчення садівники рекомендують підгодовувати аґрус органічними і мінеральними добривами. Наприклад, можна скористатися сульфатом калію, калійною сіллю і суперфосфатом. Для приготування дієвої суміші з цих добрив вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Сам засіб — 30 грамів
  • Вода на десять літрів — одне відро

Спочатку полийте кущ теплою водою, а потім підживіть його пристовбурні кола. Так можна поповнити кількість калію і фосфору, а також закласти ґрунт для врожаю на наступний рік.

Урожай на кусте крыжовника
Врожай на кущі аґрусу. Фото: Pinterest

Підживлення аґрусу золою

Щоб підживити ягідний чагарник золою, потрібно приготувати розчин з таких інгредієнтів, як:

  • Біогумус — 300 грамів
  • Деревна зола — один кілограм
  • Вода — десять літрів
  • Будь-яка мульча 

Розчиніть біогумус у воді, розмішайте розчин і починайте поливати аґрус, потім посипте його деревною золою, а зверху під кущ покладіть тирсу або солому. Підживлюйте аґрус цим засобом один раз на два роки, але не частіше, адже так можна зробити чагарник більш сприйнятливим до захворювань.

Куст крыжовника с обильным урожаем
Кущ аґрусу з рясним врожаєм. Фото: Decorexpro

Підживлення трав’яним настоєм

Якщо ви хочете підгодувати чагарник народним методом, ідеальним варіантом буде трав’яний настій. Для цього покладіть бур’яни в бочку на половину, залийте водою, накрийте кришкою і залиште настоюватися, час від часу помішуючи настій. Готовим настоєм підживіть аґрус.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно захистити смородиновий кущ від хвороб і шкідників. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини на городі можна посадити після полуниці. 

Також ми повідомляли про те, чим варто підживити часник влітку для рясного врожаю. 

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