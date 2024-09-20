Що можна посадити на городі під зиму — 10 рослин, які варто сіяти восени

Дачниця, яка садить рослини на городі. Фото: Pinterest

Посів культур на городі напередодні зими — це доволі вигідна справа, адже так можна отримати ранній врожай. Досвідчені дачники розповіли, які рослини можна сміливо садити напередодні зимового сезону, оскільки їм геть не страшні "мінусові" температури.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Часник

Більшість дачників садять озимий часник десь за два-три тижні до того, як настануть холоди. Причому, садити часник варто на глибину в три-п’ять сантиметрів так, щоб між борозенками біло п’ять-десять сантиметрів відстані. Перед посівом обов’язково треба дезінфікувати зубчики впродовж двох-трьох годин.

Врожай озимого часнику на городі. Фото: Pinterest

Цибуля

Цей варіант також підходить для посіву напередодні зими, але цибулини варто садити на глибину не більш, ніж три сантиметри, щоб вони не почали гнити. Причому, садити цибулю потрібно до заморозків тоді, коли надворі прохолодно і сухо.

Вирощений врожай цибулі на грядках. Фото: Pinterest

Морква

Цей овоч зазвичай садять тоді, коли земля трохи підмерзла, але робити це краще у підготовлені борозенки. Восени досвідчені дачники беруть на 20% більше насіння моркви, садять їх на глибину в п’ять сантиметрів, а потім посипають сухою землею з торфом або піском.

Готовий врожай моркви на ділянці. Фото: Epic Gardening

Буряк

Перш, ніж садити буряк на городі, треба дочекатися правильної температури, адже його насіння проростає вже тоді, коли надворі чотири градуси тепла. Овоч необхідно садити тоді, коли надворі не нижче п’яти градусів мороза, у борозенки завглибшки три-чотири сантиметри з подальшим засипанням пухким ґрунтом, піском і компостом.

Врожай буряку на городній ділянці. Фото: Pinterest

Зелень

Насіння кропу сіють зазвичай після перших маленьких заморозків у ґрунт на глибину в два сантиметри, посипавши мерзлою землею. А ось насіння петрушки треба проростити перед посадкою — його слід обгорнути вологою тканиною і зберігати на нижній полиці холодильника, а потім посадити у ґрунт за тиждень на глибину не більше одного сантиметра.

Декілька видів зелені на городі. Фото: House Digest

Які ще рослини посадити під зиму

До списку городніх культур, які треба посадити напередодні зимового сезону, також входять:

Редиска

Щавель

Пастернак

Салат

Нагадаємо, ми писали про те, чим слід підживлювати капусту на городі у вересні.

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