Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Полуниця виросте солодкою і соковитою — на якій грядці її садити на початку осені arrow

Полуниця виросте солодкою і соковитою — на якій грядці її садити на початку осені

19 вересня 2024 16:35
Олена Власенко - Редактор
Олена Власенко
Редактор
Де краще садити полуницю на початку осені — поради дачникам
Людина, яка збирає полуницю на городі. Фото: Pinterest
Олена Власенко - Редактор
Олена Власенко
Редактор

Перший осінній місяць — це сприятливий період для того, щоб підготувати ділянку на своєму городі до посадки полуниці та посіяти саджанці цієї літньої ягоди. А щоб вона дала гарний врожай, необхідно знати, на якій саме грядці варто посадити полуницю.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Щоб отримати шалений врожай полуниці, якому заздритимуть всі сусіди навколо, необхідно її правильно доглядати. Зокрема, важливо підготувати ґрунт, захистити рослини від різних шкідників, і, що найголовніше, — правильно обрати місце на городі для посадки ягоди. 

Спелая и неспелая клубника на кусте
Стигла і нестигла полуниця на кущі. Фото: Pixabay

В якому місці на городі краще посадити полуницю

Досвідчені дачники рекомендують сіяти популярну літню ягоду на місці, де світить сонце, а ґрунт пухкий і підживлений органічними добривами. Експерти радять обирати для полуниці саме слабокислі ґрунти із вмістом pH — десь від шести до шести із половиною.

Багато дачників впевнені, що полуниця дасть рясний врожай у тому випадку, якщо її посадити там, де колись росли такі городні культури, як:

  • Бобові
  • Часник
  • Цибуля

Вважається, що після таких рослин літня ягода швидко звикне до нового місця і гарно ростиме. Через те, що часник із цибулею прибирають на городі одними з перших, ці порожні грядки можна буде засадити саме полуницею.

Процесс посадки клубники на огороде
Процес посадки полуниці на городі. Фото: Pinterest

Чим варто підживлювати полуницю

Досвідчені городники рекомендують добре підготувати грядки для посадки ягоди, піджививши їх органічними добривами. А щоб цей процес був більш ефективним, необхідно приготувати відповідну суміш. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Попіл — 150 грамів
  • Вода — п’ять літрів

Розведіть попіл у воді та підживіть цим об’ємом поживного розчину один квадратний метр ґрунту. 

Процедура подкормки клубники на огороде
Процедура підживлення полуниці на городі. Фото: House Digest

Нагадаємо, ми писали про те, коли варто обрізати і пересаджувати вуса полуниці на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно підготувати полуницю до зимових холодів. 

Також ми повідомляли про те, які рослини можна сміливо садити на городі після полуниці.

ягоди поради город полуниця

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:51 СБУ затримала агента Росії, який наводив КАБи на військових у Харківській області

16:49 В ДПСУ попередили про обмеження руху на одному з КПП на кордоні з Угорщиною

16:37 Грозив дружині гранатою — у мешканців Одещини вилучили боєприпаси

16:28 Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання військової техніки Росії в Курську область

16:24 Тищенку продовжили термін домашнього арешту

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

16:24 У Києві відбулася акція на підтримку "Протасового Яру" — фоторепортаж

16:23 Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що Зінченко хвилюється за своє життя через погрози

16:15 Конопля розповів, коли повернеться на поле після травми

15:52 Вагітна Анжеліка Терлюга підкорила мережу романтичною фотосесією в Одесі

15:51 Банківські послуги можна буде отримати на пошті — Гетманцев пояснив деталі

16:51 СБУ затримала агента Росії, який наводив КАБи на військових у Харківській області

16:49 В ДПСУ попередили про обмеження руху на одному з КПП на кордоні з Угорщиною

16:37 Грозив дружині гранатою — у мешканців Одещини вилучили боєприпаси

16:28 Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання військової техніки Росії в Курську область

16:24 Тищенку продовжили термін домашнього арешту

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

16:24 У Києві відбулася акція на підтримку "Протасового Яру" — фоторепортаж

16:23 Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що Зінченко хвилюється за своє життя через погрози

16:15 Конопля розповів, коли повернеться на поле після травми

15:52 Вагітна Анжеліка Терлюга підкорила мережу романтичною фотосесією в Одесі

15:51 Банківські послуги можна буде отримати на пошті — Гетманцев пояснив деталі

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації