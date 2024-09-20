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Не только чеснок — какие 10 растений можно посадить осенью

20 сентября 2024 17:04
Елена Власенко - Редактор
Елена Власенко
Редактор
Что можно посадить на огороде под зиму — 10 растений, которые стоит сеять осенью
Дачница, сажающая растения на огороде. Фото: Pinterest
Елена Власенко - Редактор
Елена Власенко
Редактор

Посев культур на огороде в преддверии зимы — это довольно выгодное дело, ведь так можно получить ранний урожай. Опытные дачники рассказали, какие растения можно смело сажать в преддверии зимнего сезона, поскольку им совсем не страшны "минусовые" температуры.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Чеснок

Большинство дачников сажают озимый чеснок где-то за две-три недели до того, как наступят холода. Причем, сажать чеснок стоит на глубину в три-пять сантиметров так, чтобы между бороздками было пять-десять сантиметров расстояния. Перед посевом обязательно нужно дезинфицировать зубцы в течение двух-трех часов.

Урожай озимого чеснока на огороде
Урожай озимого чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Лук

Этот вариант также подходит для посева накануне зимы, но луковицы следует сажать на глубину не более трех сантиметров, чтобы они не начали гнить. Причем сажать лук нужно до заморозков тогда, когда на улице прохладно и сухо.

Выращенный урожай лука на грядках
Выращенный урожай лука на грядках. Фото: Pinterest

Морковь

Этот овощ обычно сажают тогда, когда земля немного подмерзла, но делать это лучше в подготовленные бороздки. Осенью опытные дачники берут на 20% больше семян моркови, сажают их на глубину в пять сантиметров, а затем посыпают сухой землей с торфом или песком.

Готовый сбор моркови на участке.
Готовый урожай моркови на участке. Фото: Epic Gardening

Свекла

Прежде, чем сажать свеклу на огороде, нужно дождаться правильной температуры, ведь ее семена прорастают уже тогда, когда на улице четыре градуса тепла. Овощ необходимо сажать тогда, когда на воздухе не ниже пяти градусов мороза, в бороздки на глубину в три-четыре сантиметра с последующим засыпанием рыхлой почвой, песком и компостом.

Урожай свекла на огородном участке
Урожай свеклы на огородном участке. Фото: Pinterest

Зелень

Семена укропа сеют обычно после первых маленьких заморозков в грунт на глубину в два сантиметра, посыпав мерзлой землей. А вот семена петрушки нужно прорастить перед посадкой — их следует обернуть влажной тканью и хранить на нижней полке холодильника, а затем посадить в грунт через неделю на глубину не более одного сантиметра.

Несколько видов зелени на огороде
Несколько видов зелени на огороде. Фото: House Digest

Какие еще растения посадить под зиму

В список огородных культур, которые нужно посадить в преддверии зимнего сезона, также входят:

  • Редис
  • Щавель
  • Пастернак
  • Салат

Напомним, мы писали о том, чем следует подкармливать капусту на огороде в сентябре.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно посеять семена укропа на огороде в сентябре.

Также мы сообщали о том, какие культуры можно посадить на огороде после помидоров.

овощи растения советы огород

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