Чем удобрять крыжовник летом, чтобы был большой урожай — секреты для дачников

Человек, собирающий крыжовник. Фото: Techinfus.com

Крыжовник начинает давать урожай в июле, поэтому в этот момент необходимо добавлять соответствующие удобрения к кусту. Опытные дачники рассказали, чем следует подкармливать плодовый кустарник летом, чтобы улучшить качество урожая и не дать нежелательным вредителям съесть ягоды.

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В период плодоношения и после его окончания садоводы рекомендуют подкармливать крыжовник органическими и минеральными удобрениями. К примеру, можно воспользоваться сульфатом калия, калийной солью и суперфосфатом. Для приготовления действенной смеси из этих удобрений вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Само средство — 30 грамм

Вода на десять литров — одно ведро

Сначала полейте куст теплой водой, а затем подживите его приствольные круги. Так можно восполнить количество калия и фосфора, а также заложить почву для урожая на следующий год.

Урожай на кусте крыжовника. Фото: Pinterest

Подкормка крыжовника золой

Чтобы подкормить ягодный кустарник золой, нужно приготовить раствор из таких ингредиентов, как:

Биогумус — 300 грамм

Древесная зола — один килограмм

Вода — десять литров

Любая мульча

Растворите биогумус в воде, размешайте раствор и начинайте поливать крыжовник, затем посыпьте его древесной золой, а сверху под куст положите опилки или солому. Подпитывайте крыжовник этим средством один раз в два года, но не чаще, ведь так можно сделать кустарник более восприимчивым к заболеваниям.

Куст крыжовника с обильным урожаем. Фото: Decorexpro

Подкормка травяным настоем

Если вы хотите подкормить кустарник народным методом, идеальным вариантом будет травяной настой. Для этого положите сорняки в бочку на половину, залейте водой, накройте крышкой и оставьте настаиваться, иногда помешивая настой. Готовым настоем подживите крыжовник.

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