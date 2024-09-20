Що можна посадити на городі під зиму — 10 рослин, які варто сіяти восени

Не тільки часник — які 10 рослин можна посадити восени
Посів культур на городі напередодні зими — це доволі вигідна справа, адже так можна отримати ранній врожай. Досвідчені дачники розповіли, які рослини можна сміливо садити напередодні зимового сезону, оскільки їм геть не страшні "мінусові" температури.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Які рослини можна посіяти на городі у вересні-жовтні
Часник
Більшість дачників садять озимий часник десь за два-три тижні до того, як настануть холоди. Причому, садити часник варто на глибину в три-п’ять сантиметрів так, щоб між борозенками біло п’ять-десять сантиметрів відстані. Перед посівом обов’язково треба дезінфікувати зубчики впродовж двох-трьох годин.
Цибуля
Цей варіант також підходить для посіву напередодні зими, але цибулини варто садити на глибину не більш, ніж три сантиметри, щоб вони не почали гнити. Причому, садити цибулю потрібно до заморозків тоді, коли надворі прохолодно і сухо.
Морква
Цей овоч зазвичай садять тоді, коли земля трохи підмерзла, але робити це краще у підготовлені борозенки. Восени досвідчені дачники беруть на 20% більше насіння моркви, садять їх на глибину в п’ять сантиметрів, а потім посипають сухою землею з торфом або піском.
Буряк
Перш, ніж садити буряк на городі, треба дочекатися правильної температури, адже його насіння проростає вже тоді, коли надворі чотири градуси тепла. Овоч необхідно садити тоді, коли надворі не нижче п’яти градусів мороза, у борозенки завглибшки три-чотири сантиметри з подальшим засипанням пухким ґрунтом, піском і компостом.
Зелень
Насіння кропу сіють зазвичай після перших маленьких заморозків у ґрунт на глибину в два сантиметри, посипавши мерзлою землею. А ось насіння петрушки треба проростити перед посадкою — його слід обгорнути вологою тканиною і зберігати на нижній полиці холодильника, а потім посадити у ґрунт за тиждень на глибину не більше одного сантиметра.
Які ще рослини посадити під зиму
До списку городніх культур, які треба посадити напередодні зимового сезону, також входять:
- Редиска
- Щавель
- Пастернак
- Салат
Нагадаємо, ми писали про те, чим слід підживлювати капусту на городі у вересні.
Раніше ми розповідали про те, як правильно посіяти насіння кропу на городі у вересні.
Також ми повідомляли про те, які культури можна посадити на городі після помідорів.
Читайте Новини.LIVE!