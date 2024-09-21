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Навіщо закопувати сухі чорнобривці на городі — лайфхак від досвідчених городників

21 вересня 2024 04:17
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор
Що буде, якщо закопати сухі чорнобривці на городі — хитрий лайфхак від городників
Городниця закопує чорнобривці на городі. Колаж: Новини.LIVE
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор

Чорнобривці — запашні та красиві квіти, які у період цвітіння приваблюють комах-запилювачів та відлякують шкідників. Проте, як виявилося, ця рослина може принести користь городу та саду навіть коли повністю зів'яли. 

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Що буде, якщо закопати сухі чорнобривці на городі — розповідаємо корисний лайфхак городників далі в матеріалі.  

Сухі чорнобривці для саду та городу — які переваги 

Як зазначають фахівці, різні частини рослини можна застосовувати по-різному, залежно від того, якого ефекту ви прагнете досягти. 

Так, квіти стебла та коріння можна додавати до компосту та створення рідкого добрива.

Щоб позбутися шкідників та їх личинок на городі та в саду, достатньо закопати сухі стебла рослини у ґрунт. 

Ефективно запобігає розмноженню колоній грибків коріння чорнобривців. Також воно є відмінною профілактикою від морквяної та цибульної мухи, яка може активно розвинутися із приходом тепла.

Тому варто закопати суху рослину восени, щоб до наступної весни у шкідників та грибка не було шансу на розмноження. Для посилення ефекту краще перекопати стебла разом із корисними сидератами.

 

Раніше ми писали, як саме використовують вівсянку на городі та яку користь приносить ця каша.

Нагадаємо, ми розповідали, навіщо розсипати насіння кропу на городі.

Також ділимося корисною порадою, чи можна додавати гнилі яблука до компосту. 

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