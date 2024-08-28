Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Наступного року полуниця дасть шалений врожай — як доглядати ягоду в серпні arrow

Наступного року полуниця дасть шалений врожай — як доглядати ягоду в серпні

28 серпня 2024 21:48
Валентина Осадча - Редактор
Що робити з полуницею в серпні, щоб мати гарний врожай наступного року — поради дачникам
Людина, яка збирає полуницю на городі. Фото: Freepik
Валентина Осадча - Редактор

Серпень — це сприятливий час для того, щоб закласти основи для майбутнього врожаю такої смачної літньої ягоди, як полуниця, адже саме у цей період відбувається активний ріст і формування бруньок. Щоб не занапастити врожай, варто правильно доглядати ягоду.

Про те, як доглядати полуницю в останній літній місяць, розповідає городниця Тетяна Ліневич на каналі "Суспільне Житомир" в YouTube.

Читайте також:

За словами української дачниці, полуниця є доволі вимогливою рослиною, а тому потребує того, щоб після збору врожаю був відповідний догляд. Щоб отримати гарний врожай сезонної ягоди наступного року, варто розуміти, що з нею потрібно робити наприкінці літа.

Спелая клубника на огороде
Стигла полуниця на городі. Фото: Pinterest

Як варто доглядати полуницю в останній місяць літа

Городниця наголошує, що у період з серпня до вересня на рослині закладаються плодові бруньки, які наступного року дадуть ягоди. Саме у цей час варто поливати, підживлювати і обробляти полуницю від різних шкідників і захворювань.

Полив полуниці

Тетяна Ліневич радить в обов’язковому порядку поливати літню ягоду один раз на тиждень. Причому, в серпні робити це варто через те, що температура повітря надворі досягає високих позначок, через що полуниця особливо потребує вологи.

Процесс полива клубники на огороде
Процес поливу полуниці на городі. Фото: USA Today

Мульчування полуниці

Також українська городниця рекомендує захищати ґрунт від небажаних шкідників і пересихання шляхом мульчування. Спочатку Тетяна радить покласти чорне агроволокно на полуницю, а поверх нього — ще біле. У такому випадку чорне перешкоджає росту бур’янів, а біле не дає сонячним променям торкатися ягоди.

Мульчирование клубники на огороде
Мульчування полуниці на городі. Фото: Decorexpro

Річ у тому, що полуниця з моменту завершення періоду плодоношення в червні, до наступного року дуже страждає, тому робити цю процедуру треба обов’язково.

Нагадаємо, ми писали про те, для чого досвідчені дачники занурюють полуницю у воду. 

Раніше ми розповідали про те, коли і як правильно пересаджувати полуницю на городі. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити полуницю на городі від холодів.

ягоди поради город полуниця

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:24 Екскомандир "Азова" Жорін відреагував на напади на військових

22:20 У Києві поліцейська накинулася з лайкою на ветерана ЗСУ — чим завершився інцидент

22:10 Росія встановлює блокпости та обмежує в'їзд до Курчатова, де розташована Курська АЕС

21:54 Зоря планує повернути Скрипника

21:53 Українські пілоти вперше застосували в бою літаки F-16, — ЗМІ

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

21:53 Шмигаль заявив, що кредитори України схвалили реструктуризацію зовнішнього боргу України

21:40 В тимчасово окупованому Криму проблеми з водопостачанням — що відомо

21:34 ​​​​​​​Кривбас офіційно оголосив про трансфер своєї зірки в клуб із Ліги Європи

21:23 Військова частина відмовила солдату у звільненні зі служби — що вирішив суд

21:22 У Польщі пояснили, чому їхні військові не збивають російські дрони

22:24 Екскомандир "Азова" Жорін відреагував на напади на військових

22:20 У Києві поліцейська накинулася з лайкою на ветерана ЗСУ — чим завершився інцидент

22:10 Росія встановлює блокпости та обмежує в'їзд до Курчатова, де розташована Курська АЕС

21:54 Зоря планує повернути Скрипника

21:53 Українські пілоти вперше застосували в бою літаки F-16, — ЗМІ

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

21:53 Шмигаль заявив, що кредитори України схвалили реструктуризацію зовнішнього боргу України

21:40 В тимчасово окупованому Криму проблеми з водопостачанням — що відомо

21:34 ​​​​​​​Кривбас офіційно оголосив про трансфер своєї зірки в клуб із Ліги Європи

21:23 Військова частина відмовила солдату у звільненні зі служби — що вирішив суд

21:22 У Польщі пояснили, чому їхні військові не збивають російські дрони

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

Text

15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Text

14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Text

12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі