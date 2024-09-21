Що буде, якщо закопати сухі чорнобривці на городі — хитрий лайфхак від городників

Городниця закопує чорнобривці на городі. Колаж: Новини.LIVE

Чорнобривці — запашні та красиві квіти, які у період цвітіння приваблюють комах-запилювачів та відлякують шкідників. Проте, як виявилося, ця рослина може принести користь городу та саду навіть коли повністю зів'яли.

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Сухі чорнобривці для саду та городу — які переваги

Як зазначають фахівці, різні частини рослини можна застосовувати по-різному, залежно від того, якого ефекту ви прагнете досягти.

Так, квіти стебла та коріння можна додавати до компосту та створення рідкого добрива.

Щоб позбутися шкідників та їх личинок на городі та в саду, достатньо закопати сухі стебла рослини у ґрунт.

Ефективно запобігає розмноженню колоній грибків коріння чорнобривців. Також воно є відмінною профілактикою від морквяної та цибульної мухи, яка може активно розвинутися із приходом тепла.

Тому варто закопати суху рослину восени, щоб до наступної весни у шкідників та грибка не було шансу на розмноження. Для посилення ефекту краще перекопати стебла разом із корисними сидератами.

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