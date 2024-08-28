Що робити з полуницею в серпні, щоб мати гарний врожай наступного року — поради дачникам

Людина, яка збирає полуницю на городі. Фото: Freepik

Серпень — це сприятливий час для того, щоб закласти основи для майбутнього врожаю такої смачної літньої ягоди, як полуниця, адже саме у цей період відбувається активний ріст і формування бруньок. Щоб не занапастити врожай, варто правильно доглядати ягоду.

Про те, як доглядати полуницю в останній літній місяць, розповідає городниця Тетяна Ліневич на каналі "Суспільне Житомир" в YouTube.

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За словами української дачниці, полуниця є доволі вимогливою рослиною, а тому потребує того, щоб після збору врожаю був відповідний догляд. Щоб отримати гарний врожай сезонної ягоди наступного року, варто розуміти, що з нею потрібно робити наприкінці літа.

Стигла полуниця на городі. Фото: Pinterest

Як варто доглядати полуницю в останній місяць літа

Городниця наголошує, що у період з серпня до вересня на рослині закладаються плодові бруньки, які наступного року дадуть ягоди. Саме у цей час варто поливати, підживлювати і обробляти полуницю від різних шкідників і захворювань.

Полив полуниці

Тетяна Ліневич радить в обов’язковому порядку поливати літню ягоду один раз на тиждень. Причому, в серпні робити це варто через те, що температура повітря надворі досягає високих позначок, через що полуниця особливо потребує вологи.

Процес поливу полуниці на городі. Фото: USA Today

Мульчування полуниці

Також українська городниця рекомендує захищати ґрунт від небажаних шкідників і пересихання шляхом мульчування. Спочатку Тетяна радить покласти чорне агроволокно на полуницю, а поверх нього — ще біле. У такому випадку чорне перешкоджає росту бур’янів, а біле не дає сонячним променям торкатися ягоди.

Мульчування полуниці на городі. Фото: Decorexpro

Річ у тому, що полуниця з моменту завершення періоду плодоношення в червні, до наступного року дуже страждає, тому робити цю процедуру треба обов’язково.

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