Где лучше сажать клубнику в начале осени — советы дачникам

Человек, собирающий клубнику на огороде. Фото: Pinterest

Первый осенний месяц — это благоприятный период для того, чтобы подготовить участок на своем огороде к посадке клубники и посеять саженцы этой летней ягоды. А чтобы она дала хороший урожай, необходимо знать, на какой грядке стоит посадить клубнику.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Чтобы получить безумный урожай клубники, которому будут завидовать все соседи вокруг, необходимо за ней правильно ухаживать. В частности, важно подготовить почву, защитить растения от разных вредителей, и, что самое главное, — правильно выбрать место на огороде для посадки ягоды.

Спелая и неспелая клубника на кусте. Фото: Pixabay

В каком месте на огороде лучше посадить клубнику

Опытные дачники рекомендуют сеять популярную летнюю ягоду на месте, где светит солнце, а почва рыхлая и подкормлена органическими удобрениями. Эксперты советуют выбирать для клубники именно слабокислые почвы с содержанием pH — где-то от шести до шести с половиной.

Многие дачники уверены, что клубника даст обильный урожай в том случае, если ее посадить там, где когда-то росли такие огородные культуры, как:

Бобовые

Чеснок

Лук

Считается, что после таких растений летняя ягода быстро привыкнет к новому месту и будет хорошо расти. Так как чеснок с луком убирают на огороде одними из первых, эти пустые грядки можно будет засадить именно клубникой.

Процесс посадки клубники на огороде. Фото: Pinterest

Чем стоит подкармливать клубнику

Опытные огородники рекомендуют хорошо подготовить грядки для посадки ягоды, подпитав их органическими удобрениями. Чтобы этот процесс был более эффективным, необходимо приготовить соответствующую смесь. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Зола — 150 грамм

Вода — пять литров

Разведите пепел в воде и подпитайте этим объемом питательного раствора один квадратный метр грунта.

Процедура подкормки клубники на огороде. Фото: House Digest

Напомним, мы писали о том, когда следует обрезать и пересаживать усы клубники на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно подготовить клубнику к зимним холодам.

Также мы сообщали о том, какие растения можно смело сажать на огороде после клубники.