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Ніколи не чистіть мідь перекисом водню — чому це не можна робити в жодному випадку

28 серпня 2024 13:40
Валентина Осадча - Редактор
Чому не можна чистити мідь перекисом водню — причини і альтернативи
Людина, яка чистить мідний вироб. Фото: Medium
Валентина Осадча - Редактор

На жаль, не завжди перекис водню є універсальним очисником, як про це думає багато людей, наприклад, якщо говорити про його зв’язок із міддю. Експерти категорично не радять очищати мідні речі цим аптечним засобом, і цьому є декілька причин.

Про це розповідає The National.

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Як перекис водню шкодить міді

Звичайний аптечний перекис водню має окислювальні властивості, тому чудово бореться з мікробами і робить поверхні світлішими. Але що стосується його взаємодії з міддю, то вона геть не позитивна, адже цей засіб, навпаки, шкодить металу. 

Две бутылки с перекисью водорода
Дві пляшки з перекисом водню. Фото: Pinterest

Річ у тому, що мідь — це реактивний метал, тому від перекису водню він може окислитися і різко потемнішати. А з часом цей метал може пошкодитися і утворити позначки на ваших предметах з міді. Тому експерти категорично не радять очищувати мідь перекисом водню.

Чим можна замінити перекис водню

Сіль з оцтом

Існують певні альтернативи цьому аптечному засобу, який може зіпсувати мідні матеріали. Одними з найбезпечніших народних засобів вважаються сіль з оцтом. Просто змішайте ці два кухонних інгредієнта і нанесіть розчин на мідні вироби.

Сочетание уксуса с солью
Поєднання оцту з сіллю. Фото: Pinterest

Так можна ефективно очистити матеріали з міді, надаючи їм блиску і уникнувши пошкоджень. 

Лимон

Ця натуральна кислота — також чудовий варіант очищення мідних виробів. Поєднайте лимон з маленькою кількістю солі та нанесіть суміш на мідні вироби. Це допоможе вам повернути речам з цього металу природного блиску і краси.

Лимон с солью
Лимон із сіллю. Фото: Decorexpro

Всі ці домашні засоби допоможуть вам зробити мідні вироби знову сяючими і, що найголовніше у цьому, — цілісними. 

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