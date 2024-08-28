Чому не можна чистити мідь перекисом водню — причини і альтернативи

Людина, яка чистить мідний вироб. Фото: Medium

На жаль, не завжди перекис водню є універсальним очисником, як про це думає багато людей, наприклад, якщо говорити про його зв’язок із міддю. Експерти категорично не радять очищати мідні речі цим аптечним засобом, і цьому є декілька причин.

Про це розповідає The National.

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Звичайний аптечний перекис водню має окислювальні властивості, тому чудово бореться з мікробами і робить поверхні світлішими. Але що стосується його взаємодії з міддю, то вона геть не позитивна, адже цей засіб, навпаки, шкодить металу.

Дві пляшки з перекисом водню. Фото: Pinterest

Річ у тому, що мідь — це реактивний метал, тому від перекису водню він може окислитися і різко потемнішати. А з часом цей метал може пошкодитися і утворити позначки на ваших предметах з міді. Тому експерти категорично не радять очищувати мідь перекисом водню.

Чим можна замінити перекис водню

Сіль з оцтом

Існують певні альтернативи цьому аптечному засобу, який може зіпсувати мідні матеріали. Одними з найбезпечніших народних засобів вважаються сіль з оцтом. Просто змішайте ці два кухонних інгредієнта і нанесіть розчин на мідні вироби.

Поєднання оцту з сіллю. Фото: Pinterest

Так можна ефективно очистити матеріали з міді, надаючи їм блиску і уникнувши пошкоджень.

Лимон

Ця натуральна кислота — також чудовий варіант очищення мідних виробів. Поєднайте лимон з маленькою кількістю солі та нанесіть суміш на мідні вироби. Це допоможе вам повернути речам з цього металу природного блиску і краси.

Лимон із сіллю. Фото: Decorexpro

Всі ці домашні засоби допоможуть вам зробити мідні вироби знову сяючими і, що найголовніше у цьому, — цілісними.

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