Де краще садити полуницю на початку осені — поради дачникам

Людина, яка збирає полуницю на городі. Фото: Pinterest

Перший осінній місяць — це сприятливий період для того, щоб підготувати ділянку на своєму городі до посадки полуниці та посіяти саджанці цієї літньої ягоди. А щоб вона дала гарний врожай, необхідно знати, на якій саме грядці варто посадити полуницю.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Щоб отримати шалений врожай полуниці, якому заздритимуть всі сусіди навколо, необхідно її правильно доглядати. Зокрема, важливо підготувати ґрунт, захистити рослини від різних шкідників, і, що найголовніше, — правильно обрати місце на городі для посадки ягоди.

Стигла і нестигла полуниця на кущі. Фото: Pixabay

В якому місці на городі краще посадити полуницю

Досвідчені дачники рекомендують сіяти популярну літню ягоду на місці, де світить сонце, а ґрунт пухкий і підживлений органічними добривами. Експерти радять обирати для полуниці саме слабокислі ґрунти із вмістом pH — десь від шести до шести із половиною.

Багато дачників впевнені, що полуниця дасть рясний врожай у тому випадку, якщо її посадити там, де колись росли такі городні культури, як:

Бобові

Часник

Цибуля

Вважається, що після таких рослин літня ягода швидко звикне до нового місця і гарно ростиме. Через те, що часник із цибулею прибирають на городі одними з перших, ці порожні грядки можна буде засадити саме полуницею.

Процес посадки полуниці на городі. Фото: Pinterest

Чим варто підживлювати полуницю

Досвідчені городники рекомендують добре підготувати грядки для посадки ягоди, піджививши їх органічними добривами. А щоб цей процес був більш ефективним, необхідно приготувати відповідну суміш. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Попіл — 150 грамів

Вода — п’ять літрів

Розведіть попіл у воді та підживіть цим об’ємом поживного розчину один квадратний метр ґрунту.

Процедура підживлення полуниці на городі. Фото: House Digest

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