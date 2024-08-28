Что делать с клубникой в августе, чтобы иметь хороший урожай в следующем году — советы дачникам

В следующем году клубника даст бешеный урожай — как ухаживать за ягодой в августе
Август — это благоприятное время для того, чтобы заложить основы для будущего урожая такой вкусной летней ягоды, как клубника, ведь именно в этот период происходит активный рост и формирование почек. Чтобы не погубить урожай, следует правильно ухаживать за ягодой.
О том, как ухаживать за клубникой в последний летний месяц, рассказывает огородница Татьяна Линевич на канале "Суспільне Житомир" в YouTube.
По словам украинской дачницы, клубника является довольно требовательным растением, поэтому требует того, чтобы после сбора урожая был соответствующий уход. Чтобы получить хороший урожай сезонной ягоды в следующем году, следует понимать, что с ней нужно делать в конце лета.
Как следует ухаживать за клубникой в последний месяц лета
Огородница отмечает, что в период с августа по сентябрь на растении закладываются плодовые почки, которые в следующем году дадут ягоды. Именно в это время следует поливать, подкармливать и обрабатывать клубнику от разных вредителей и заболеваний.
Полив клубники
Татьяна Линевич советует в обязательном порядке поливать летнюю ягоду один раз в неделю. Причем, в августе делать это стоит из-за того, что температура воздуха на улице достигает высоких отметок, из-за чего клубника особенно нуждается в влаге.
Мульчирование клубники
Также украинская огородница рекомендует защищать почву от нежелательных вредителей и пересыхания путем мульчирования. Сначала Татьяна советует положить черное агроволокно на клубнику, а поверх него — еще белое. В таком случае черное препятствует росту сорняков, а белое не дает солнечным лучам касаться ягоды.
Дело в том, что клубника с момента завершения периода плодоношения в июне до следующего года очень страдает, поэтому делать эту процедуру нужно обязательно.
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