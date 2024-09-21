Что будет, если закопать сухие бархатцы на огороде — хитрый лайфхак от огородников

Огородница закапывает бархатцы на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Бархатцы — душистые и красивые цветы, которые в период цветения привлекают насекомых-опылителей, отпугивают вредителей. Однако, как оказалось, это растение может принести пользу огороду и саду, даже когда завяли.

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Сухие бархатцы для сада и огорода — какие преимущества

Как отмечают специалисты, разные части растения можно применять по-разному, в зависимости от того, какого эффекта вы стремитесь достичь.

Так, цветы стебля и корней можно добавлять к компосту и создания жидкого удобрения.

Чтобы избавиться от вредителей и их личинок на огороде и в саду, достаточно закопать сухие стебли растения в грунт.

Эффективно предотвращают размножение колоний грибков корни бархатцев. Также они являются отличной профилактикой морковной и луковой мухи, которая может активно развиться с приходом тепла.

Поэтому следует закопать сухое растение осенью, чтобы до следующей весны у вредителей и грибка не было шанса на размножение. Для усиления эффекта лучше перекопать стебли вместе с полезными сидератами.

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