Чем удобрять крыжовник летом, чтобы был большой урожай — секреты для дачников

Самые лучшие удобрения для крыжовника летом — что нужно знать дачникам
Крыжовник начинает давать урожай в июле, поэтому в этот момент необходимо добавлять соответствующие удобрения к кусту. Опытные дачники рассказали, чем следует подкармливать плодовый кустарник летом, чтобы улучшить качество урожая и не дать нежелательным вредителям съесть ягоды.
Новини.LIVE делится советами для садоводов.
Самая лучшая подкормка крыжовника во второй половине лета
В период плодоношения и после его окончания садоводы рекомендуют подкармливать крыжовник органическими и минеральными удобрениями. К примеру, можно воспользоваться сульфатом калия, калийной солью и суперфосфатом. Для приготовления действенной смеси из этих удобрений вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Само средство — 30 грамм
- Вода на десять литров — одно ведро
Сначала полейте куст теплой водой, а затем подживите его приствольные круги. Так можно восполнить количество калия и фосфора, а также заложить почву для урожая на следующий год.
Подкормка крыжовника золой
Чтобы подкормить ягодный кустарник золой, нужно приготовить раствор из таких ингредиентов, как:
- Биогумус — 300 грамм
- Древесная зола — один килограмм
- Вода — десять литров
- Любая мульча
Растворите биогумус в воде, размешайте раствор и начинайте поливать крыжовник, затем посыпьте его древесной золой, а сверху под куст положите опилки или солому. Подпитывайте крыжовник этим средством один раз в два года, но не чаще, ведь так можно сделать кустарник более восприимчивым к заболеваниям.
Подкормка травяным настоем
Если вы хотите подкормить кустарник народным методом, идеальным вариантом будет травяной настой. Для этого положите сорняки в бочку на половину, залейте водой, накройте крышкой и оставьте настаиваться, иногда помешивая настой. Готовым настоем подживите крыжовник.
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