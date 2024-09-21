Что будет, если закопать сухие бархатцы на огороде — хитрый лайфхак от огородников

Зачем закапывать сухие бархатцы на огороде — лайфхак от опытных огородников
Бархатцы — душистые и красивые цветы, которые в период цветения привлекают насекомых-опылителей, отпугивают вредителей. Однако, как оказалось, это растение может принести пользу огороду и саду, даже когда завяли.
Что будет, если закопать сухие бархатцы на огороде — рассказываем полезный лайфхак огородников далее в материале.
Сухие бархатцы для сада и огорода — какие преимущества
Как отмечают специалисты, разные части растения можно применять по-разному, в зависимости от того, какого эффекта вы стремитесь достичь.
Так, цветы стебля и корней можно добавлять к компосту и создания жидкого удобрения.
Чтобы избавиться от вредителей и их личинок на огороде и в саду, достаточно закопать сухие стебли растения в грунт.
Эффективно предотвращают размножение колоний грибков корни бархатцев. Также они являются отличной профилактикой морковной и луковой мухи, которая может активно развиться с приходом тепла.
Поэтому следует закопать сухое растение осенью, чтобы до следующей весны у вредителей и грибка не было шанса на размножение. Для усиления эффекта лучше перекопать стебли вместе с полезными сидератами.
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